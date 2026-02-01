Chapéus e queda de cabelo: separando fato de ficção

No inverno, seu gorro favorito te mantém quentinho e confortável… mas às vezes você ouve dizer que ele pode danificar o cabelo, ou até mesmo causar queda. Será que você precisa escolher entre conforto e saúde capilar? Boas notícias: a comunidade médica se pronunciou e seu cabelo pode respirar… de alívio.

O mito do chapéu como "responsável pela calvície"

Você provavelmente já ouviu dizer que usar boné causa calvície. Essa ideia equivocada, tradicionalmente associada aos homens, agora se estende às mulheres com a chegada do inverno: será que o chapéu faz mal para o cabelo? De acordo com a clínica Elithair, a resposta é clara: não, o chapéu não causa queda de cabelo. A queda de cabelo está ligada principalmente a fatores genéticos, hormonais e nutricionais. Em outras palavras, não é o seu chapéu, nem o seu cachecol, nem o seu casaco que determina o destino do seu cabelo. Portanto, você pode aproveitar seus acessórios de inverno sem culpa ou medo em relação à densidade capilar.

O que o chapéu pode (raramente) causar

Embora os chapéus não sejam responsáveis pela queda de cabelo, em alguns casos podem causar um leve desconforto. Em uma de suas postagens no Instagram, a clínica Elithair explica que o uso de chapéu muito apertado e por longos períodos pode levar à alopecia de tração, ou quebra superficial dos fios. No entanto, isso é raro e afeta principalmente casos de fricção repetida ou tensão excessiva no couro cabeludo.

Resumindo: o problema não é o chapéu em si, mas sim a forma como você o usa. Um chapéu que se ajuste bem, seja confortável e não aperte o couro cabeludo e o cabelo é perfeito para ele.

Higiene: sua melhor aliada para o cabelo

O verdadeiro risco associado ao uso de chapéu está mais relacionado à higiene do que à queda de cabelo. A transpiração, a umidade estagnada e o acúmulo de sebo podem irritar o couro cabeludo, causando coceira, inflamação ou, em casos raros, foliculite.

Para evitar isso, recomenda-se lavar o gorro pelo menos uma vez por semana se você o usa diariamente. Para uso mais ocasional, lavá-lo a cada 3 a 5 usos é suficiente, ou assim que entrar em contato com o suor. Se você tem cabelo oleoso ou transpira muito, lavá-lo com mais frequência será especialmente benéfico para manter a saúde do couro cabeludo e a beleza dos fios.

Escolher o material certo para cuidar do seu cabelo

Nem todos os tecidos são iguais quando se trata de cuidar do cabelo. Materiais macios e suaves são os melhores aliados para minimizar o atrito e preservar a fibra capilar. Seda, cetim ou certos tipos de lã fina e bem tricotada são particularmente recomendados. O algodão também pode ser adequado para o uso diário, mas tende a absorver umidade e ser um pouco mais áspero, especialmente para cabelos finos, secos ou cacheados. Se você realmente quer mimar seus cabelos, opte por tecidos respiráveis e confortáveis que respeitem tanto o couro cabeludo quanto o seu estilo.

Resumindo, você pode continuar usando seus chapéus favoritos com total tranquilidade. Quando escolhidos, cuidados e usados corretamente, eles não prejudicam o couro cabeludo nem a densidade capilar. Seu cabelo permanecerá bonito e digno de ser celebrado, tanto no inverno quanto no verão.