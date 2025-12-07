Sobrancelhas finas: a tendência dos anos 2000 ressurge e gera grande debate.

A beleza é um ciclo sem fim. Enquanto nos últimos anos as sobrancelhas grossas, volumosas e marcantes eram a grande sensação, à medida que nos aproximamos de 2026, elas estão perdendo espaço. Sobrancelhas finas, antes consideradas um erro de moda, agora são muito procuradas em salões de beleza. Esse gesto estético, antes relegado aos anos de rebeldia, está voltando com tudo e reacendendo antigas inseguranças.

Depilar sobrancelhas finas: uma tendência que havia desaparecido está voltando com tudo.

É uma tendência que ainda persiste em nossas mentes. Mulheres que cresceram nos anos 2000 ainda se lembram das sessões caseiras de depilação de sobrancelhas, nem sempre muito bem-sucedidas. Elas queriam se parecer com os ícones da época, como Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston. Naquela era de calças de cintura baixa, botas com pompons e blusas tie-dye, sobrancelhas finas reinavam absolutas. Não era um simples corte, mas uma poda completa, especialmente para quem tinha sobrancelhas naturalmente grossas.

E então Cara Delevingne se tornou nosso novo ícone estético, boicotando silenciosamente pinças e ceras depilatórias. Sobrancelhas finas emoldurando olhos azuis, um olhar profundo e misterioso escondido sob reflexos platinados… como poderíamos esquecer aquela imagem icônica do Tumblr? Por décadas, sobrancelhas finas foram uma "ofensa estética" punível com os julgamentos mais severos. Uma relíquia de uma era passada, essa linha de pelos, com apenas alguns milímetros de comprimento, havia desaparecido de nossa vista. No entanto, com a ascensão do estilo Y2K e a nostalgia predominante, era inevitável que elas reaparecessem em nossas sobrancelhas.

Essa técnica de beleza, que as esteticistas não realizavam há vinte anos, é a nova assinatura das it girls. Esse visual retrô e ousado, que nossos ídolos irreverentes da época ostentavam como um lema militante, encontrou seu público. De Pamela Anderson a Lena Situations, as sobrancelhas finas estão por toda parte.

Os argumentos daqueles que são a favor de sobrancelhas finas

Há poucos meses, sobrancelhas finas estavam completamente fora de moda. No mundo da beleza, por vezes contraditório, o que era considerado antiquado ontem pode se tornar um fenômeno global amanhã. Essa prática de depilar sem restrições está vivenciando um ressurgimento de popularidade, em parte graças à rede social TikTok, que adora vasculhar seus arquivos. As sobrancelhas, cuidadas e estilizadas com o mesmo carinho que os cabelos, estão em constante reinvenção. Preenchidas com lápis de cor, modeladas em ângulos retos , revestidas com gel de aloe vera… elas assumem formatos variados e evoluem com as tendências.

Hoje em dia, as sobrancelhas estão em alta, finas, mas não ilegíveis. Essas chamadas "sobrancelhas fininhas" são um pouco menos radicais e mais acessíveis do que nos anos 90. A ideia é mais sobre "modelar" as sobrancelhas. Para quem hesita em se arriscar, Lena Situation tem algumas palavras convincentes. Essa pequena mudança no formato das sobrancelhas teve um grande impacto em sua autoconfiança. "Abre o olhar. Você consegue criar cut creases que não conseguia antes. Não tinha o mesmo efeito (...). Experimentei e não entendo por que não fiz isso antes", diz ela no TikTok. E se você está preocupada com o resultado, pode "simular" esse estilo usando filtros antes de se arriscar.

O verdadeiro segredo de beleza: faça o que quiser com o seu rosto.

Obviamente, sobrancelhas finas não agradaram a todos; pior, reacenderam traumas antigos. As mulheres dos anos 90 não queriam "repetir os erros do passado". Para as mais relutantes, sobrancelhas finas eram um triste erro da juventude, uma escolha cosmética inconsciente que poderia causar "muitos danos aos fios". Algumas até acreditavam que os pelos de suas sobrancelhas jamais voltariam a crescer. E elas tinham a liberdade de seguir seus próprios desejos.

Independentemente de você preferir sobrancelhas grossas, finas, naturais ou descoloridas , a individualidade é melhor do que a conformidade. No fim das contas, sobrancelhas finas não devem ser vistas como mais uma regra ou motivo de estigma, mas sim como um convite à criatividade. É uma forma de experimentar com a sua imagem, sair da zona de conforto e se enxergar sob uma nova perspectiva.

Embora sobrancelhas finas façam muitas mulheres franzir a testa, esse visual tem o mérito de nos transportar para uma época de liberdade e descontração. Sobrancelhas finas são carregadas de simbolismo. Para algumas, usá-las é uma forma de transgredir normas sociais.