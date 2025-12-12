Você tem olhos verdes? Este estilo de maquiagem pode tornar seu olhar fascinante.

A criadora de conteúdo do TikTok @michaelaberd revela a maquiagem perfeita para realçar olhos verdes: o "look expresso". Este estilo monocromático em tons quentes de marrom café destaca os olhos com uma intensidade natural e hipnotizante. Perfeito para o outono, ele combina profundidade e elegância sem esforço excessivo.

Tons de café expresso são a base ideal para olhos verdes.

Tons de café expresso — aqueles marrons ricos e foscos inspirados no café — criam um contraste favorecedor com olhos verdes, fazendo-os brilhar como esmeraldas. @michaelaberd destaca sua versatilidade para um efeito esfumado sutil e sofisticado. Aplique-os como base na pálpebra e no côncavo para profundidade instantânea.

Delineador gatinho alongado e sombra bronzeada.

Faça um delineado preto com um traço alongado que contorne o olho, criando um efeito "sereia" cativante. Em seguida, esfume com uma sombra bronze para suavizar as bordas e adicionar calor. Essa dupla intensifica o verde da íris, dando aos olhos uma aparência tridimensional.

Blush com efeito bronzeado para uma harmonia geral

Finalize com um blush bronzeado, aplicado na parte superior das maçãs do rosto, para uma tez luminosa e radiante. Este acabamento unifica o rosto na paleta de tons espresso, conectando olhos e bochechas para um visual coeso e luminoso. O resultado: um rosto fresco e fascinante, pronto em minutos.

#maquiagemespresso ♬ som original - michaelaberd @michaelaberd Maquiagem para olhos verdes ☕️ Olhos: Lápis de olho Costariche da @maccosmetics, delineador marrom da @Fenty Beauty, paleta Soft Glam da @Anastasia Beverly Hills e rímel da @Sweed Beauty. Rosto: Paleta Ambient da @Hourglass Cosmetics. Lábios: Batom Auburn da @Anastasia Beverly Hills e batom Lip Cheat da @Charlotte Tilbury. #maquiagemparaolhosverdes

O look espresso transforma olhos verdes em um trunfo magnético, provando que tons quentes bem equilibrados são tudo o que você precisa para um impacto máximo. Acessível a todos, essa tendência de outono convida à experimentação para um visual inesquecível. Experimente em seu próximo evento e deixe sua beleza natural brilhar.