W wieku 12 lat jego szybkie refleksy uratowały życie jego matce podczas prowadzenia samochodu

Dwunastoletni Zac Howells stał się bohaterem w Worcestershire w Anglii. Kiedy jego matka, Nicola Crump, straciła przytomność za kierownicą, nastolatek przejął kontrolę nad pojazdem w ruchu ulicznym, uniknął wypadku i wezwał pomoc. Jego opanowanie zostało później docenione przez władze, które przyznały mu medal za odwagę.

Odruch ratujący życie w krytycznym momencie

Tragedia mogła wydarzyć się w ciągu kilku sekund 14 grudnia 2025 roku. Jadąc ruchliwą drogą, Nicola Crump nagle stracił przytomność, a jego noga utknęła na pedale gazu. Obok niego 12-letni Zac zachował spokój. Natychmiast chwycił kierownicę, zjechał na pobocze i bezpiecznie zatrzymał samochód na trawie. Następnie wezwał służby ratunkowe, przekazując im wszystkie niezbędne informacje.

[podpis id="attachment_433152" align="aligncenter" width="820"] Autor zdjęcia: Policja West Mercia[/caption]

Imponujące opanowanie i spokój jak na swój wiek

Mając zaledwie 12 lat, Zac działał z niezwykłą jasnością umysłu. Bez krzyków, bez desperackich ruchów: ocenił sytuację, działał metodycznie i chronił nie tylko swoją matkę, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Jego zachowanie, zarówno techniczne, jak i przemyślane, znacznie przekraczało to, czego można by „oczekiwać” od nastolatka w tak krytycznej sytuacji.

Zasłużone oficjalne uznanie

Miesiąc później, 14 stycznia 2026 roku, Zac został odznaczony przez Departament Policji West Mercia podczas ceremonii w siedzibie departamentu. Komendant Richard Cooper powiedział: „To przerażające doświadczenie dla dziecka, a jednak zachował spokój, skupienie i postąpił właściwie. Jego odwaga zapobiegła tragedii”. Cała rodzina z głębokim wzruszeniem obserwowała wręczenie medalu.

Dumna matka – gest godny podziwu.

Nicola Crump, która już w pełni wyzdrowiała, nie kryje wzruszenia. „Wykazał się opanowaniem, jakiego wielu dorosłych by nie miało” – mówi. Dla obecnych policjantów postawa Zaca świadczy o rzadko spotykanej w jego wieku dojrzałości i poczuciu odpowiedzialności.

Czyny Zaca dobitnie pokazują, jak szybki refleks, opanowanie i zdecydowane działanie mogą ratować życie. Jego historia ponownie rozpala debatę na temat wagi nauczania młodzieży pierwszej pomocy i konieczności zachowania czujności na pewne sygnały ostrzegawcze podczas jazdy samochodem. Młody bohater, którego czyny wywarły ogromny wpływ, wykraczający poza jego wiek.