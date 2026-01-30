Search here...

Presilhas de cabelo: um gesto aparentemente inofensivo que enfraquece os fios sem que sequer percebamos.

Um acessório prático e onipresente nas rotinas de cuidados com os cabelos, o prendedor de cabelo parece o aliado perfeito para os dias corridos. No entanto, seu uso repetido — e muitas vezes mecânico — pode ter efeitos inesperados na saúde dos seus fios. Esse gesto simples, realizado por milhões de pessoas todos os dias, esconde riscos reais para a fibra capilar, principalmente quando feito de forma incorreta ou com muita frequência.

Um acessório útil… mas às vezes agressivo

Presilhas de cabelo são populares pela sua praticidade: permitem prender o cabelo sem muita tensão, sem elástico e sem desfazer os cachos ou o formato natural. São, portanto, uma solução suave e rápida, usada no trabalho, em casa ou para prender o cabelo molhado após o banho. Mas por trás dessa simplicidade, esconde-se um perigo: dependendo do formato, do material e da forma de uso, uma presilha pode enfraquecer os fios, sufocá-los, quebrá-los ou até mesmo causar perda de volume a longo prazo.

Pontos de pressão e ruptura mecânica

A principal causa de danos é a pressão aplicada no mesmo ponto, dia após dia. Ao posicionar repetidamente o prendedor de cabelo na parte de trás da cabeça, você aplica estresse mecânico constante em uma área específica. Isso pode causar desgaste localizado na fibra capilar e promover a quebra, especialmente em cabelos já secos ou danificados. Os dentes de alguns prendedores, principalmente os modelos mais baratos feitos de plástico rígido, também podem prender os fios com muita força. Se o cabelo for comprimido, prensado ou torcido de forma não natural, isso pode criar microfraturas invisíveis... até que finalmente se quebre.

O efeito se agrava em cabelos molhados.

Muitas pessoas usam presilhas em cabelos úmidos, pensando que estão deixando-os secar naturalmente. No entanto, é justamente nesse momento que o cabelo está mais vulnerável. Saturado de água, ele perde elasticidade e força. Prender, torcer ou alisar o cabelo molhado aumenta significativamente o risco de quebra. Segundo dermatologistas especializados em saúde capilar, a fragilidade do cabelo molhado pode triplicar a probabilidade de danos causados por pressão excessiva.

Gestos automáticos que deixam rastros

Outro comportamento comum é reajustar a presilha várias vezes ao dia, às vezes puxando levemente o cabelo para apertá-la. Essa ação repetida pode causar tração repetitiva, uma possível causa de alopecia de tração — um tipo de queda de cabelo localizada, frequentemente observada ao redor da linha do cabelo ou na nuca. Essa forma de queda de cabelo, embora reversível em seus estágios iniciais, pode se tornar permanente se a tensão nos folículos capilares for constante e prolongada.

Todos os tipos de cabelo envolvidos

Embora cabelos finos ou cacheados sejam mais suscetíveis à quebra, nenhum tipo de cabelo é totalmente imune. Cabelos grossos ou lisos também podem sofrer enfraquecimento gradual se comprimidos ou presos sem os devidos cuidados. Certas texturas de cabelo, como crespos ou ondulados, também podem reagir mais fortemente ao atrito interno causado por presilhas mal ajustadas, resultando em nós persistentes ou frizz.

Que alternativas ou precauções devem ser adotadas?

Não se trata de proibir completamente os prendedores de cabelo, mas sim de usá-los com moderação e cautela. Aqui estão algumas medidas simples para limitar os riscos:

  • Varie os pontos de fixação para evitar pressionar sempre o mesmo local.
  • Opte por grampos de qualidade com bordas lisas e boa aderência, sem aperto excessivo.
  • Evite usar em cabelos molhados ou opte por prendedores macios, como elásticos de tecido.
  • Não durma com a braçadeira, pois o atrito noturno agrava a tensão.
  • Observe o estado de seus comprimentos: quebras, áreas mais finas ou perda localizada de densidade são sinais de alerta.

O que parece inofensivo nem sempre é. Usar presilhas de cabelo, especialmente de forma repetida e descuidada, pode causar danos invisíveis, mas reais, aos seus fios. O desgaste mecânico, a tração constante e o impacto em cabelos já frágeis são fatores importantes a serem considerados em uma rotina de cuidados capilares delicada.

Ao prestar atenção a esses pequenos gestos, você protege não apenas a beleza, mas também a saúde dos seus cabelos a longo prazo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
