Te miasta nie szczędziły wysiłków, aby uświetnić święta Bożego Narodzenia: ich choinki to prawdziwe arcydzieła.

Społeczeństwo
W miarę zbliżania się okresu świątecznego, niektóre miasta dokładają wszelkich starań, aby przekształcić swoje place i centra handlowe w olśniewające iluminacje. Te monumentalne choinki to nie tylko dekoracje: to prawdziwe dzieła sztuki. Ranking Civitatis 2025 ujawnia wyjątkowe dzieła, w których tradycja, innowacja i magia spotykają się ze sobą.

Paryż: Magiczne przeżycie pod kopułą Galeries Lafayette

W Paryżu na odwiedzających Galerie Lafayette Haussmann czeka zapierający dech w piersiach spektakl. W tym roku choinka wznosi się na wysokość 16 metrów i jest ozdobiona 560 kg czerwonych wstążek oraz 8 kilometrami girland LED. Wzorowana na ilustratorce Jeanne Detallante, zatytułowana „Najpiękniejszy prezent”, choinka zamienia słynną kopułę w magiczną scenerię. Wokół niej urzekające witryny sklepowe opowiadają magiczne historie, a miasto oferuje nocne przejażdżki podświetlanymi autobusami, aby podtrzymać ten czar. Paryż po raz kolejny udowadnia, że elegancja i kreatywność mogą łączyć się, zachwycając zarówno młodych, jak i starszych.

Rio: Olbrzym unoszący się na lagunie

Po czteroletniej nieobecności, pływająca choinka w lagunie Rodrigo de Freitas powróciła, by rozświetlić Rio de Janeiro. Ten gigantyczny symbol zbiorowej radości nie tylko rozświetla nocne niebo, ale także odbija się w wodach laguny, tworząc niepowtarzalny, wodny krajobraz. Jego żywe kolory harmonizują z miejskimi światłami, oferując niezapomniane wrażenia wizualne. Zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, oglądanie rozświetlenia tego pływającego giganta stało się niezapomnianym, świątecznym rytuałem.

Wilno i Praga: arcydzieła historyczne i współczesne

W Europie Wilno i Praga również dołożyły wszelkich starań, aby przyciągnąć turystów. W stolicy Litwy imponująca, 20-metrowa metalowa kopuła dumnie wznosi się na centralnym placu. Jej 5 kilometrów świateł otacza tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy, łącząc lokalne rzemiosło i przysmaki w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

Praga z kolei stawia 24-metrową choinkę na słynnym Rynku Starego Miasta. Do 6 stycznia koncerty, gotyckie pokazy i rozrywka oczarowują przechodniów, zamieniając historyczne serce miasta w prawdziwą, naturalnej wielkości, świąteczną opowieść.

Strasburg, Budapeszt i Nowy Jork: tętniące życiem tradycje

Strasburg, często nazywany europejską stolicą Bożego Narodzenia, utrzymuje swoją reputację dzięki majestatycznej choince i iluminacjom, które przemieniają miasto w pocztówkową krainę czarów. Budapeszt łączy tradycję z nowoczesnością, a dekoracje podkreślają historyczną architekturę i świąteczne jarmarki nad Dunajem.

W Nowym Jorku słynne Rockefeller Center wciąż fascynuje: co roku jego choinka przyciąga tysiące gości, stając się uniwersalnym symbolem towarzyskości i światła w tym świątecznym okresie.

Te miasta pokazują, że Boże Narodzenie to coś więcej niż tylko święta: to czas, w którym sztuka, kreatywność i emocje łączą się, tworząc niezapomniane wspomnienia. Każde drzewko, czy to wiszące, metalowe, czy monumentalne, opowiada historię i zaprasza odwiedzających w urzekającą podróż. Odwiedzający nie przyjeżdżają już tylko po to, by podziwiać dekoracje; przyjeżdżają, by doświadczyć pełnej podróży sensorycznej, gdzie światło, kolor i tradycja splatają się, by celebrować wspólną magię.

Kiedy choinki stają się eksperymentami

Poza rozmiarem i blaskiem, te jodły ucieleśniają pozytywną filozofię: celebrują piękno życia, zachęcają do budowania więzi i dzielenia się chwilą prostego, a zarazem głębokiego szczęścia. Czy to spacerując po wileńskich targowiskach, podziwiając odbicia w lagunie Rio, czy zapierając się dech w piersiach pod paryską kopułą, każde z tych drzew przypomina nam, że Boże Narodzenie to przede wszystkim celebracja emocji i jedności.

Krótko mówiąc, te świąteczne kreacje przemieniają każde miasto w nowoczesną baśń. Zapraszają mieszkańców i turystów do celebrowania wspólnej magii, dzielenia się chwilami radości i przypominania sobie, że piękno często tkwi w szczegółach, cudach i świetle, które dajemy i otrzymujemy.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Koniec pryszniców? Ta maszyna, która „myje ludzi”, wywołuje szum

