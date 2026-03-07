Mając zaledwie 9 lat, ten chłopiec prezentuje swoją kolekcję w Paryżu, w legendarnym miejscu, i porusza internet

Podczas Tygodnia Mody w Paryżu niektóre pokazy przyciągają uwagę z nieoczekiwanych powodów. W tym roku, w 2026 roku, młody projektant, mający zaledwie 9 lat, wywarł szczególnie trwałe wrażenie. Pochodzący z Kalifornii Max Alexander zaprezentował swoją kolekcję w kultowym miejscu w stolicy Francji: Opéra Garnier. Jego efektowne pojawienie się szybko stało się viralem w mediach społecznościowych.

Pasja do mody od dzieciństwa

Max Alexander interesuje się modą od najmłodszych lat. Według doniesień wielu międzynarodowych mediów, swoje pierwsze ubrania zaczął tworzyć w wieku około czterech lat, używając tkanin i wstążek. Od tego czasu rozwija swoje projekty z pomocą rodziny i regularnie dzieli się swoją pracą w mediach społecznościowych, publikując filmy prezentujące proces projektowania. Jego konta przyciągają obecnie kilka milionów obserwujących, zafascynowanych kreatywnością i spontanicznością jego kreacji.

Pokaz mody w Operze Garnier

Podczas Tygodnia Mody w Paryżu młody projektant miał okazję zaprezentować swoją kolekcję na wydarzeniu zorganizowanym w Opéra Garnier, jednym z najbardziej kultowych miejsc Paryża. Otwarty w 1875 roku, ten zabytkowy budynek jest uważany za jeden z najważniejszych symboli kulturalnych stolicy i regularnie organizuje wydarzenia artystyczne i kulturalne. Zdjęcia z pokazu Maxa Alexandra szybko obiegły internet, wywołując liczne reakcje internautów, pod wrażeniem wieku projektanta.

Najmłodszy projektant, który zorganizował pokaz mody

Max Alexander został również uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa za najmłodszego projektanta mody, który zorganizował pełnoprawny pokaz mody. To wyróżnienie podkreśla wczesny rozwój jego kariery w świecie zdominowanym przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Według informacji opublikowanych przez Księgę Rekordów Guinnessa, zaczął projektować własne ubrania w wyjątkowo młodym wieku, stopniowo rozwijając całą kolekcję.

Historia, która zachwyciła media społecznościowe

Oprócz samego występu, to właśnie historia młodego projektanta poruszyła wielu internautów. Na swoich kontach w mediach społecznościowych Max Alexander regularnie dzieli się kulisami swojej pracy: doborem materiałów, szyciem ubrań i czasem spędzonym w pracowni, mieszczącej się w domu rodzinnym. To dzielenie się procesem twórczym pomaga zrozumieć, jak wielkie zainteresowanie wzbudziła jego internetowa podróż.

Mając zaledwie dziewięć lat, Max Alexander zdołał przyciągnąć uwagę świata mody, prezentując kolekcję podczas Paryskiego Tygodnia Mody. Jego pokaz w Operze Garnier, a także uznanie w Księdze Rekordów Guinnessa, świadczą o niezwykłej podróży. Jego historia podkreśla również rosnący wpływ mediów społecznościowych, które pozwalają młodym talentom dzielić się swoją kreatywnością z globalną publicznością.