Podróżowanie w ciąży rodzi wiele pytań. Czy latanie jest bezpieczne dla Ciebie i Twojego nienarodzonego dziecka ? Jakie środki ostrożności należy podjąć przed rezerwacją biletu?

Odpowiemy na te pytania, udzielając jasnych i praktycznych porad.

Dobra wiadomość: jeśli nie wystąpią żadne komplikacje, podróżowanie samolotem w czasie ciąży jest jak najbardziej możliwe aż do 36. tygodnia ciąży .

Komfort, bezpieczeństwo, dokumenty medyczne… oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby podróżować ze spokojem ducha.

Ryzyko związane z podróżami lotniczymi w czasie ciąży: co musisz wiedzieć

Wbrew powszechnemu przekonaniu, latanie samolotem w czasie ciąży nie wiąże się z żadnym szczególnym zagrożeniem dla matki ani dla dziecka.

Aby podróżować ze spokojem ducha, warto jednak wyjaśnić kilka kwestii.

Kontrole bezpieczeństwa na lotnisku

Bramki bezpieczeństwa, przez które przechodzimy na lotnisku, działają za pomocą wykrywaczy metalu , a nie prześwietleń rentgenowskich.

Te czujniki nie stanowią żadnego zagrożenia dla kobiety w ciąży. Dlatego nie ma powodu do obaw podczas kontroli bezpieczeństwa.

Promieniowanie atmosferyczne i ciśnienie

Kwestia promieniowania atmosferycznego pojawia się często. W rzeczywistości promieniowanie to stanowi zagrożenie jedynie dla osób, które latają niemal codziennie, na przykład dla niektórych członków załogi.

W przypadku jednorazowej podróży, narażenie pozostaje w dużej mierze znikome. Natomiast wysokie ciśnienie w kabinie nie stanowi zagrożenia dla dziecka .

Jednak po 36. tygodniu ciąży podróże lotnicze nie są zalecane. Główne ryzyko nie ma charakteru medycznego: jest nim przede wszystkim możliwość nieoczekiwanego porodu na pokładzie samolotu.

Scenariusz, którego wolelibyśmy uniknąć, chociaż w historii lotnictwa cywilnego zdarzały się już porody w czasie lotu.

Pierwszy trymestr: podróżowanie jest możliwe, ale nudności i wymioty mogą sprawić, że lot stanie się niekomfortowy.

mogą sprawić, że lot stanie się niekomfortowy. Do 36 tygodnia: brak przeciwwskazań przy braku powikłań

Po 36. tygodniu ciąży: zdecydowanie odradza się podróżowanie ze względu na ryzyko przedwczesnego porodu w trakcie lotu

Środki ostrożności medyczne przed i w trakcie lotu

Przed zaplanowaniem podróży lotniczej niezbędna jest konsultacja z lekarzem . Każda ciąża jest wyjątkowa i tylko specjalista może ocenić indywidualną sytuację każdej kobiety w ciąży.

Pozwoli mu to dostosować zalecenia do trymestru ciąży, historii choroby i ogólnego stanu zdrowia.

Niezbędne dokumenty medyczne

Zdecydowanie zalecamy przygotowanie kompletnej dokumentacji przed wyjazdem. Podróżnemu należy towarzyszyć aktualne zaświadczenie lekarskie i kopia dokumentacji medycznej.

Dokumenty te mogą być wymagane przez linie lotnicze lub okazać się nieocenione w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych w miejscu docelowym.

Przygotuj się dobrze do lotu

Podczas lotu kilka czynności może pomóc w zachowaniu komfortu i zdrowia. Utrzymywanie nawodnienia jest niezbędne, ponieważ powietrze w kabinie jest wyjątkowo suche.

Należy również pamiętać, aby co godzinę wstać i przejść się po korytarzu, aby pobudzić krążenie krwi.

Wybierz wygodne i przestronne miejsce , najlepiej od strony przejścia, aby móc swobodnie się poruszać. Noś pończochy uciskowe , aby zapobiec ryzyku zapalenia żył. Wybieraj luźne, przewiewne ubrania, które dopasowują się do zmieniającej się sylwetki. Dbaj o nawodnienie organizmu podczas całego lotu

Linie lotnicze a ciąża: zasady, które należy znać przed rezerwacją

Każda linia lotnicza ma własną politykę dotyczącą transportu kobiet w ciąży . Dlatego przed zakupem biletu należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną linią lotniczą.

Niektóre linie lotnicze wymagają zaświadczenia lekarskiego wystawionego nie wcześniej niż 48 godzin przed lotem, zwłaszcza w zaawansowanej ciąży.

Inni mogą po prostu zabronić wejścia na pokład po upływie określonej liczby tygodni. Zasady te różnią się w zależności od przewoźnika, a nieprzyjemna niespodzianka na lotnisku byłaby szczególnie stresująca.

Zdecydowanie zalecamy również wykupienie ubezpieczenia podróżnego specjalnie zaprojektowanego na potrzeby ciąży. W przypadku komplikacji medycznych za granicą lub nieoczekiwanej hospitalizacji, odpowiednia ochrona może okazać się bardzo pomocna.

Niektóre polisy ubezpieczeniowe pokrywają również koszty związane z przedwczesnym porodem poza krajem zamieszkania.

Przed zakupem biletów zapoznaj się z regulaminem firmy.

Przewiduj niezbędne dokumenty, zwłaszcza zaświadczenie lekarskie

Wykup ubezpieczenie podróżne obejmujące ciążę

Praktyczne porady dotyczące miejsca docelowego i pobytu w nim

Po dotarciu do celu, czujność nie ustaje. W zależności od odwiedzanego regionu świata, lokalne warunki zdrowotne mogą bezpośrednio wpływać na zdrowie matki i dziecka.

Niektóre regiony tropikalne i rozwijające się stwarzają szczególne ryzyko zakażeń.

Szczepienia i środki ostrożności zdrowotne w zależności od miejsca docelowego

Kwestia szczepień w czasie ciąży zasługuje na szczególną uwagę. Nie wszystkie szczepionki są kompatybilne z ciążą, zwłaszcza szczepionki żywe atenuowane.

Przed wyjazdem konsultacja specjalisty medycyny podróży pomoże ustalić środki ostrożności dostosowane do danego miejsca docelowego i profilu podróżnego.

Zalecamy również, aby po przyjeździe sprawdzić dostępność placówek medycznych . Znajomość adresu lokalnego szpitala lub kliniki daje poczucie bezpieczeństwa i umożliwia szybką reakcję w razie potrzeby.

W zależności od celu podróży, poziom opieki może się znacznie różnić.

Zapoznaj się z zagrożeniami dla zdrowia, jakie występują w danym miejscu.

Sprawdź zgodność zalecanych szczepionek z ciążą

Przed wyjazdem zidentyfikuj dostępne placówki medyczne w miejscu docelowym

Zabierz ze sobą odpowiednią apteczkę pierwszej pomocy zatwierdzoną przez lekarza

Podróżowanie w ciąży wymaga starannej organizacji, ale nie jest to coś niemożliwego.

Przy zachowaniu właściwych środków ostrożności, ścisłej kontroli medycznej i dostosowaniu odzieży do każdego etapu ciąży, podróżowanie pozostaje dostępną i wzbogacającą przygodą dla przyszłych matek.