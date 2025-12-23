Praca zdalna może negatywnie wpłynąć na karierę kobiet

Pięć lat po pandemii COVID-19 praca zdalna stała się powszechna w wielu firmach. Chwalona za elastyczność, jest atrakcyjna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jednak nowy raport McKinsey i Lean In wskazuje na nieoczekiwaną wadę: praca zdalna wydaje się bardziej utrudniać karierę kobiet niż mężczyzn.

Mniejsze uznanie i malejące awanse

Do 2025 roku 22% amerykańskich pracowników będzie pracować głównie zdalnie, ale ta elastyczność wydaje się pogłębiać pewne istniejące już nierówności. Kobiety pracujące zdalnie są mniej widoczne dla swoich przełożonych i bardziej podatne na nieświadome uprzedzenia, które łączą obecność fizyczną z zaangażowaniem zawodowym.

Liczby mówią same za siebie: w ciągu ostatnich dwóch lat kobiety pracujące zdalnie były awansowane rzadziej niż te pracujące w biurze, co nie dotyczy mężczyzn w takim samym stopniu. Raport wskazuje również na spadek polityki równości: prawie 20% firm twierdzi, że nie przywiązuje już szczególnej wagi do awansu kobiet, a prawie 30% – że kobiet kolorowych.

Niektóre organizacje ograniczyły nawet swoje programy mentoringu i awansów wewnętrznych dedykowane kobietom. Jak podsumowuje raport: „Piętno związane z elastycznością powstrzymuje kobiety: kiedy decydują się na pracę zdalną, ich koledzy często zakładają, że są mniej zaangażowane”.

Trwałość obciążenia psychicznego

Dochodzi do tego problem obciążenia obowiązkami domowymi, które są większe dla kobiet. Według INED , 37% kobiet pracujących zdalnie poświęca co najmniej dwie godziny dziennie na prace domowe, w porównaniu z 21% mężczyzn. Przerwy w pracy związane z rodziną i brak dedykowanego miejsca pracy obniżają ich postrzeganą produktywność i dostępność do możliwości wewnętrznych.

Praca zdalna, mająca na celu promowanie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, uwypukla złożoną rzeczywistość: bez polityki inkluzywnej i sprawiedliwego podziału obowiązków domowych grozi pogłębieniem nierówności, które obiecywała naprawić. Aby kobiety mogły nadal się rozwijać, elastyczność musi iść w parze z prawdziwym uznaniem i sprawiedliwą kulturą zarządzania.