W Dubaju istnieje plaża przeznaczona wyłącznie dla kobiet. Co to tak naprawdę zmienia?

Wyobraź sobie plażę ze znakiem mężczyzny przekreślonego kreską, gdzie możesz rozwiązać krzyżówkę bez obawy przed zaczepkami i zanurzyć się w falach bez poczucia, że jesteś kawałkiem mięsa. Ten mały kawałek raju, godny Barbielandu czy fikcyjnego miasta Tana, istnieje, ukryty pomiędzy strzelistymi wieżowcami i klimatyzowanymi tarasami. Stworzona z inicjatywy miasta Dubaj, ta plaża tylko dla kobiet obiecuje idylliczne wakacje połączone z poczuciem spokoju.

W Dubaju otwarto wyjątkową plażę

Przed większością plaż znajdują się znaki zakazujące palenia papierosów, używania głośników i sprzętu do sportów wodnych. Ta piękna, piaszczysta plaża, łącząca strzeliste wieżowce Dubaju z lazurowymi lagunami, nosi kolejny napis. Ten jest naprawdę wyjątkowy. Przy wejściu znajduje się przekreślona postać mężczyzny, sygnalizująca mężczyznom, że nie są mile widziani.

To plaża wyłącznie dla kobiet, do której mają one specjalny dostęp. Chociaż Dubaj może nie być najatrakcyjniejszym miejscem w obecnej sytuacji geopolitycznej, może pochwalić się stworzeniem pierwszej na świecie plaży całkowicie przeznaczonej dla kobiet. Ta plaża, sprywatyzowana dla zapewnienia im prywatności , znajduje się w zatoce Al Mamzar. Została całkowicie przebudowana w ramach ogromnego projektu transformacji wybrzeża w tej części Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Naprzeciwko górujących nad miastem szklanych wieżowców rosną palmy, a hipnotyzujące błękitne morze kusi. To pocztówkowa sceneria, pozbawiona obecności mężczyzn. W tej kobiecej przestrzeni, będącej ucieleśnieniem długo pielęgnowanej fantazji, nie ma mężczyzn, którzy wyłudzaliby numery telefonów, szpiegowaliby postacie przez okulary przeciwsłoneczne czy przerywaliby opalanie tekstami z innej epoki . Kobiety mogą pływać w spokoju, bez skrępowania wygrzewać się na słońcu i przedłużać tę słoną ucieczkę do zmierzchu. Ta plaża, zaprojektowana w regionie o jednym z najniższych wskaźników przestępczości na świecie, potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa w Dubaju.

Nocne pływanie, personel żeński i wzmocniony nadzór

Ta plaża, przypominająca radosny miraż i idealnie pasująca do feministycznego filmu, oferuje coś więcej niż tylko rozległy akwen i drobny piasek z ekskluzywnymi miejscami do siedzenia. To miejsce, którego nie mogliśmy sobie wyobrazić nawet w najśmielszych snach. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą pływać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet po zachodzie słońca. Teren wokół plaży jest idealnie oświetlony, dzięki czemu idealnie nadaje się do pluskania się nawet w nocy, gdy upał jest bardziej znośny.

A za lornetkami na stanowisku obserwacyjnym siedzą tylko kobiety. Cały personel zatrudniony do monitorowania plaży, kontroli dostępu i czujnego obserwowania wody to kobiety. Kobiety czują się wtedy jak jedyny gatunek na Ziemi. Ta plaża, otoczona solidnymi płotami i oddzielona od innych części Al Mamzar, to raj dla tych, którzy szukają więcej prywatności i spokoju. Podąża śladami przestrzeni podzielonych ze względu na płeć, zaprojektowanych wyłącznie dla kobiet. Po siłowniach przyjaznych kobietom i lekcjach pływania dedykowanych pływaczkom, teraz powstają plaże ku ich czci.

Jak powinniśmy postrzegać tę całkowicie kobiecą przestrzeń piaskową?

Choć ta plaża tylko dla kobiet przypomina azyl w przestrzeni publicznej, gdzie często rządzą mężczyźni, dając iluzję wylądowania na innej planecie zwanej siostrzeństwem, nie cieszy się powszechną popularnością. I nie tylko wśród mężczyzn, sfrustrowanych tym, że nie mogą już się na nią gapić. „Zły pomysł, kobiety znów rozdzielone” – skomentował jeden z internautów w mediach społecznościowych. „Wydaje mi się, że zasadniczo mężczyźni i kobiety są stworzeni do życia razem. To kwestia wzajemnego szacunku” – dodał inny.

Bo ostatecznie ta plaża, zamiast promować współistnienie płci, pogłębia przepaść między mężczyznami a kobietami, i to nie tylko w sensie architektonicznym. Ilustruje również fundamentalny problem: kobiety są izolowane, a mężczyźni nie. Kolejny paradoks: ta plaża, zaprojektowana w celu zmniejszenia nadmiernej czujności, została zbudowana w mieście, które plasuje się wśród najbardziej wzorowych pod względem bezpieczeństwa kobiet.

Bo choć jedni postrzegają tę plażę jako oazę wolności, inni interpretują ją jako formę wyrzeczenia. Czy celem nie powinno być umożliwienie leżenia na dowolnym ręczniku, w dowolnym nadmorskim kurorcie, bez konieczności uzasadniania swojego stroju i obawy przed zaczepkami? Rozdzielając grupy, zapewniamy natychmiastowe rozwiązanie problemu, nie dotykając jego przyczyn.