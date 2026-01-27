Search here...

Jaki jest minimalny wiek umożliwiający dostęp do mediów społecznościowych w różnych krajach?

Społeczeństwo
Léa Michel
Photo d'illustration : DC Studio/Freepik

Ponieważ media społecznościowe w znacznym stopniu kształtują zachowania i interakcje młodych ludzi na całym świecie, coraz więcej rządów kwestionuje minimalny wiek uprawniający do korzystania z tych platform. Przepisy, uwzględniające równowagę między ochroną dzieci, prywatnością i wolnością cyfrową, znacznie różnią się w zależności od kraju. Oto przegląd polityk wdrażanych na arenie międzynarodowej.

Różne wymagania wiekowe w zależności od kontynentu

W Stanach Zjednoczonych federalna ustawa COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) zabrania firmom gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia bez zgody rodziców. W rezultacie większość platform – TikTok, Instagram, Snapchat – ustala minimalny wiek na 13 lat. Limit ten jest jednak często obchodzony, głównie z powodu braku systematycznej weryfikacji tożsamości.

W Azji kilka krajów przyjmuje bardziej rygorystyczne podejście. W Chinach osoby niepełnoletnie muszą przejść obowiązkową weryfikację tożsamości. Od 2021 roku władze wprowadziły również ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem, w szczególności poprzez systemy „antyuzależnieniowe” w aplikacjach wideo. W Korei Południowej prawo wymaga zgody rodziców na rejestrację w serwisie online dla osób poniżej 14. roku życia.

Europa między harmonizacją a różnorodnością

Od 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) pozwala państwom członkowskim ustalić minimalny wiek dostępu do usług cyfrowych wynoszący od 13 do 16 lat.

  • Niemcy, Irlandia, Holandia: 16 lat.
  • Włochy, Hiszpania: 14 lat.
  • Francja: 15 lat. Prawo francuskie wymaga zgody rodziców dla osób poniżej 15. roku życia, ale niedawno zaproponowano ustawę mającą na celu całkowity zakaz dostępu do portali społecznościowych osobom poniżej tego wieku.
  • Zjednoczone Królestwo: 13 lat, zgodnie z międzynarodowym standardem stosowanym przez większość platform, chociaż kraj ten wdrożył Kodeks projektowania dostosowanego do wieku, wymagający od platform dostosowywania swoich usług do potrzeb osób nieletnich.

Ta różnorodność w obrębie Unii Europejskiej odzwierciedla trudności w harmonizacji, pomimo istnienia wspólnych ram.

W Australii wprowadzana jest obowiązkowa weryfikacja wieku dla osób do 16 roku życia.

W Australii oficjalny minimalny wiek korzystania z mediów społecznościowych nadal wynosi 13 lat, zgodnie z regulaminem TikToka, Meta i Snapchata. Jednak w 2023 roku rząd Australii rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia obowiązkowej weryfikacji wieku w celu uzyskania dostępu do platform mediów społecznościowych, mając na celu ustalenie minimalnego wieku na 16 lat. Propozycja ta jest częścią szerszego projektu reformy ochrony nieletnich w internecie i opiera się na badaniach pokazujących szkodliwe skutki wczesnego kontaktu z mediami społecznościowymi.

Globalna debata na temat zdrowia psychicznego i odpowiedzialności platform

Liczne badania naukowe wykazały związek między intensywnym korzystaniem z mediów społecznościowych przez nastolatków a wzrostem lęku, depresji i niskiej samooceny. Odkrycia te budzą coraz większe zaniepokojenie na całym świecie. W odpowiedzi na to wiele rządów dąży do zaostrzenia przepisów, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu weryfikacji wieku lub zwiększenie przejrzystości algorytmów. Jednocześnie platformy opracowują narzędzia takie jak kontrola rodzicielska, limity czasu spędzanego przed ekranem i „tryby dla nastolatków”, ale mają trudności z zagwarantowaniem ich skuteczności w obliczu potencjalnych prób obejścia zabezpieczeń.

Podsumowując, dla osób w wieku 13–16 lat progi dostępu do mediów społecznościowych znacznie różnią się w zależności od kraju. Wyłania się globalny trend: wzmocnienie mechanizmów ochrony nieletnich. Francja, rozważając całkowity zakaz dla osób poniżej 15. roku życia, wpisuje się w międzynarodowy trend, który stawia zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo cyfrowe młodych ludzi w centrum debaty publicznej. Pozostaje pytanie, czy przyszłe przepisy zdołają pogodzić skuteczność, poszanowanie praw cyfrowych i wykonalność techniczną.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
