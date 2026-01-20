A franja desfiada está surgindo como a tendência de penteado de 2026.

A franja cortina está dando lugar à "franja desfiada", a nova tendência de cabelo de 2026, vista principalmente na cantora e compositora americana Ariana Grande e na atriz Pamela Anderson. Recortada, texturizada e descomplicada, esse corte exala modernidade e, ao mesmo tempo, é incrivelmente fácil de usar no dia a dia.

A textura que revoluciona a franja.

Ao contrário de uma franja lisa e estruturada, a "franja desfiada" se baseia em mechas finas e separadas que roçam a testa. Essa leveza cria um movimento natural e proporciona instantaneamente um visual descontraído e elegante. Os cabeleireiros têm notado um crescente entusiasmo por essa franja "em movimento", bem diferente dos estilos de franja que exigem babyliss e spray fixador.

O segredo dela: uma franja em camadas que clareia os fios na raiz, mantendo o volume nas pontas. O resultado: um contorno facial sutil que ilumina a tez.

Uma publicação compartilhada por Angela Kim ✨️ Cabeleireira de Los Angeles (@angelakimhair)

Perfeito para todos os tipos de rosto e cabelo.

Sua grande força reside em sua adaptabilidade. A cantora e compositora americana Ariana Grande, no Critics Choice Awards de 2026, a cantora e compositora Suki Waterhouse e a cantora Lisa, do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, provam que esse segmento transcende idades e estilos.

Seja seu cabelo fino, grosso, liso ou ondulado, esta franja se integra perfeitamente e realça seus traços. Ela proporciona estrutura e suavidade, emoldurando o rosto com elegância e sendo fácil de estilizar no dia a dia. Versátil e atemporal, é a escolha certa para quem busca unir estilo moderno e praticidade.

Uma publicação compartilhada por Ariana Grande (@arianagrande)

Adeus à suavidade perfeita, olá movimento natural

Essa tendência faz parte da estética de 2026: adeus aos cabelos excessivamente controlados, olá à naturalidade sofisticada. A franja desfiada celebra a imperfeição estilosa: fios rebeldes com confiança, textura fosca e volume natural na raiz. A franja desfiada funciona tão bem com um bob ondulado quanto com cabelos extralongos.

Cabeleireiros famosos de Londres e Nova York estão vendo um aumento na demanda: "+200% para franjas texturizadas em 6 meses". As redes sociais estão repletas de tutoriais sobre como recriar o visual em casa ou como manter a franja. E para quem hesita em se arriscar: comece desfiando levemente a franja atual. Um cabeleireiro experiente poderá então criar textura sem encurtá-la drasticamente.

Resumindo, em 2026, a franja não será mais estática: ela dança, ganha vida e emoldura com suavidade. A "franja desfiada" transforma a chamada franja tradicional em um acessório de moda vibrante que exala confiança e leveza.