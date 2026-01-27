Olhos de halo: a técnica de maquiagem para realçar as pálpebras.

A maquiagem é, antes de tudo, um espaço para se expressar e se divertir. Independentemente da sua idade, características ou humor, você tem o direito de experimentar, ousar e se divertir. A técnica de "olhos de halo" não é exceção: não se destina a uma faixa etária específica, mas a qualquer pessoa que queira iluminar o olhar e definir melhor os olhos.

O que são "olhos de halo"?

A técnica do "olho halo" baseia-se num jogo de luz e contraste. A ideia é aplicar tons mais escuros nos cantos internos e externos dos olhos e, em seguida, iluminar o centro da pálpebra com uma cor mais clara e brilhante. Essa disposição naturalmente atrai o olhar para o centro do olho, criando um efeito visual de abertura e profundidade.

Essa técnica funciona para todos os formatos de olhos, estilos e preferências: desde uma maquiagem bem natural até um look mais sofisticado, tudo é possível. O segredo é adaptar as texturas e cores ao seu estilo, e não ao que os outros dizem para você usar.

Como criar facilmente "olhos com efeito halo"?

Tudo começa com uma base. Uma fina camada de primer ou corretivo bem esfumado prepara a pálpebra e garante melhor fixação da maquiagem. Também proporciona uma superfície lisa, ideal para criar degradês. Em seguida, aplique uma sombra de transição suave no côncavo da pálpebra. Um tom taupe, um bege quente ou um marrom rosado, por exemplo, são perfeitos para definir os olhos sem pesar. Essa etapa serve como base para o restante da maquiagem e facilita o esfumado. Em seguida, é hora de aplicar uma cor mais intensa nos cantos interno e externo dos olhos. O segredo é dar leves batidinhas com o produto, criando uma espécie de parêntese ao redor do centro da pálpebra, sem chegar muito perto do canto interno para manter um toque suave. No centro da pálpebra, aplique um tom mais claro e luminoso: champanhe, dourado suave, bege acetinado ou até mesmo um rosa claro, dependendo do seu humor. Esse toque central captura a luz e cria aquele efeito de "halo" tão favorecedor. Por fim, todas as transições são cuidadosamente mescladas para alcançar um efeito suave, leve e harmonioso. Sem linhas nítidas, sem demarcações bruscas: o segredo para o "olho halo" está na suavidade.

Uma técnica, não uma obrigação.

O efeito "olho halo" não é uma regra, nem uma solução universal, nem uma reação limitada a uma idade específica. É simplesmente uma técnica entre muitas, para ser usada se te inspirar e descartada se não combinar com você. Você tem a liberdade de usar glitter, acabamentos matte, cores vibrantes, preto intenso ou um nude bem clarinho, seja você jovem, adolescente ou mais velha.

A beleza não tem idade, limites ou padrões fixos. Ela se constrói a cada dia, de acordo com seu humor, sua personalidade e seu desejo de se sentir bem consigo mesma. O "olho halo" é uma ferramenta encantadora para brincar com a luz e o olhar, mas seu maior trunfo continua sendo, sem dúvida, sua autoconfiança.

Resumindo, ao contrário da crença popular, não existem regras rígidas sobre como se maquiar depois dos 50. Rugas, linhas de expressão ou até mesmo pálpebras mais flácidas não são defeitos a serem corrigidos nem limitações a serem respeitadas, mas sim características naturais do seu rosto. Essa técnica adiciona profundidade ao seu olhar; cabe a você adotá-la ou não, porque a única regra que realmente importa na maquiagem é se divertir.