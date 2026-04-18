Mniej umiejętności, więcej zależności: dlaczego „deskilling” jest tak niepokojący

Soraya
Technologia upraszcza życie, a czasem wręcz je imponuje. Jednak za tą efektywnością coraz częściej pojawia się pytanie: co, jeśli delegując tak wiele zadań, pewne umiejętności zanikną? To właśnie nazywa się „deskillingiem” – zjawiskiem, które intryguje i rodzi pytania.

Stara koncepcja, która powraca.

Termin „deskilling” (utrata umiejętności) nie jest nowy. Został on sformułowany już w latach 70. XX wieku przez socjologa Harry'ego Bravermana , który analizował wpływ industrializacji na pracę. Jego pomysł? Ciągłe dzielenie zadań czasami zawęża ogólny obraz zawodu. Osoba staje się ekspertem w konkretnej umiejętności, ale traci część jej ogólnego zrozumienia.

Dziś ta koncepcja powraca z nową siłą dzięki technologii cyfrowej. Narzędzia cyfrowe, inteligentne oprogramowanie i sztuczna inteligencja zmieniają sposób, w jaki wykorzystujesz swoje umiejętności, zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

Kiedy maszyny robią (prawie) wszystko

Automatyzacja stale się rozwija. Według McKinsey Global Institute, znaczna część aktywności zawodowej mogłaby ulec transformacji, zwłaszcza te oparte na zadaniach powtarzalnych lub analitycznych. OECD z kolei podkreśla, że miejsca pracy ewoluują dynamicznie, a umiejętności zmieniają się, a nie zanikają całkowicie.

W praktyce oznacza to, że pewne umiejętności są wykorzystywane rzadziej. Na przykład, możesz korzystać z GPS-u, nie myśląc o trasie, lub z funkcji autokorekty, nie analizując swoich błędów. Jednak twoje ciało, mózg i zdolność adaptacji pozostają kluczowe dla tego wszystkiego. Nie jesteś „mniej kompetentny”, po prostu inaczej wykorzystujesz swoje zasoby.

Uzależnienie od narzędzi cyfrowych?

Tu właśnie pojawiają się obawy. Czy powierzając coraz częściej określone zadania technologii, można stać się od nich zależnym? UNESCO podkreśla kluczową kwestię: kluczowe jest rozwijanie umiejętności cyfrowych przy jednoczesnym zachowaniu krytycznego nastawienia.

Owszem, narzędzia mogą ułatwiać codzienne życie, ale mogą również zmieniać sposób myślenia, analizowania i podejmowania decyzji. Światowe Forum Ekonomiczne podkreśla jednak, że te zmiany nie są wyłącznie negatywne. Tworzą one również nowe potrzeby: kreatywność, rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie. Innymi słowy, niektóre umiejętności zanikają… podczas gdy inne zyskują na znaczeniu.

To zjawisko (deskilling) ostatecznie ujawnia transformację. Być może mniej umiejętności w niektórych obszarach, ale więcej w innych. W tym procesie jedna rzecz pozostaje kluczowa: umiejętność rozumienia i podejmowania świadomych wyborów w świecie, w którym technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę.

