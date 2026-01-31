Search here...

Mężczyznom poniżej tego wzrostu zakazano wstępu do londyńskiego klubu nocnego, co wywołało kontrowersje.

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Edoardo Tommasini/Pexels

Niedawne wydarzenie w londyńskim klubie nocnym przyciągnęło uwagę internautów po ogłoszeniu wymagań wstępu opartych na wzroście mężczyzn. Ta nietypowa zasada wywołała mieszane reakcje wśród publiczności.

Wieczór przeznaczony dla osób powyżej 1,83 m wzrostu

Klub nocny Bricks, zlokalizowany w dzielnicy Brixton, organizuje 31 stycznia imprezę pod nazwą „Land Of The Giants”. Według ogłoszenia organizatora na TikToku , mężczyźni muszą mieć co najmniej 183 cm (około 183 cm) wzrostu, podczas gdy dla kobiet nie podano żadnych wymagań dotyczących wzrostu.

Bilety na to wydarzenie nie są darmowe – obowiązują różne ceny dla kobiet i mężczyzn – a wieczór przeznaczony jest dla osób powyżej 23. roku życia. Pomimo tego nietypowego wymogu, bilety wyprzedały się błyskawicznie, a kolejna edycja jest już zaplanowana na marzec.

Środki wjazdu i szczegółowe zasady

Aby wyegzekwować tę zasadę, organizator zastrzega, że mężczyźni będą mierzeni przy wejściu, co oznacza, że mogą zostać odmówieni wstępu, jeśli nie spełnią wymogu wzrostu. To ograniczenie jest podkreślane w komunikacji związanej z wydarzeniem i powtarzane w kilku postach w mediach społecznościowych. Zasada ta nie dotyczy kobiet w ten sam sposób, co wzbudza pewne reakcje w internecie.

Opis podkreślający atmosferę

Na platformie biletowej, na której reklamowane jest wydarzenie, „Land Of The Giants” jest przedstawiany jako „wieczór zaprojektowany wokół rozmiaru”. Opis przywodzi na myśl przestrzeń, w której obecność wysokich mężczyzn jest podkreślona, a energia zmienia się w zależności od uczestnika. Takie umiejscowienie wydarzenia podkreśla intencję organizatorów, aby „stworzyć ukierunkowaną atmosferę, a nie arbitralną regułę”, jak sami to określili.

Reakcje w mediach społecznościowych

Ogłoszenie tego kryterium wywołało liczne reakcje w internecie. Niektórzy komentatorzy nazwali tę zasadę „dyskryminującą”, argumentując, że „wzrost nie powinien decydować o dostępie do wydarzenia towarzyskiego”. Inni wyrażali zdziwienie, a nawet niezrozumienie tego nietypowego ograniczenia. Komentarze udostępniane w mediach społecznościowych odzwierciedlają szeroki wachlarz opinii, od rozbawienia po oburzenie, a niektórzy użytkownicy uważają, że „tego typu zasada może wzmacniać stereotypy związane z wyglądem fizycznym”.

Debata, która trwa

Choć wydarzenie „Kraina Gigantów” 31 stycznia wciąż budzi emocje, dyskusja na temat kryteriów dostępu i ich znaczenia pozostaje otwarta. Niektórzy postrzegają je jako „oryginalną strategię marketingową”, podczas gdy inni kwestionują „społeczne implikacje takiej zasady”. Ta debata ilustruje zróżnicowane reakcje, jakie decyzje dotyczące organizacji wydarzeń mogą wywołać w kontekście kulturowym i cyfrowym, gdzie każdy szczegół prawdopodobnie będzie szeroko komentowany i udostępniany.

Krótko mówiąc, decyzja londyńskiego klubu o ograniczeniu dostępu do wydarzenia do mężczyzn o wzroście co najmniej 183 cm szybko wywołała dyskusję w internecie. Od krytycznych reakcji po zwykłe zdziwienie, decyzja ta rodzi pytania o to, jak niektóre wydarzenia docierają do odbiorców, oraz o społeczne postrzeganie związane z kryteriami fizycznymi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
