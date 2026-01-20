Search here...

A franja desfiada está surgindo como a tendência de penteado de 2026.

cabeleireiro
Tatiana Richard
Photo d'illustration : @arianagrande/Instagram

A franja cortina está dando lugar à "franja desfiada", a nova tendência de cabelo de 2026, vista principalmente na cantora e compositora americana Ariana Grande e na atriz Pamela Anderson. Recortada, texturizada e descomplicada, esse corte exala modernidade e, ao mesmo tempo, é incrivelmente fácil de usar no dia a dia.

A textura que revoluciona a franja.

Ao contrário de uma franja lisa e estruturada, a "franja desfiada" se baseia em mechas finas e separadas que roçam a testa. Essa leveza cria um movimento natural e proporciona instantaneamente um visual descontraído e elegante. Os cabeleireiros têm notado um crescente entusiasmo por essa franja "em movimento", bem diferente dos estilos de franja que exigem babyliss e spray fixador.

O segredo dela: uma franja em camadas que clareia os fios na raiz, mantendo o volume nas pontas. O resultado: um contorno facial sutil que ilumina a tez.

Perfeito para todos os tipos de rosto e cabelo.

Sua grande força reside em sua adaptabilidade. A cantora e compositora americana Ariana Grande, no Critics Choice Awards de 2026, a cantora e compositora Suki Waterhouse e a cantora Lisa, do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, provam que esse segmento transcende idades e estilos.

Seja seu cabelo fino, grosso, liso ou ondulado, esta franja se integra perfeitamente e realça seus traços. Ela proporciona estrutura e suavidade, emoldurando o rosto com elegância e sendo fácil de estilizar no dia a dia. Versátil e atemporal, é a escolha certa para quem busca unir estilo moderno e praticidade.

Adeus à suavidade perfeita, olá movimento natural

Essa tendência faz parte da estética de 2026: adeus aos cabelos excessivamente controlados, olá à naturalidade sofisticada. A franja desfiada celebra a imperfeição estilosa: fios rebeldes com confiança, textura fosca e volume natural na raiz. A franja desfiada funciona tão bem com um bob ondulado quanto com cabelos extralongos.

Cabeleireiros famosos de Londres e Nova York estão vendo um aumento na demanda: "+200% para franjas texturizadas em 6 meses". As redes sociais estão repletas de tutoriais sobre como recriar o visual em casa ou como manter a franja. E para quem hesita em se arriscar: comece desfiando levemente a franja atual. Um cabeleireiro experiente poderá então criar textura sem encurtá-la drasticamente.

Resumindo, em 2026, a franja não será mais estática: ela dança, ganha vida e emoldura com suavidade. A "franja desfiada" transforma a chamada franja tradicional em um acessório de moda vibrante que exala confiança e leveza.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
Article précédent
Chega de presilhas: este acessório de cabelo vai revolucionar seus penteados em 2026.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Chega de presilhas: este acessório de cabelo vai revolucionar seus penteados em 2026.

Esqueça a presilha de garra e sua vibe Y2K (estética retrô dos anos 2000), 2026 marca o retorno...

Ela cortou o cabelo usando uma ferramenta de construção: o resultado é inacreditável!

Por falta de tempo, dinheiro ou confiança, cada vez mais mulheres estão retocando o corte de cabelo em...

O "bob coreano 2 em 1": este corte de cabelo moderno vai favorecer todos os formatos de rosto em 2026.

Esqueça os cortes chanel rígidos e inflexíveis: em 2026, prepare-se para o chanel coreano 2 em 1, um...

Segundo um cabeleireiro, estes 4 sinais comprovam que o seu corte de cabelo não lhe assenta bem.

Você sai do salão com o cabelo impecável, mas algumas horas depois, o espelho parece estar lhe pregando...

Sair na neve: você vai adorar esta dica antifrizz

Basta um passo para fora, alguns flocos de neve rodopiando na brisa, e de repente seu cabelo parece...

Um truque de penteado super simples que te dá um look chique em 2 minutos.

Um prendedor de cabelo em forma de borboleta e dois minutos são tudo o que você precisa para...

© 2025 The Body Optimist