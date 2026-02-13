Wolą wznosić toasty z przyjaciółmi 14 lutego: rozkwit „Dnia Galentynek”

A co, gdyby luty nie był tylko romantyczną kolacją przy świecach we dwoje 14 lutego? Coraz więcej kobiet decyduje się na wzniesienie toastu z przyjaciółkami, aby uczcić Galentine's Day, święto poświęcone siostrzeństwu. Początkowo było to wydarzenie w serialu telewizyjnym, ale stało się ono świąteczną, wolną i zdecydowanie radosną alternatywą dla tradycyjnych Walentynek.

Impreza zrodzona z serii, która stała się kultowym klasykiem

Pierwotnie Galentine's Day był fikcyjnym ukłonem w stronę rzeczywistości. W 2010 roku, w amerykańskim serialu „Parks and Recreation”, pełna życia Leslie Knope, grana przez Amy Poehler, zorganizowała brunch 13 lutego, aby uczcić… swoje przyjaciółki. Gofry, komplementy, drobne upominki i wybuchy śmiechu: pomysł był prosty i zachwycająco ciepły. To było celebrowanie kobiecej przyjaźni, dzień przed Walentynkami.

To, co zaczęło się jako radosna scena, szybko przeniosło się poza ekran. Zainspirowane mediami społecznościowymi, Galentynki przekształciły się w prawdziwe, coroczne wydarzenie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Każdego roku, około 13 lub 14 lutego, w mediach społecznościowych mnożą się posty: udekorowane stoły, musujące toasty, piżamowe imprezy i wypady z przyjaciółmi. Fikcja ustąpiła miejsca entuzjastycznie przyjętej tradycji.

Mocna alternatywa dla Walentynek

Galentynki nawiązują do tradycji Walentynek i odnoszą je do przyjaźni. Kwiaty, czekoladki, kartki i uroczyste kolacje nie są już zarezerwowane dla par. Stają się symbolami równie potężnej miłości: miłości, którą dzielimy się z przyjaciółmi.

Dla niektórych to sposób na odwrócenie uwagi od romantycznej miłości 14 lutego i przypomnienie wszystkim, że Twoja wartość nie zależy od statusu związku. Jesteś pełna, promienna i godna świętowania, niezależnie od tego, czy jesteś w związku, singielką, czy w trakcie związku. Dla innych to po prostu okazja, by dodać radosny i pełen blasku moment do kalendarza.

Siła tego święta tkwi w jego swobodzie. Nie zastępuje ono Walentynek, wręcz przeciwnie – je rozszerza. Otwiera przestrzeń dla innych form przywiązania, dla tych wybranych więzi, które Cię wspierają, inspirują i pomagają Ci się rozwijać.

Szybko rozwijające się zjawisko kulturowe

Z biegiem lat Galentynki stały się fenomenem. Bary i restauracje oferują teraz specjalne „wieczory dla pań”. Niektóre lokale tworzą dedykowane menu, warsztaty kreatywne lub tematyczne zestawy upominkowe. Jak to często bywa, świat komercji podchwycił ten trend.

Poza strategiami marketingowymi, dla wielu liczy się przede wszystkim wspólne doświadczenie. Wspólnie przygotowana kolacja, wieczór spędzony na pogawędkach do późnej nocy, wymiana listów, a nawet prosty toast, mogą wystarczyć, by nadać uroczystości sens. Liczy się nie idealna sceneria, ale ciepło chwili.

Postaw przyjaźń w centrum swojego życia

Rosnąca popularność Dnia Galentynek wpisuje się w szerszy trend: docenianie kobiecych przyjaźni. Długo spychane na dalszy plan, w cieniu związków romantycznych, obecnie są uznawane za filary równowagi międzyludzkiej.

Badania z zakresu psychologii społecznej podkreślają znaczenie sieci przyjaźni dla dobrego samopoczucia emocjonalnego. Silne przyjaźnie pomagają redukować stres, wzmacniać poczucie przynależności i budować pewność siebie. Celebrowanie tych więzi nie jest zatem banalne. Chodzi o dostrzeżenie ich strukturyzującej roli w naszym życiu. Nasi przyjaciele to ludzie, którzy widzą, jak się rozwijasz, wspierają twoje projekty, chwalą cię za sukcesy i otaczają cię w trudniejszych chwilach. Szanując ich, szanujemy również siebie.

Włączająca i ewoluująca uroczystość

Choć Galentynki tradycyjnie kojarzone są z kobietami, ewoluują. Niektóre inicjatywy otwierają je dla każdego, kto chce świętować swoje przyjaźnie, niezależnie od płci czy statusu związku. Sama data jest elastyczna: 13 lutego, wieczór 14 lutego lub najbliższy weekend. Ta elastyczność przyczynia się do sukcesu tego święta.

W przeciwieństwie do Walentynek, które często wiążą się z wieloma oczekiwaniami, Galentynki mają być lekkie i radosne. Nie mają sztywnego schematu. Można je sobie wyobrazić jako przytulne, świąteczne, a nawet minimalistyczne. Dostosowują się do Twojej energii, budżetu i stylu.

W ciągu zaledwie kilku lat to święto przeszło drogę od „żartu z sitcomu” do obchodów w wielu krajach. Umieszczając przyjaźń w centrum obchodów 14 lutego, przypomina nam o prostej i jasnej prawdzie: miłość nie ogranicza się do związków romantycznych. Przybiera tysiące form, a przyjaźnie również zasługują na to, by celebrować je z dumą.