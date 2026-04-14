Misja Artemis II: Zapłata za astronautę wywołuje reakcje

Fabienne Ba.
Misja Artemis II, która oznaczała powrót astronautów na orbitę księżycową, przyciągnęła uwagę z nieoczekiwanego powodu: wynagrodzenia załogi. Pomimo historycznego znaczenia tej podróży, pensje astronautów nadal były ustalane na podstawie skali płac obowiązującej w amerykańskiej służbie cywilnej . System ten wywołał kontrowersje, a niektórzy obserwatorzy zwrócili uwagę na rozbieżność między wymaganym poziomem wiedzy i umiejętności a związanym z tym wynagrodzeniem.

Wynagrodzenie oparte na amerykańskiej federalnej skali płac

Załoga misji Artemis II składała się z Reida Wisemana, Victora Glovera, Christiny Koch i Jeremy'ego Hansena. Wbrew niektórym błędnym przekonaniom, astronauci NASA nie otrzymują konkretnej premii za misję kosmiczną. Ich wynagrodzenie jest oparte na amerykańskim systemie wynagrodzeń sektora publicznego, znanym jako General Schedule (GS). Astronauci cywilni są zazwyczaj klasyfikowani między poziomami GS-11 i GS-15, w zależności od doświadczenia i kwalifikacji.

Według publicznie dostępnych danych, odpowiada to wynagrodzeniu do około 150 000 dolarów rocznie (około 127 000 euro) dla najbardziej doświadczonych specjalistów. System ten nie przewiduje żadnych konkretnych premii za misje kosmiczne, w tym te o wysokim stopniu złożoności lub ryzyka.

Pensja, która wywołuje reakcje

Wynagrodzenie astronautów jest częstym tematem debaty publicznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę obowiązki związane z ich rolą. Niektórzy obserwatorzy uważają, że pensja może wydawać się skromna, biorąc pod uwagę wymagany poziom wiedzy i ryzyko związane z misjami kosmicznymi. Rzeczywiście, astronauci wybrani do misji Artemis zazwyczaj mają szczególnie wymagające wykształcenie akademickie i zawodowe. Wielu z nich to doświadczeni inżynierowie, naukowcy lub piloci, często posiadający zaawansowane stopnie naukowe w specjalistycznych dziedzinach.

Inni wskazują, że rola astronauty ma swoje korzenie w etosie służby publicznej i badań naukowych, gdzie główną motywacją często jest wkład w eksplorację kosmosu i poszerzanie wiedzy. NASA pokrywa koszty podróży służbowych, zakwaterowania i innych wydatków związanych z misją, uzupełniając stałe wynagrodzenie.

Kontynuacja programu Artemis

Program Artemis planuje kilka misji w ciągu najbliższych kilku lat, aby przygotować się do zrównoważonego powrotu ludzi na Księżyc. W dłuższej perspektywie NASA zamierza wykorzystać te misje jako podstawę do rozwoju załogowych projektów eksploracji Marsa. Artemis II stanowi zatem kluczowy krok w amerykańskiej strategii kosmicznej, oznaczając wznowienie załogowych misji księżycowych ponad pięćdziesiąt lat po programie Apollo.

Wynagrodzenie astronautów biorących udział w misji Artemis II wywołało kontrowersje ze względu na kontrast między znaczeniem misji a obowiązującą strukturą wynagrodzeń. Poza aspektem finansowym, misja Artemis II stanowi ważny krok naprzód w eksploracji kosmosu, potwierdzając ambicje rozwoju zrównoważonej obecności człowieka poza orbitą okołoziemską.

Ta kampania wideo zmienia sposób, w jaki postrzegamy rugby kobiet i podważa stereotypy.

