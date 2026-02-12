"Não é elegante": esta nova tendência estética divide opiniões

As sobrancelhas moldam o rosto mais do que imaginamos. Uma nova silhueta promete se popularizar em 2026: a sobrancelha reta, ou sobrancelha plana. No entanto, essa linha bem definida não é unanimemente admirada nas redes sociais.

O que é sobrancelha achatada?

A sobrancelha reta se caracteriza por uma linha quase horizontal, com pouca curvatura no centro. Ao contrário da sobrancelha tradicional, que forma uma ponta mais alta para abrir o olhar, ela privilegia uma linha reta que se estende para fora. Celebridades como a modelo americana Bella Hadid adotaram esse estilo para acentuar a intensidade do olhar em ensaios fotográficos. O grupo feminino americano Katseye, formado por Manon, Sophia e Daniela, costuma exibir sobrancelhas quase retas, que contribuem para sua identidade visual.

O efeito desejado? Um rosto que pareça mais alongado e um visual minimalista e contemporâneo. Para algumas pessoas, sobrancelhas retas também adicionam um toque moderno, às vezes quase andrógino, que contrasta com estilos mais clássicos. Elas também podem equilibrar traços arredondados ou suavizar uma maquiagem carregada, criando uma tensão visual marcante.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por daniela avanzini (@daniela_avanzini)

Por que essa linha divide?

Apesar de sua popularidade, a sobrancelha reta não agrada a todos. Nas redes sociais, alguns a consideram severa demais, quase rígida, ou menos elegante do que uma sobrancelha arqueada tradicional. Esse debate ilustra perfeitamente a natureza subjetiva da beleza: o que parece "legal" para alguns pode parecer "rígido" para outros. Cada rosto é único, e uma tendência nunca deve se tornar uma regra.

Sobrancelhas retas, arqueadas, grossas ou finas: a escolha é sua.

Sobrancelhas retas são apenas uma opção entre muitas. Você pode optar por seguir essa tendência ou simplesmente manter suas sobrancelhas naturais. Grossas, finas, retas, arqueadas, coloridas ou naturais: todos os formatos são válidos. Nenhuma tendência deve ditar seu visual. Suas sobrancelhas fazem parte da sua identidade e você tem a liberdade de estilizar como quiser. A sofisticação não vem de um formato ditado pelo Instagram ou por revistas, mas da confiança que você exala ao usar o que te faz sentir bem.

Resumindo, sobrancelhas retas parecem estar na moda, mas não são uma regra a ser seguida cegamente. O segredo é encontrar o seu próprio equilíbrio e fazer com que suas sobrancelhas reflitam a sua personalidade. As tendências evoluem, e só você pode decidir o que te faz sentir bonita e confiante.