Search here...

Chapéus e queda de cabelo: separando fato de ficção

Dicas e truques
Margaux L.
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio/Pexels

No inverno, seu gorro favorito te mantém quentinho e confortável… mas às vezes você ouve dizer que ele pode danificar o cabelo, ou até mesmo causar queda. Será que você precisa escolher entre conforto e saúde capilar? Boas notícias: a comunidade médica se pronunciou e seu cabelo pode respirar… de alívio.

O mito do chapéu como "responsável pela calvície"

Você provavelmente já ouviu dizer que usar boné causa calvície. Essa ideia equivocada, tradicionalmente associada aos homens, agora se estende às mulheres com a chegada do inverno: será que o chapéu faz mal para o cabelo? De acordo com a clínica Elithair, a resposta é clara: não, o chapéu não causa queda de cabelo. A queda de cabelo está ligada principalmente a fatores genéticos, hormonais e nutricionais. Em outras palavras, não é o seu chapéu, nem o seu cachecol, nem o seu casaco que determina o destino do seu cabelo. Portanto, você pode aproveitar seus acessórios de inverno sem culpa ou medo em relação à densidade capilar.

O que o chapéu pode (raramente) causar

Embora os chapéus não sejam responsáveis pela queda de cabelo, em alguns casos podem causar um leve desconforto. Em uma de suas postagens no Instagram, a clínica Elithair explica que o uso de chapéu muito apertado e por longos períodos pode levar à alopecia de tração, ou quebra superficial dos fios. No entanto, isso é raro e afeta principalmente casos de fricção repetida ou tensão excessiva no couro cabeludo.

Resumindo: o problema não é o chapéu em si, mas sim a forma como você o usa. Um chapéu que se ajuste bem, seja confortável e não aperte o couro cabeludo e o cabelo é perfeito para ele.

Higiene: sua melhor aliada para o cabelo

O verdadeiro risco associado ao uso de chapéu está mais relacionado à higiene do que à queda de cabelo. A transpiração, a umidade estagnada e o acúmulo de sebo podem irritar o couro cabeludo, causando coceira, inflamação ou, em casos raros, foliculite.

Para evitar isso, recomenda-se lavar o gorro pelo menos uma vez por semana se você o usa diariamente. Para uso mais ocasional, lavá-lo a cada 3 a 5 usos é suficiente, ou assim que entrar em contato com o suor. Se você tem cabelo oleoso ou transpira muito, lavá-lo com mais frequência será especialmente benéfico para manter a saúde do couro cabeludo e a beleza dos fios.

Escolher o material certo para cuidar do seu cabelo

Nem todos os tecidos são iguais quando se trata de cuidar do cabelo. Materiais macios e suaves são os melhores aliados para minimizar o atrito e preservar a fibra capilar. Seda, cetim ou certos tipos de lã fina e bem tricotada são particularmente recomendados. O algodão também pode ser adequado para o uso diário, mas tende a absorver umidade e ser um pouco mais áspero, especialmente para cabelos finos, secos ou cacheados. Se você realmente quer mimar seus cabelos, opte por tecidos respiráveis e confortáveis que respeitem tanto o couro cabeludo quanto o seu estilo.

Resumindo, você pode continuar usando seus chapéus favoritos com total tranquilidade. Quando escolhidos, cuidados e usados corretamente, eles não prejudicam o couro cabeludo nem a densidade capilar. Seu cabelo permanecerá bonito e digno de ser celebrado, tanto no inverno quanto no verão.

Margaux L.
Margaux L.
Sou uma pessoa com interesses variados, escrevo sobre diversos assuntos e sou apaixonada por design de interiores, moda e séries de televisão. Meu amor pela escrita me impulsiona a explorar diferentes áreas, seja compartilhando reflexões pessoais, oferecendo dicas de estilo ou escrevendo resenhas das minhas séries favoritas.
Article précédent
Face au stress, gummies et rituels doux pour apaiser le quotidien

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lavagem de cabelo: o que um dermatologista recomenda em termos de frequência?

Como a frequência ideal varia dependendo do tipo de cabelo, nível de atividade física, uso de produtos de...

Olhos de halo: a técnica de maquiagem para realçar as pálpebras.

A maquiagem é, antes de tudo, um espaço para se expressar e se divertir. Independentemente da sua idade,...

A técnica simples que faz o perfume durar da manhã até a noite.

Você aplica perfume pela manhã, mas ao meio-dia, apenas um leve aroma permanece na sua pele? Essa é...

Este perfume francês, avaliado com 100/100 pela Yuka, cativa graças à sua composição.

Esta fragrância francesa é um sucesso graças à sua pontuação perfeita de 100/100 na Yuka e ao seu...

Isso explica a "má aparência" ao acordar, mesmo depois de uma boa noite de sono.

Você dormiu o suficiente e não pregou o olho a noite toda. No entanto, seu rosto conta uma...

"Você está sufocando sua pele": o alerta de uma maquiadora sobre este produto comum.

Amplamente elogiado por sua capacidade de fixar a maquiagem, o spray fixador agora está sendo questionado por Nyssa...

© 2025 The Body Optimist