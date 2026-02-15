Escolher a cor de cabelo de acordo com o tom de pele: o método simples para um brilho natural.

Em vez de se renderem às últimas tendências de cabelo, exigindo tons como "castanho expresso" ou "loiro manteiga", cada vez mais mulheres estão optando por combinar a cor do cabelo com o tom de pele. Embora por muito tempo o conceito de "tom sobre tom" tenha sido fortemente desencorajado no mundo da beleza, hoje é comum em salões de beleza. E quem já experimentou a técnica cita o argumento do "brilho saudável".

Combinar a cor do cabelo com o tom de pele: a nova tendência.

Não faz muito tempo, os cabeleireiros tingiam o cabelo das clientes de loiro champanhe, preto suave ou ameixa, seguindo diligentemente as últimas tendências de beleza. Hoje, os pedidos são mais pessoais na cadeira giratória. As mulheres não chegam mais com um prazo definido; elas exigem cores que harmonizem com o seu tom de pele para um visual monocromático.

Durante muito tempo, as mulheres sucumbiram à tentação das cores de cabelo da moda sem necessariamente questionar as regras da teoria das cores. Mas, às vezes, essas cores, tão populares no Pinterest, podem endurecer os traços, deixar a tez opaca e não proporcionar o efeito "uau" desejado. Agora, as mulheres que desejam uma mudança estão fazendo escolhas conscientes em relação aos cabelos, preferindo tons de pele naturais às cores divulgadas online.

Assim, mulheres mestiças estão passando do castanho escuro para o caramelo, e mulheres brancas estão tingindo seus cabelos pretos de loiro areia. Isso cria a ilusão de uma cor "personalizada", adaptada ao tom de pele de cada pessoa. "Os tons são escolhidos para harmonizar com o tom de pele da cliente, em vez de criar um contraste. O objetivo não é mais destacar mechas muito definidas, mas criar uma cor natural e harmoniosa, perfeitamente adequada à pessoa que a usa", explica o cabeleireiro Rogerio Cavalcante, proprietário do salão The Second Floor, ao portal Bustle.

Personalidades famosas experimentaram essa tendência muito antes da era de ouro das redes sociais. É o caso de Tyra Banks e Jessica Alba, que estiveram entre as primeiras a lançar esse movimento estético "camaleônico", hoje associado ao estilo "luxo discreto".

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Prada Beauty (@pradabeauty)

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Sofia Vergara (@sofiavergara)

O que os coloristas pensam sobre essa tendência?

O cabelo emoldura o rosto constantemente. É como usar uma peça de roupa logo abaixo do queixo o dia todo. Se a cor estiver errada, destoa do tom de pele. Se estiver certa, cria harmonia instantânea. Por isso, uma simples mudança de alguns tons pode transformar completamente o visual, sem alterar mais nada. A cor se torna uma ferramenta de autoexpressão, mas também de realçar os traços naturais.

No entanto, é melhor consultar um especialista antes de fazer qualquer coisa com suas mechas, ou você corre o risco de arruinar o resultado. Os coloristas são unânimes: nessa técnica de estilização capilar, os tons são cruciais para evitar um efeito de capacete. O castanho pode ser frio, quente, dourado ou acinzentado. O loiro pode ser platinado, bege, mel ou champanhe. Esses tons sutis brincam com a luz. Mechas muito frias em uma pele de tom quente podem deixar a pele com aparência acinzentada. Mechas muito douradas em uma pele de tom frio podem acentuar a vermelhidão. Encontrar o equilíbrio certo é como escolher a base certa: não deve ser perceptível, mas deve fazer toda a diferença.

As regras de ouro para adotar esse visual com perfeição.

Pode ser tentador recriar a experiência no conforto do seu próprio banheiro e deixar que o tom da sua pele se estenda ao seu cabelo. No entanto, não se trata de escolher uma cor aleatoriamente e verificar a correspondência no dorso da mão, como você faz com seus cosméticos de alta cobertura. Colorir o cabelo não é tão simples.

Antes de discutirmos loiro mel ou castanho chocolate, há um ponto fundamental a entender: o subtom da sua pele. Ele pode ser quente (dourado, pêssego, amarelo), frio (rosado, azulado) ou neutro (uma mistura dos dois). Uma cor de cabelo pode ficar deslumbrante em uma pessoa... e completamente apagada em outra, simplesmente porque não respeita essa base invisível.

Em geral, tons de pele quentes são realçados por nuances douradas, acobreadas, caramelo e mel. Já os tons de pele frios irradiam com reflexos acinzentados, frios, chocolate profundo ou loiro-bege. Quanto aos tons neutros, eles têm a incrível vantagem de poder transitar entre os dois, com um pouco mais de liberdade. "Variações sutis de tonalidade, como micro-reflexos, reflexos suaves e brilho reflexivo, são essenciais", enfatiza Cavalcante. Assim, em vez de buscar uma uniformidade absoluta, é melhor pensar em harmonia e na profundidade da cor.

Escolher uma cor de baixo contraste que complemente o seu tom de pele é muito favorecedor e também economiza bastante tempo de manutenção . É menos trabalhoso do que uma coloração radical. Essa tendência capilar, que é infinitamente adaptável e personalizada para cada indivíduo, é de certa forma semelhante ao conceito de análise de cores na moda. Em resumo, não estamos mais tentando copiar nossos vizinhos; estamos respeitando nossas próprias características físicas únicas.