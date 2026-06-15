W Argentynie za niepłacenie alimentów można stracić możliwość oglądania meczów Mistrzostw Świata.

W Argentynie piłka nożna jest niemal święta. To właśnie tę narodową pasję rząd Buenos Aires wyraźnie wykorzystuje jako narzędzie nacisku: rodzice, którzy nie płacą alimentów, mogą zostać pozbawieni dostępu do meczów Mistrzostw Świata w 2026 roku.

Bezprecedensowy środek na skalę międzynarodową

Argentyna podjęła nieoczekiwany i bezprecedensowy krok . Władze Buenos Aires wprowadziły środek zakazujący rodzicom zalegającym z alimentami uczestnictwa w meczach Mistrzostw Świata FIFA 2026, które odbędą się w dniach od 11 czerwca do 19 lipca w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Ten krok jest tym bardziej uderzający, że dotyczy wydarzenia międzynarodowego, odbywającego się za granicą, i bezpośrednio dotyka jednej z najgłębiej zakorzenionych pasji w kraju. Od argentyńskiego piłkarza Diego Maradony po argentyńskiego piłkarza Lionela Messiego, Argentyna jest krajem futbolu, a pozbawienie jej obywateli możliwości uczestniczenia w takim wydarzeniu jest prawdziwie symboliczną karą.

Współpraca Buenos Aires i Stanów Zjednoczonych

W jaki sposób Argentyna może uniemożliwić swoim obywatelom uczestnictwo w meczach na amerykańskiej ziemi? Według argentyńskiego dziennika „La Nación”, środek ten opiera się na porozumieniu między władzami Buenos Aires a administracją USA. Władze lokalne, na czele z Jorge Macrim, udzieliły władzom USA dostępu do bazy danych Publicznego Rejestru Dłużników Alimentacyjnych (RPAM). Udostępnianie tych informacji pozwala służbom odpowiedzialnym za wjazd do kraju lub sprzedaż biletów na rozgrywki zidentyfikować osoby, których dotyczą, i odmówić im wstępu na stadiony.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entra a la cancha. W City obowiązuje zakaz spożywania dwóch rodzajów żywności na stadionach i podczas imprez masowych. A teraz, we współpracy z Krajowym Rządem, podsumowujemy naszą bazę danych dotyczącą programu Trybuny… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) 26 maja 2026 r

Ponad 13 000 rodziców potencjalnie dotkniętych

Skala operacji jest znaczna. Według informacji przekazanych przez dziennik „La Nación”, ponad 13 000 rodziców zalega obecnie z alimentami w Buenos Aires i 13 innych prowincjach Argentyny. W związku z tym wszystkim tym osobom może zostać odmówiony wstęp na mecze reprezentacji Argentyny podczas Mistrzostw Świata. Porozumienia o udostępnianiu danych zawarte między władzami miasta a lokalnymi władzami znacznie rozszerzają zakres operacji. Ten ogólnokrajowy zasięg przekształca środek, początkowo wdrożony przez stolicę, w szeroko zakrojoną politykę publiczną.

Środek obowiązujący już od marca 2025 r.

Choć wzmianka o Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 2026 roku nadała im międzynarodowy wydźwięk, sam środek nie jest nowy. Został on wprowadzony w marcu 2025 roku przez miasto Buenos Aires. Od tego czasu wstęp na argentyńskie stadiony jest zabroniony rodzicom, którzy „nie płacą alimentów”. Przy wejściach na obiekty sportowe wprowadzono kontrole tożsamości, umożliwiające precyzyjną identyfikację osób, których to dotyczy. Według oficjalnych danych, od momentu wprowadzenia środka zidentyfikowano już 162 kibiców, którzy „zapomnieli” o wypełnianiu obowiązków rodzicielskich.

Przesłanie polityczne otwarcie przyjęte przez burmistrza

Władze otwarcie broniły tego środka. Na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) burmistrz Buenos Aires Jorge Macri stanowczo go uzasadnił. „Ci, którzy nie wywiążą się z tak fundamentalnego obowiązku, jak zapewnienie pożywienia swoim dzieciom, będą musieli ponieść konsekwencje. Jeśli nie zadbają o potrzeby swoich dzieci, zostanie im odmówiony wstęp na stadion” – oświadczył. To stanowisko polityczne podkreśla odstraszający, a wręcz karny charakter tego środka. Deklarowanym celem jest zachęcenie rodziców do uregulowania swojej sytuacji pod groźbą sankcji mających bezpośredni wpływ na ich codzienne życie.

Piłka nożna jako dźwignia działań publicznych

Pomijając pozornie anegdotyczny charakter wykorzystywania piłki nożnej jako narzędzia, argentyńskie podejście rodzi szersze pytanie: skuteczność symbolicznych mechanizmów egzekwowania obowiązków rodzicielskich. W kraju, w którym piłka nożna mobilizuje wszystkie klasy społeczne i wszystkie grupy wiekowe, odmowa wstępu na stadiony jest szczególnie dotkliwą sankcją.

Tego rodzaju środki, mające wpływ na głęboko zakorzenioną w kulturze narodowej formę spędzania wolnego czasu, mają na celu wywieranie presji społecznej, gdzie tradycyjne środki prawne okazują się powolne lub nieskuteczne. To podejście przypomina doświadczenia z innych krajów, gdzie sankcje związane z życiem codziennym (takie jak zawieszenie prawa jazdy lub ograniczenie dostępu do niektórych usług) są stosowane w celu odzyskania alimentów.

Środek, który wywołuje debatę

Choć środek ten jest mile widziany przez niektórych Argentyńczyków, którzy postrzegają go jako „konkretne narzędzie obrony praw dziecka”, budzi on również wątpliwości. Niektórzy obserwatorzy kwestionują „poszanowanie wolności jednostki, zasady udostępniania danych między krajami oraz proporcjonalność kary”. Inni podkreślają, że skuteczność systemu będzie w dużej mierze zależeć od jego praktycznego wdrożenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontrole tożsamości przy wejściach na stadiony są nadal trudniejsze do przeprowadzenia niż w Argentynie.

Tą bezprecedensową inicjatywą Argentyna wysyła jasny sygnał: pasja do piłki nożnej nie może być oczywistością, gdy nie szanuje się obowiązków rodzicielskich. Skuteczność tego podejścia zostanie poddana wnikliwej analizie podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 – i może zainspirować inne kraje stojące przed tym samym wyzwaniem.

