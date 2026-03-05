Na czym polega „test torebki” podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Léa Michel
Photo d'illustration : yanalya/Freepik

A co, gdyby Twoja torebka stała się przedmiotem profesjonalnej oceny? Praktyka zwana „testem torebki” coraz częściej pojawia się w niektórych procesach rekrutacyjnych. Prezentowana jako „metoda analizy organizacji lub osobowości”, spotyka się z ostrą krytyką, szczególnie w kontekście prywatności i równości.

„Test torebki” polega na tym, że rekruter prosi kandydatkę o pokazanie lub opróżnienie jej zawartości podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Celem jest obserwacja ułożenia przedmiotów w celu wywnioskowania pewnych cech charakteru.

Portfel, klucze, kosmetyki, notes, przekąski czy paragony stają się rzekomymi wskazówkami ujawniającymi poziom organizacji osobistej kandydata. Zgodnie z logiką tego testu, uporządkowana torba z wydzielonymi przegródkami świadczyłaby o metodycznym i skrupulatnym umyśle, podczas gdy bardziej przeładowana lub mniej uporządkowana torba mogłaby zostać zinterpretowana – błędnie – jako oznaka braku organizacji. Co więcej, ta praktyka, spopularyzowana szczególnie w mediach społecznościowych, jest skierowana niemal wyłącznie do kobiet.

Co rekruterzy myślą, że analizują

Rekruterzy, którzy opowiadają się za tym podejściem, twierdzą, że pozwala ono wyjść poza CV i przyjrzeć się „prawdziwemu życiu” kandydata. Uważają, że kilka aspektów jest w nim istotnych:

  • Organizacja osobista: obecność torebek, zorganizowanych schowków lub zestawu przydatnych przedmiotów można interpretować jako dowód przewidywania i efektywnego zarządzania codziennym życiem.
  • Osobowość: pewne obiekty mogą być postrzegane jako wskazówki dotyczące nawyków lub zainteresowań.
  • Priorytety i przygotowanie: notatnik, książka lub ładowarka mogą sugerować ciekawość, przygotowanie lub praktyczność.

Jednak te interpretacje w dużej mierze opierają się na założeniach. Pełna torba może po prostu odzwierciedlać intensywny tryb życia, zorganizowaną osobowość lub potrzebę noszenia kilku przydatnych rzeczy w zabieganym dniu. Organizacja osobista to nie tylko wygląd dodatku.

Bardzo kontrowersyjna praktyka

„Test torebki” budzi silne kontrowersje. Wiele osób potępia go jako narzędzie głęboko stronnicze.

  • Po pierwsze, porusza kwestię równości. Mężczyźni rzadko spotykają się z równoważnymi wymaganiami dotyczącymi ich rzeczy osobistych. Dlatego samo skupienie się na dodatkach kojarzonych z kobietami wzmacnia nierównowagę w ocenie kandydatów.
  • Co więcej, tego typu prośba może ujawnić przedmioty intymne: leki, środki higieniczne, dokumenty osobiste. Prośba o ujawnienie tych przedmiotów w kontekście zawodowym może być postrzegana jako naruszenie czyjejś prywatności.

We Francji przepisy ściśle regulują metody rekrutacji. Kodeks pracy zabrania pytań i praktyk, które naruszają prywatność lub nie są bezpośrednio związane z umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku. W tym kontekście, sprawdzanie zawartości osobistej torby nie jest uważane za legalną metodę oceny. Mimo to praktyka ta może być nadal stosowana w nieformalnych sytuacjach lub w niektórych kulturach korporacyjnych, w których te kwestie są mniej dostrzegane.

Ostatecznie „test torebki” jest równie fascynujący, co zagadkowy, ponieważ uwypukla pewne uprzedzenia, wciąż obecne w procesach rekrutacyjnych. Ocenianie kandydata na podstawie zawartości jego torebki jest raczej powielaniem stereotypów niż oceną rzeczywistych umiejętności. Sukces zawodowy nie jest jednak mierzony tym, jak ktoś porządkuje swoje rzeczy.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
