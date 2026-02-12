Chega de gloss labial borrado durante as refeições: o truque que você precisa saber.

É um momento temido. Comer com gloss labial é uma operação delicada. Às vezes, é preciso fazer um pouco de ginástica facial ou algumas caretas para aproveitar ao máximo a maquiagem matinal e evitar estragá-la. Para garantir que o gloss labial resista ao teste das refeições e permaneça intacto mesmo depois de mordidas generosas, uma criadora de conteúdo descobriu uma técnica especial.

Uma técnica que nos salva do ridículo.

O gloss labial havia desaparecido de nossas nécessaires, dando lugar a lápis de contorno labial nude e bálsamos com leve cor. Mas, recentemente, ele voltou com tudo, adornando nossos lábios com suas notas cintilantes e tons gelados. Embora o gloss labial, com sua textura sedosa e fundente, proporcione aquele efeito luminoso tão desejado na maquiagem, ele também tem suas desvantagens.

O brilho gruda em tudo, e no final da refeição, há mais no garfo do que na boca. Tudo se agarra a essa substância pegajosa, e no fim do banquete, até as migalhas viram decorações por si só, strass comestíveis. E é ainda pior com refeições rápidas como hambúrgueres, que exigem uma verdadeira contorção da mandíbula.

Resumindo, comer com gloss labial é praticamente impossível. Mas não há a menor chance de você passar fome só para preservar aquela maquiagem que te atrasou hoje de manhã. A criadora de conteúdo @hashandlyss, que usa um gloss tão intenso que dá para ver o reflexo nele, descobriu uma técnica sutil para resolver esse problema. E tudo se resume ao movimento da boca. Os lábios dela não entram em contato direto com a comida. Ela segura o alimento entre os dentes e a língua, e então mastiga a torrada normalmente. O resultado: zero transferência.

Comer com brilho labial, uma experiência que traz um sorriso.

Comer com gloss labial é tema de inúmeros memes e vídeos divertidos na internet. Nas redes sociais, viciados em beleza se filmam com asas de frango ou paninis debaixo do queixo para demonstrar sua técnica e compartilhar esse gesto aparentemente inato. Eles encontram táticas inteligentes para evitar exagerar no uso do gloss nos lábios. Para beber, usam canudos para não borrar o gloss. É praticamente uma habilidade que vale a pena adicionar ao currículo.

Quando comemos com gloss labial, tendemos a ser mais cuidadosas e a pensar mais em como nossos lábios ficarão depois do que no sabor em si. No entanto, nos comentários, internautas perguntam: "Na pior das hipóteses, podemos simplesmente reaplicar, certo?". Mas quem se preocupa mais com isso sabe que não é bem assim: não se trata de aplicar uma camada de gloss como se fosse um hidratante labial. É preciso redefinir os contornos com um lápis, esfumar o produto com um pincel preciso e brincar com as sombras. É uma arte. Daí esta estratégia infalível, ainda que um tanto incomum, para prolongar a aparência impecável da sua maquiagem.

Confira outros segredos de beleza para um brilho labial de longa duração.

Não é inevitável que o brilho labial fique pegajoso, borre ou com marcas de dedos. Mesmo com o crescente número de fórmulas "ideais" que prometem "à prova de borrões" em letras garrafais na embalagem, é comum que o brilho diminua um pouco. Enquanto é relativamente fácil matificar e fixar um batom clássico com um pouco de pó solto, com o brilho labial o processo é um pouco mais complicado. No entanto, o brilho labial não é incompatível com comida. Basta parar de usá-lo como se estivesse posando para um comercial e começar a usá-lo como uma profissional.

Se você quer comer à vontade sem se preocupar com o brilho labial borrando, pode fortalecê-lo previamente e torná-lo "à prova d'água". No TikTok, viciadas em beleza aplicam primer antes do brilho, enquanto outras usam um pincel em vez do aplicador tradicional para uma melhor distribuição do produto.

Comer com gloss labial é intimidante. Sempre temos medo de borrar a maquiagem e, mesmo que o gloss às vezes tenha sabor, engoli-lo nunca é agradável. Com essa técnica bem aprimorada, isso se torna apenas uma lembrança ruim.