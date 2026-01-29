Lavagem de cabelo: o que um dermatologista recomenda em termos de frequência?

Como a frequência ideal varia dependendo do tipo de cabelo, nível de atividade física, uso de produtos de finalização e até mesmo genética, aqui estão diferentes maneiras de manter o couro cabeludo saudável e os cabelos resistentes à quebra. Essas recomendações visam combater o excesso de sebo, a irritação e a perda de vitalidade, adaptando as rotinas a cada pessoa.

Frequência ideal de acordo com o tipo de cabelo

A Dra. Heather W. Goff , professora do Departamento de Dermatologia do UT Southwestern Medical Center, alerta para os perigos da lavagem diária dos cabelos, que resseca o couro cabeludo e enfraquece a fibra capilar ao remover o sebo protetor natural. Para cabelos cacheados ou crespos, que são mais secos e frágeis devido à sua estrutura que retém a umidade com menos eficiência, a Dra. Goff recomenda lavar os cabelos no máximo uma vez por semana, ou até mesmo a cada duas semanas, para evitar a remoção dos óleos essenciais. Já os cabelos finos ou oleosos podem tolerar a lavagem a cada dois ou três dias para prevenir o acúmulo de sebo, que pode contribuir para a caspa ou dermatite seborreica, uma condição inflamatória comum do couro cabeludo. A lavagem diária é fortemente desaconselhada para todos os tipos de cabelo: ela resseca os fios, os torna quebradiços e propensos a pontas duplas, comparável ao desgaste de calças jeans lavadas com muita frequência.

Por que o cabelo fica oleoso tão rapidamente?

Essa tendência costuma ser hereditária, impulsionada pelos hormônios andrógenos que estimulam as glândulas sebáceas a partir da puberdade – o mesmo mecanismo por trás da acne em muitos adolescentes. Se o seu cabelo ficar oleoso em 24 horas, o Dr. Goff recomenda resistir à tentação de lavá-lo imediatamente e usar xampu seco para absorver o excesso de oleosidade entre as lavagens. No entanto, tenha cuidado: na próxima vez que lavar o cabelo, massageie bem o couro cabeludo para remover qualquer resíduo e evitar o entupimento dos folículos capilares.

Lavar o cabelo causa queda de cabelo?

Fique tranquila, lavar o cabelo não piora a queda de cabelo, afirma a Dra. Goff: os fios que caem durante a lavagem já estavam na fase natural de queda (de 50 a 100 por dia, em média, segundo a Academia Americana de Dermatologia). Episódios de queda excessiva, como o eflúvio telógeno, estão mais frequentemente ligados ao estresse, às flutuações hormonais ou a deficiências hormonais, e não à lavagem em si. A água dura, no entanto, pode agravar o ressecamento e a quebra, simulando uma queda excessiva.

Dicas profissionais para uma lavagem ideal

A Dra. Goff oferece conselhos específicos para maximizar os benefícios: aplique o shampoo exclusivamente na raiz e no couro cabeludo, onde se acumulam sebo, suor e resíduos de produtos, evitando o comprimento, que resseca rapidamente. Reserve o condicionador para as pontas e o comprimento médio, nutrindo-os sem pesar na raiz. Para cabelos danificados, incorpore ocasionalmente uma máscara de hidratação profunda, deixando-a agir por 10 a 20 minutos sob uma toalha quente. Por fim, alterne água morna com um enxágue final com água fria para fechar as cutículas e aumentar o brilho.

Se a irritação persistir — coceira, vermelhidão, descamação ou inflamação — apesar dessas rotinas, suspeite de dermatite de contato (alergia a um ingrediente cosmético) ou de uma condição como psoríase no couro cabeludo. O Dr. Goff enfatiza que um dermatologista pode diagnosticar e prescrever tratamentos específicos, como xampus com cetoconazol ou cremes com corticosteroides. Ajustar a frequência de lavagem é um bom primeiro passo, mas uma avaliação profissional ajuda a prevenir complicações a longo prazo.