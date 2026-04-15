W wieku 46 lat dzieli się tym, co chciałaby wiedzieć, mając 36 lat.

Twórczyni treści Erin Devine (@devinedwelling ) podzieliła się osobistą refleksją na temat lekcji, które chciałaby poznać 10 lat wcześniej. Jej szeroko komentowany post na Instagramie porusza różne aspekty jej relacji z czasem, oczekiwaniami społecznymi i wyborami życiowymi.

Osobisty wpis, który wywołuje oddźwięk w Internecie

W poście udostępnionym w mediach społecznościowych Erin zwierza się: „Mam 46 lat. Oto 5 rzeczy, które powiedziałabym sobie 36-latce…”. Dzieli się refleksjami zaczerpniętymi ze swojego doświadczenia, poruszając takie tematy, jak postrzeganie wieku, oczekiwania, jakie sobie stawiamy, oraz znaczenie podążania własnym tempem. Wśród jej myśli znajdują się: „Nie jest się starym w wieku 40 lat”, „Nie ma czegoś takiego jak «właściwy» moment”, „Zwierzęta to zobowiązanie” i „To w porządku, jeśli nie zadowolisz wszystkich”.

Kończy inspirującym przesłaniem: „Może nie osiągnąłeś szczytu swoich możliwości w wieku nastoletnim, dwudziestym czy trzydziestym… Może twoje spełnienie nadejdzie po czterdziestce. Trzymaj się swojej ścieżki, zaufaj procesowi i odpuść”. Treści dotyczące rozwoju osobistego należą do najczęściej udostępnianych formatów w mediach społecznościowych.

Wiadomość, która rezonuje z wieloma ludźmi

Posty poruszające tematykę kwarantanny, takie jak te autorstwa Erin Devine (@devinedwelling ), zyskują coraz większą popularność w mediach społecznościowych, gdzie coraz częściej pojawiają się dyskusje na temat starzenia się i dobrego samopoczucia. Niektóre badania sugerują, że platformy cyfrowe pozwalają ludziom dzielić się osobistymi doświadczeniami, budując poczucie wspólnoty. Historia Erin wpisuje się w ten trend, w którym indywidualne doświadczenia stają się tematem zbiorowej dyskusji.

Dzieląc się radami, których udzieliłaby sobie 36-letniemu, Erin Devine (@devinedwelling ) dzieli się refleksją na temat rozwoju osobistego i postrzegania czasu. Jej relacja podkreśla ideę, że ścieżki życiowe niekoniecznie podążają liniową trajektorią.