Chega de presilhas: este acessório de cabelo vai revolucionar seus penteados em 2026.

Esqueça a presilha de garra e sua vibe Y2K (estética retrô dos anos 2000), 2026 marca o retorno de um acessório mais chique, mais delicado com o cabelo e incrivelmente estiloso. O grampo francês surge como o novo queridinho para seus penteados, combinando elegância e simplicidade na medida certa.

Um novo item essencial para o cuidado capilar.

Após temporadas dominadas pela presilha de garra, reinventada incessantemente e associada a uma estética casual, uma lufada de ar fresco chega às nossas rotinas de cabelo. Apresentamos o grampo francês, uma presilha minimalista que reinventa a arte de prender o cabelo. Mais do que um simples acessório, ele se torna uma verdadeira declaração de estilo, ideal para quem deseja realçar o penteado sem esforço.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jen | Cabelo castanho e extensões de queratina | Charlotte NC (@hairbyjenclt)

Um acessório repleto de história.

Ao contrário do que se possa pensar, o grampo francês não é uma invenção recente. Este acessório consagrado pelo tempo transcendeu épocas e culturas, desde penteados europeus vintage até estilos tradicionais asiáticos. Seu design elegante consiste em duas hastes finas, às vezes ligeiramente curvas, projetadas para deslizar delicadamente pelos cabelos e manter o penteado sem apertá-los. O resultado é simplesmente deslumbrante: um visual natural, fluido e confiante, como se você tivesse saído diretamente de um filme retrô.

Maciez absoluta para os seus cabelos.

O que realmente torna o grampo francês tão eficaz é o conforto e o respeito que ele proporciona à fibra capilar. Adeus elásticos que puxam, quebram ou deixam marcas. Adeus presilhas que escorregam ou quebram ao menor movimento. Com o grampo francês, seu cabelo fica preso sem tensão, pressão ou qualquer tipo de desconforto. Ele envolve o seu cabelo, sustenta-o, realça-o, permitindo que sua textura natural se expresse livremente.

Penteados fáceis e elegantes

Seu uso é incrivelmente simples. Para criar um coque baixo, por exemplo, basta torcer o cabelo em uma trança frouxa, inserir o grampo francês horizontalmente e, em seguida, incliná-lo levemente para baixo para prendê-lo. Em apenas alguns segundos, você terá um penteado elegante e descontraído, perfeito para um dia de trabalho ou uma noite mais formal.

Você também pode usar o penteado meio preso. Em vez de usar um elástico de cabelo ou uma presilha clássica, use um grampo francês para prender delicadamente a parte superior do cabelo. O resultado é instantaneamente mais sofisticado, mantendo um visual natural e leve.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Alex Gaboury (@alexgaboury)

Uma beleza positiva e inclusiva

O grampo francês também incorpora uma abordagem positiva à beleza, pois celebra todos os tipos, texturas e comprimentos de cabelo. Ele não busca domar, mas sim complementar. Incentiva a amar o cabelo como ele é, usá-lo com orgulho e realçá-lo sem restringi-lo. Em última análise, representa uma visão moderna de beleza, onde o conforto e a autenticidade são o cerne do estilo.

Resumindo, em 2026, o grampo francês não está apenas substituindo a presilha de garra; ele está transformando sua relação com o seu cabelo. Mais do que um simples acessório, ele se torna um gesto delicado para com os seus fios, um símbolo de elegância natural e um aliado essencial no seu dia a dia.