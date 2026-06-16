Wzorowa postawa japońskich kibiców po meczu była widoczna na całym świecie.

Po raz kolejny trafili na pierwsze strony gazet ze względu na swoją postawę obywatelską. Po remisie między Japonią a Holandią na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2026, japońscy kibice zostali na trybunach, aby posprzątać stadion – tradycja, która wciąż fascynuje cały świat.

Kibice, którzy pozostali na trybunach po ostatnim gwizdku

To właśnie na boisku Dallas Stadium w Teksasie rozegrał się jeden z najbardziej emocjonujących meczów fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. 14 czerwca Japonia zmierzyła się z Holandią w grupie F, w meczu zakończonym emocjonującym remisem 2:2. Gdy tylko zabrzmiał końcowy gwizdek, podczas gdy większość kibiców skierowała się do wyjść, kibice „Niebieskich Samurajów” pozostali na trybunach, aby rozpocząć zupełnie inny rytuał.

Uzbrojeni w niebieskie torby, których używali przez cały mecz, by dopingować swoją drużynę, metodycznie zabrali się za zbieranie śmieci pozostawionych na siedzeniach i między rzędami. Butelki, kubki i papierki: każdy śmieć został starannie zebrany i umieszczony w torbach, zamieniając koniec meczu w prawdziwą akcję sprzątania. Scena, która stała się rytuałem, ale wciąż fascynuje świat.

Tradycja mająca ponad 25 lat

Choć obrazek ponownie wzbudził podziw, samo zjawisko nie jest niczym nowym. Ten zwyczaj wśród japońskich kibiców sięga Mistrzostw Świata we Francji w 1998 roku, kiedy to kraj ten po raz pierwszy wziął udział w tych zawodach. Od tamtej pory, podczas każdej ważnej międzynarodowej imprezy sportowej – Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich – japońscy kibice powtarzają ten gest.

Podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku zdjęcie stało się viralem na całym świecie po zaskakującym zwycięstwie Japonii nad Niemcami na stadionie Khalifa. Za każdym razem pojawiał się ten sam wniosek: stadion pozostawiony w nieskazitelnej czystości przez tych, którzy przyszli go okupować na czas trwania meczu.

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„Tatsu tori ato wo nigosazu”: wyrażenie podsumowujące filozofię

Aby zrozumieć ten gest, należy rozważyć szczególnie pouczające japońskie wyrażenie: „Tatsu tori ato wo nigosazu”. Dosłownie oznacza ono „ptak, który lata, niczego nie zostawia”. Poetycka fraza, która streszcza filozofię życia: pozostawianie miejsca w takim samym stanie, w jakim je zastano. Idea ta wywodzi się z japońskiej szkoły podstawowej, gdzie dzieci uczą się samodzielnie sprzątać klasy i korytarze szkolne.

Edukacja w zakresie poszanowania przestrzeni wspólnych staje się automatyczna w wieku dorosłym. Praktyka ta rozciąga się jeszcze dalej na życie codzienne: w Japonii publiczne kosze na śmieci są rzadkością, a mieszkańcy wykształcili nawyk zabierania odpadów ze sobą do domu.

Gest motywowany szacunkiem

Kilku kibiców, w wywiadzie udzielonym na miejscu przez FIFA, wyjaśniło głęboką motywację stojącą za tym wspólnym sprzątaniem. „To część naszej kultury. Ale chodzi też o szacunek do wszystkiego: do zawodników, do innych kibiców, a także do stadionu. Jesteśmy zaszczyceni, że tu jesteśmy, więc nie chcemy zostawić po sobie bałaganu” – wyjaśnił jeden z nich.

To stwierdzenie doskonale oddaje symboliczny wymiar tego gestu: nie chodzi tylko o czystość, ale o konkretny wyraz pokory i wdzięczności wobec kraju gospodarza i innych uczestników. Scott North, profesor socjologii na Uniwersytecie w Osace, wyjaśnił w wywiadzie dla BBC w 2018 roku: „Z powodu ciągłego przypominania o tym w dzieciństwie, zachowania te stają się nawykami dla dużej części populacji”.

Japońscy gracze również byli wzorowi

Wzorowa postawa nie ogranicza się do trybun. Japońscy piłkarze również zastosowali tę filozofię na boisku. Oficjalne zdjęcie FIFA, szeroko rozpowszechnione, przedstawia szatnię japońskiej drużyny po meczu: całkowicie wysprzątaną, uporządkowaną i gotową do ponownego użycia. Na boisku nie pozostał żaden sprzęt, ani ślad po aktywności z poprzednich godzin. To typowa praktyka japońskich piłkarzy, którzy w ten sposób przenoszą na boisko tę samą postawę, co ich kibice na trybunach. Taka konsekwencja jest rzadkością i przyczynia się do międzynarodowej reputacji reprezentacji.

Natychmiastowe rozprzestrzenianie się wirusa w mediach społecznościowych

Jak co roku, zdjęcia sprzątanych trybun szybko obiegły media społecznościowe. Sama FIFA udostępniła film z tej sceny na swoim oficjalnym koncie X (dawniej Twitter) wraz z wiadomością pochwalną za to wydarzenie.

Podzielono się również jedną szczególnie poruszającą anegdotą: Jameis Winston, rozgrywający New York Giants, który był na stadionie jako komentator dla FOX, został sfilmowany, jak osobiście pomaga japońskim kibicom zbierać śmieci. Symboliczny obraz ilustrujący pozytywny efekt domina tego typu gestu. Z całego świata napłynęły wiadomości z wyrazami podziwu w mediach społecznościowych.

Wspólna lekcja wykraczająca poza futbol

Poza samym sportem, gest ten ucieleśnia wszystko, co wielu podziwia we współczesnej kulturze japońskiej: głębokie przywiązanie do wspólnoty, poczucie indywidualnego obowiązku wobec społeczności oraz zinternalizowaną dyscyplinę, wolną od zewnętrznych ograniczeń. W czasach, gdy światowy futbol często kojarzy się z bardziej „kontrastowymi” obrazami – przemocą, wandalizmem, incydentami na trybunach – rytuał japońskich kibiców oferuje cichy, ale silny kontrmodel.

W kolejnym etapie kampanii Mistrzostw Świata 2026 drużyna zmierzy się z Tunezją 20 czerwca w Monterrey w Meksyku, a następnie ze Szwecją 25 czerwca, ponownie na stadionie w Dallas. To niewątpliwie będzie okazja do powtórzenia tego kultowego już gestu.

Z niebieskimi torbami w dłoniach, spokojną i skupioną postawą, japońscy kibice po raz kolejny zamienili mecz Mistrzostw Świata w lekcję obywatelskiej odpowiedzialności. W świecie, w którym uderzające obrazy ze stadionów często kojarzą się z „ekscesami”, cicha godność Błękitnych Samurajów przypomina nam, że istnieje inny sposób na kochanie sportu – a być może, szerzej, na wspólne życie.