Influencerka oskarżona o użycie sztucznej inteligencji do nałożenia swojej głowy na ciało modelki

W mediach społecznościowych wybuchła kontrowersja po tym, jak amerykańska influencerka została oskarżona o wykorzystanie sztucznej inteligencji do zmiany wizerunku i przywłaszczenia go sobie. Sprawa, szeroko komentowana w internecie, rodzi pytania o wykorzystanie sztucznej inteligencji w tworzeniu treści wizualnych.

Obraz będący sednem kontrowersji

Amerykańska influencerka Lauren Blake Boultier została oskarżona przez modelkę Tatianę Elizabeth o wykorzystanie wizerunku przerobionego za pomocą sztucznej inteligencji. Według postów udostępnionych w internecie, zdjęcie przedstawia ciało podobne do modelki, z identycznymi elementami wizualnymi, w tym strojem, pozą i tłem.

Tatiana Elizabeth twierdziła, że oryginalne zdjęcie zostało zrobione na imprezie sportowej kilka lat wcześniej. Zwróciła również uwagę, że post sugerował, że influencerka była obecna na turnieju tenisowym w Miami, podczas gdy oryginalne zdjęcie podobno zostało zrobione podczas US Open. Porównanie obu zdjęć, szeroko udostępniane w mediach społecznościowych, szybko wywołało silne reakcje.

Sztuczna inteligencja w centrum dyskusji

W obliczu krytyki Lauren Blake Boultier w końcu przyznała, że zdjęcie pochodzi z procesu tworzenia treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W wiadomości opublikowanej na swoim koncie na Instagramie influencerka przeprosiła, twierdząc, że nie miała zamiaru wykorzystywać wizerunku innego twórcy. Twierdzi, że skontaktowała się z Tatianą Elizabeth po kontrowersjach i zaznacza, że chce wzmocnić kontrolę nad publikowanymi treściami za pośrednictwem swojego zespołu.

Kontrowersje, które na nowo rozpalają pytania etyczne.

Sprawa wywołała liczne reakcje w mediach społecznościowych, a niektórzy użytkownicy wyrażali obawy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w produkcji obrazu. Szybki rozwój narzędzi do modyfikacji lub generowania materiałów wizualnych rodzi pytania o własność intelektualną, autentyczność treści i ochronę twórczości twórców. Kilku ekspertów zwraca uwagę, że obrazy generowane lub modyfikowane przez sztuczną inteligencję mogą czasami ponownie wykorzystywać istniejące elementy, co może prowadzić do konfliktów dotyczących wykorzystania oryginalnych danych.

Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji w komunikacji cyfrowej zmienia praktyki produkcji obrazu. Twórcy treści są coraz częściej zobowiązani do określania pochodzenia wykorzystywanych materiałów wizualnych, aby uniknąć nieporozumień i sporów. Ta sprawa uwypukla wyzwania związane z szybką ewolucją narzędzi cyfrowych, szczególnie w zakresie przejrzystości i poszanowania twórczości.

Podsumowując, sytuacja ta podkreśla znaczenie kontrolowanego korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji, szczególnie w kontekście, w którym granica między treścią rzeczywistą a wygenerowaną bywa trudna do rozróżnienia.