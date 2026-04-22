Prognoza fizyka, laureata Nagrody Nobla, na nowo rozpala debatę na temat końca ludzkości.

Społeczeństwo
Soraya
Photo d'illustration : Johannes Plenio / Pexels

Fizyk i laureat Nagrody Nobla, David Gross, ponownie rozpalił wrażliwą debatę na temat globalnych zagrożeń, przed którymi stoi ludzkość. W wywiadzie dla Live Science omawia statystyczną ocenę zagrożenia nuklearnego i jego długofalowych skutków. Jego analiza nie opiera się na proroctwie, lecz na rachunku probabilistycznym zastosowanym do obecnych napięć międzynarodowych.

Szacuje się, że roczne ryzyko katastrofy nuklearnej wynosi 2%

David Gross przedstawia zaskakującą ocenę: prawdopodobieństwo wojny nuklearnej wynosi około 2% rocznie, czyli „szansa jedna na 50 każdego roku”. Wyjaśnia to szczegółowo:

„Szacowano, że prawdopodobieństwo wojny nuklearnej wynosiło 1% rocznie… Uważam, że to nieścisłe oszacowanie, że prawdopodobieństwo wynosi 2%. To daje prawdopodobieństwo 1 do 50 rocznie. Przewidywana długość życia, przy 2% rocznie, wynosi około 35 lat”.

Po francusku: „Prawdopodobieństwo wojny nuklearnej każdego roku szacowano na 1%… Myślę, że mniej rygorystyczne jest szacowanie tego prawdopodobieństwa na 2%, czyli jedną szansę na 50 rocznie. Przewidywana długość życia, przy tempie 2% rocznie, wynosi około 35 lat”. Innymi słowy, gdyby ten poziom ryzyka pozostał stały, stałby się on znaczący w ciągu kilku dekad.

Wniosek statystyczny: w tym scenariuszu około 35 lat

Na podstawie tego modelu fizyk wywnioskował, że w tym teoretycznym scenariuszu oczekiwana długość życia ludzkości wynosi około 35 lat. Nie jest to przewidywana data końcowa, lecz wynik matematyczny oparty na akumulacji prawdopodobieństw rocznych. Prognoza ta ma na celu zilustrowanie powagi niskiego, ale powtarzającego się ryzyka w czasie.

Wiele zagrożeń wykraczających poza energię jądrową

W swoim rozumowaniu David Gross nie ogranicza się do energetyki jądrowej. Wspomina również:

  • osłabienie międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń
  • wzrost napięć geopolitycznych
  • i ryzyka związane z zaawansowanymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją

Jego zdaniem połączenie tych czynników zwiększy ogólną niestabilność.

Kontrowersyjny model w społeczności naukowej

Choć tego typu obliczenia przyciągają uwagę, wciąż pozostają przedmiotem debaty. Wielu naukowców wskazuje, że jest to teoretyczny model ryzyka, oparty na założeniach, które trudno precyzyjnie zmierzyć. Szacunki te służą raczej do zilustrowania rzędów wielkości niż do przewidywania rzeczywistych ram czasowych.

Podsumowując, sugerując ryzyko na poziomie 2% rocznie i prognozę na około 35 lat w tym scenariuszu, David Gross nie podaje daty końca ludzkości, lecz ostrzega przed akumulacją globalnych zagrożeń. Jego analiza podkreśla przede wszystkim jedną, kluczową ideę: nawet jeśli niewielkie w izolacji, pewne zagrożenia nabierają znaczenia, gdy utrzymują się przez dłuższy czas.

Pasjonuję się autentycznymi smakami i kulinarnymi eksploracjami. Podróżuję po świecie w poszukiwaniu kulinarnych perełek, którymi mogę się z Wami podzielić. Jako prawdziwy smakosz głęboko wierzę, że każde danie ma swoją historię do opowiedzenia.
Robot osiąga historyczny wynik w półmaratonie i na nowo rozpala debatę

19 kwietnia 2026 roku, podczas Półmaratonu Yizhuang na obrzeżach Pekinu, doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Po raz pierwszy roboty...

Ani pracujące, ani emerytki: te 50-letnie kobiety borykają się z zawodową ślepą plamką

Po pięćdziesiątce niektóre kobiety znajdują się w szarej strefie: „za młode” na emeryturę, „za stare”, by łatwo je...

Tego typu zwyczaje pokolenia wyżu demograficznego wciąż fascynują młodsze pokolenia.

Czasami są postrzegani jako przeżytki, nieco „staromodni”. Mimo to, pokolenie wyżu demograficznego wciąż zaskakuje młodsze pokolenia. Fascynując, bawiąc...

Dlaczego „looksmaxxing”, czyli obsesja na punkcie wyglądu fizycznego wśród młodych mężczyzn, jest powodem do niepokoju?

Optymalizacja wyglądu, dbanie o ciało, dobre samopoczucie we własnej skórze: nic nowego pod słońcem. Jednak trend zapoczątkowany w...

W wieku 26 lat zdecydowała się zamieszkać w furgonetce, a jej codzienne życie zaintrygowało internautów.

Heidi Elliott wybrała radykalnie inny styl życia : zamiast wspólnego mieszkania czy swojego pierwszego mieszkania, przeprowadziła się do...

Strata rodziców: dlaczego rodzeństwo może się wahać (i jak sobie z tym radzić)

Kiedy rodzice odchodzą, rodzeństwo płacze razem i traci wszelki sens życia. To tragiczne i nieodwracalne wydarzenie może albo...