O truque secreto das drag queens para um olhar cativante.

Inventar
Émilie Laurent
Conhecidas por sua maquiagem exuberante e traços exagerados, as drag queens raramente são usadas como exemplos de looks de beleza. Muitas vezes descartadas como "latas de tinta" ou "palhaços de cabaré", elas, no entanto, possuem técnicas que os maquiadores preferem manter em segredo. Aqui está o segredo para a transformação que muda espontaneamente sua aparência e realça seus olhos de forma magnífica.

Um simples traço de lápis bem colocado para abrir os olhos.

Olhos carregados de maquiagem com sombras coloridas, cílios XXL como os de bonecas de cera, uma pele esculpida por contornos, uma boca artificialmente carnuda adornada com... A própria personificação da palavra diva, a personificação do glamour em sua forma mais radical, as drag queens criam arte com sombra, gloss e blush . Elas são, de certa forma, as Van Goghs da beleza: artistas às vezes incompreendidas, mas frequentemente admiradas.

As drag queens não são exatamente os maiores ícones de estética. No entanto, certamente possuem mais conhecimento do que as autoproclamadas "garotas certinhas" da internet. Obviamente, a ideia não é copiar exatamente seus looks de palco maximalistas e extravagantes, a menos que você tenha uma festa à fantasia chegando. Não, o objetivo aqui é aprender com a transformação física delas.

Em um vídeo esclarecedor, Kardi Blac, do perfil @makeupbykardiblac, nos ensina o básico para um olhar felino, hipnótico e misterioso. Em vez de simplesmente traçar uma linha rente aos cílios e criar um puxadinho no canto externo do olho, a maquiadora começa desenhando uma linha nude próxima à linha d'água, ao longo da linha dos cílios inferiores. E é esse detalhe que faz toda a diferença. Além de definir claramente a maquiagem e fornecer uma linha guia, essa pincelada ilumina instantaneamente o olhar. Usando um pincel chanfrado, a mestre da iluminação cria uma linha de delineador preto, estendendo-a do canto interno do olho até o canto interno da têmpora.

Um tutorial fácil de reproduzir e econômico

Ao contrário de alguns exercícios de maquiagem complexos, este é acessível, ao alcance até mesmo dos menos experientes. Já que a impressora de maquiagem ainda não existe (exceto talvez em um episódio de Black Mirror), podemos nos inspirar nas drag queens para completar com sucesso nossa transformação em frente ao espelho. Podemos usar um pedaço de fita adesiva para evitar borrões, mas, logicamente, este tutorial não deve falhar. Além disso, tem a vantagem de ser barato: requer o mínimo necessário. Você só precisa de uma sombra clara e uma mais escura.

Embora a maquiagem drag possa ter uma assinatura burlesca, na realidade é perfeitamente controlada. Cada gesto é notavelmente preciso. Isso não é surpresa, já que os artistas drag consideram seus rostos uma tela em branco a ser preenchida, não um esboço a ser corrigido. Por trás de sua fachada colorida reside uma verdadeira alma criativa e um profundo desejo de individualidade.

Outras dicas de drag queens para simplesmente brilhar

As drag queens têm muito a nos ensinar. Em sua página do Instagram, Kardi Blac nos dá uma espiada nos bastidores e compartilha dicas que até os viciados em beleza mais dedicados desconhecem. Por exemplo, em vez de gloss labial, a maquiadora recomenda um óleo labial de dupla ação, mais sedoso e confortável. E para o delineador, ela começa na linha dos cílios inferiores, e não diretamente na pálpebra.

As drag queens não são apenas "pessoas disfarçadas" ou "homens vestidos de mulher"; elas são mestres da aparência. Mas, acima de tudo, são nossas melhores conselheiras de beleza. Seja para uma maquiagem de festa ou um look para o dia a dia, as drag queens oferecem as soluções perfeitas.

Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade de gênero, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
