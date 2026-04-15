W wieku 46 lat dzieli się tym, co chciałaby wiedzieć, mając 36 lat.

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@devinedwelling / Instagram

Twórczyni treści Erin Devine (@devinedwelling ) podzieliła się osobistą refleksją na temat lekcji, które chciałaby poznać 10 lat wcześniej. Jej szeroko komentowany post na Instagramie porusza różne aspekty jej relacji z czasem, oczekiwaniami społecznymi i wyborami życiowymi.

Osobisty wpis, który wywołuje oddźwięk w Internecie

W poście udostępnionym w mediach społecznościowych Erin zwierza się: „Mam 46 lat. Oto 5 rzeczy, które powiedziałabym sobie 36-latce…”. Dzieli się refleksjami zaczerpniętymi ze swojego doświadczenia, poruszając takie tematy, jak postrzeganie wieku, oczekiwania, jakie sobie stawiamy, oraz znaczenie podążania własnym tempem. Wśród jej myśli znajdują się: „Nie jest się starym w wieku 40 lat”, „Nie ma czegoś takiego jak «właściwy» moment”, „Zwierzęta to zobowiązanie” i „To w porządku, jeśli nie zadowolisz wszystkich”.

Kończy inspirującym przesłaniem: „Może nie osiągnąłeś szczytu swoich możliwości w wieku nastoletnim, dwudziestym czy trzydziestym… Może twoje spełnienie nadejdzie po czterdziestce. Trzymaj się swojej ścieżki, zaufaj procesowi i odpuść”. Treści dotyczące rozwoju osobistego należą do najczęściej udostępnianych formatów w mediach społecznościowych.

Wiadomość, która rezonuje z wieloma ludźmi

Posty poruszające tematykę kwarantanny, takie jak te autorstwa Erin Devine (@devinedwelling ), zyskują coraz większą popularność w mediach społecznościowych, gdzie coraz częściej pojawiają się dyskusje na temat starzenia się i dobrego samopoczucia. Niektóre badania sugerują, że platformy cyfrowe pozwalają ludziom dzielić się osobistymi doświadczeniami, budując poczucie wspólnoty. Historia Erin wpisuje się w ten trend, w którym indywidualne doświadczenia stają się tematem zbiorowej dyskusji.

Dzieląc się radami, których udzieliłaby sobie 36-letniemu, Erin Devine (@devinedwelling ) dzieli się refleksją na temat rozwoju osobistego i postrzegania czasu. Jej relacja podkreśla ideę, że ścieżki życiowe niekoniecznie podążają liniową trajektorią.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Misja Artemis II: Zapłata za astronautę wywołuje reakcje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Misja Artemis II, która oznaczała powrót astronautów na orbitę księżycową, przyciągnęła uwagę z nieoczekiwanego powodu: wynagrodzenia załogi. Pomimo...

Ta kampania wideo zmienia sposób, w jaki postrzegamy rugby kobiet i podważa stereotypy.

Długo ograniczone uprzedzeniami, rugby kobiet zyskuje na widoczności i rozpoznawalności. Kampania wideo znanej francuskiej firmy ubezpieczeniowej jest częścią...

Ten profesjonalny tenisista trenuje pośród odgłosów bombardowań.

Ukraińska zawodowa tenisistka Marta Kostiuk podzieliła się zaskakującą historią swoich przygotowań sportowych: treningiem w Kijowie przy nieustannym dźwięku...

Czym jest „akcent wypełniany ustami”, intrygujące określenie z zakresu chirurgii plastycznej?

Nowe określenie robi furorę w mediach społecznościowych: „akcent z wypełniacza ust”. Za tym nieco tajemniczym terminem kryje się...

Influencerka oskarżona o użycie sztucznej inteligencji do nałożenia swojej głowy na ciało modelki

W mediach społecznościowych wybuchła kontrowersja po tym, jak amerykańska influencerka została oskarżona o wykorzystanie sztucznej inteligencji do zmiany...

Uznany za „zbyt umięśnionego”: zdjęcie sportowca na basenie wywołuje liczne reakcje

Zdjęcie Ilony Maher na basenie wywołało mnóstwo komentarzy w internecie, a niektórzy internauci uznali, że zawodniczka jest „zbyt...