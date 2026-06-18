Strój dziennikarza podczas Mistrzostw Świata, uznany za „niestosowny”, budzi kontrowersje.

Społeczeństwo
Léa Michel
@eleonoraincardona / Instagram

Na niemal każdym dużym wydarzeniu sportowym powtarza się ten sam scenariusz: kobieta wykonuje swoją pracę, ale jej wygląd staje się tematem dyskusji. Tym razem to włoska dziennikarka sportowa Eleonora Incardona ponosi ciężar niestosownych komentarzy po swoim występie na Mistrzostwach Świata FIFA 2026. Ta kontrowersja rodzi proste pytanie: dlaczego nadal oceniamy kobiety po ubiorze, a nie po kompetencjach?

Letni strój, który wywołuje krytykę

Eleonora Incardona, obecna na stadionie MetLife w New Jersey, gdzie relacjonowała mecz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Paragwajem, miała na sobie biały top i dżinsowe szorty. Lekki strój, idealnie dopasowany do letnich temperatur i dnia spędzonego na pracy reporterskiej.

Jednak kilka zdjęć udostępnionych w mediach społecznościowych szybko wywołało falę reakcji. Niektórzy internauci uznali, że jej stylizacja nie pasuje do wydarzenia, posuwając się nawet do nazwania jej stroju „niestosownym”. Debata szybko zaostrzyła się, przyćmiewając prawdziwy problem: jej pracę dziennikarską.

Dlaczego wciąż rozmawiamy o wyglądzie kobiet?

W obliczu krytyki wiele osób stanęło w obronie Eleonory Incardony. Ich obserwacja jest jednoznaczna: dziennikarze płci męskiej prawie nigdy nie są poddawani tak szczegółowej analizie i ocenie swojego wyglądu.

Bo ostatecznie problem wykracza daleko poza prosty strój. Dlaczego kobieta relacjonująca wydarzenie sportowe miałaby uzasadniać swoje wybory strojowe? A przede wszystkim, dlaczego jej wygląd staje się tematem dyskusji, skoro jej głównym zadaniem jest informowanie?

Ważne jest, aby pamiętać o oczywistości: komentowanie kobiecego ciała lub wyglądu jest niedopuszczalne. Dotyczy to każdego. Niezależnie od tego, czy ktoś jest dziennikarzem, sportowcem, artystą, czy pracuje w jakimkolwiek innym zawodzie, jego wygląd fizyczny nigdy nie powinien być podstawą profesjonalnej oceny.

Przede wszystkim profesjonalista

Eleonora Incardona jest znana szerokiej publiczności przede wszystkim ze swojej kariery w dziennikarstwie sportowym. Jako reporterka platformy DAZN, ma również liczną rzeszę fanów w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się kulisami swojej pracy i pasją do sportu.

W okresie poprzedzającym Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 Eleonora Incardona wyraziła entuzjazm na myśl o możliwości przeżycia tej wyjątkowej zawodowej przygody. Ten entuzjazm zasługiwał na większe uznanie niż komentarze na temat jej stroju.

Czyż najważniejsza rzecz nie jest gdzie indziej?

Ta kontrowersja ilustruje wciąż bardzo realny problem: kobiety zbyt często sprowadzają się do wyglądu, nawet jeśli wykonują swoją pracę z powagą i profesjonalizmem. Sytuacja ta jest tym bardziej uderzająca, że mężczyźni przed kamerami, niezależnie od tego, czy są dziennikarzami, konsultantami, czy prezenterami, zazwyczaj unikają tego typu uwag.

W końcu, gdy jest gorąco, nikt nie spodziewa się zobaczyć reportera pracującego w kombinezonie narciarskim. Najważniejsze powinny być jakość jego pracy, jego kompetencje i umiejętność przekazywania informacji, a nie długość spodenek czy wybór topu.

Miejmy nadzieję, że dyskusje na temat najważniejszych zawodów sportowych zaczną się w końcu koncentrować na tym, co naprawdę ważne: na sporcie, wynikach i pracy tych, którzy je relacjonują.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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