Search here...

Você tem olhos verdes? Este estilo de maquiagem pode tornar seu olhar fascinante.

Inventar
Léa Michel
@michaelaberd/TikTok

A criadora de conteúdo do TikTok @michaelaberd revela a maquiagem perfeita para realçar olhos verdes: o "look expresso". Este estilo monocromático em tons quentes de marrom café destaca os olhos com uma intensidade natural e hipnotizante. Perfeito para o outono, ele combina profundidade e elegância sem esforço excessivo.

Tons de café expresso são a base ideal para olhos verdes.

Tons de café expresso — aqueles marrons ricos e foscos inspirados no café — criam um contraste favorecedor com olhos verdes, fazendo-os brilhar como esmeraldas. @michaelaberd destaca sua versatilidade para um efeito esfumado sutil e sofisticado. Aplique-os como base na pálpebra e no côncavo para profundidade instantânea.

Delineador gatinho alongado e sombra bronzeada.

Faça um delineado preto com um traço alongado que contorne o olho, criando um efeito "sereia" cativante. Em seguida, esfume com uma sombra bronze para suavizar as bordas e adicionar calor. Essa dupla intensifica o verde da íris, dando aos olhos uma aparência tridimensional.

Blush com efeito bronzeado para uma harmonia geral

Finalize com um blush bronzeado, aplicado na parte superior das maçãs do rosto, para uma tez luminosa e radiante. Este acabamento unifica o rosto na paleta de tons espresso, conectando olhos e bochechas para um visual coeso e luminoso. O resultado: um rosto fresco e fascinante, pronto em minutos.

@michaelaberd Maquiagem para olhos verdes ☕️ Olhos: Lápis de olho Costariche da @maccosmetics, delineador marrom da @Fenty Beauty, paleta Soft Glam da @Anastasia Beverly Hills e rímel da @Sweed Beauty. Rosto: Paleta Ambient da @Hourglass Cosmetics. Lábios: Batom Auburn da @Anastasia Beverly Hills e batom Lip Cheat da @Charlotte Tilbury. #maquiagemparaolhosverdes #maquiagemespresso ♬ som original - michaelaberd

O look espresso transforma olhos verdes em um trunfo magnético, provando que tons quentes bem equilibrados são tudo o que você precisa para um impacto máximo. Acessível a todos, essa tendência de outono convida à experimentação para um visual inesquecível. Experimente em seu próximo evento e deixe sua beleza natural brilhar.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
O espelho mágico da Disney finalmente chegou: ele está vindo para os nossos banheiros!

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

O espelho mágico da Disney finalmente chegou: ele está vindo para os nossos banheiros!

Todos nos lembramos daquela cena em "Branca de Neve" em que a madrasta pergunta ao espelho : "Quem...

O truque secreto das drag queens para um olhar cativante.

Conhecidas por sua maquiagem exuberante e traços exagerados, as drag queens raramente são usadas como exemplos de looks...

Sobrancelhas finas: a tendência dos anos 2000 ressurge e gera grande debate.

A beleza é um ciclo sem fim. Enquanto nos últimos anos as sobrancelhas grossas, volumosas e marcantes eram...

Diga adeus à pele bronzeada, esta nova tendência de maquiagem está causando sensação.

A nova tendência de maquiagem "Cold Girl" está dominando as redes sociais, substituindo tons de pele quentes por...

A "Teoria das Unhas Vermelhas": empoderamento ou estereótipo? Essa tendência do TikTok está dividindo os internautas.

Se você tem uma entrevista de emprego para negociar um aumento ou um encontro romântico, peça à sua...

Manicure: a cor que vai destronar o vermelho neste inverno

Neste inverno, o domínio tradicional do vermelho nas manicures pode muito bem ser desafiado pela ascensão da manicure...

© 2025 The Body Optimist