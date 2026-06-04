Onde guardar o protetor solar em casa? Um conselho simples de um médico.

Durante o verão, o protetor solar viaja tanto quanto você. Ele passa horas no porta-malas do carro, praticamente uma sauna, e fica na areia quente enquanto você nada. Quando não está na sua bolsa de praia, você provavelmente o deixa em algum lugar da casa, à vista de todos. No entanto, o local onde você o guarda pode afetar sua eficácia.

O local onde você guarda seu protetor solar faz diferença.

O protetor solar acompanha você em todas as suas aventuras de verão, da sua espreguiçadeira no jardim às rochas com vista para o mar, e até mesmo nas toalhas de mesa para suas refeições ao ar livre. Às vezes, você pode deixá-lo no banco de trás do carro, que se transforma numa verdadeira sauna, ou, na sua ânsia de pular na água, jogá-lo descuidadamente na toalha, e o recipiente começa a ferver rapidamente. Mesmo que esse néctar protetor seja feito para resistir aos dias escaldantes e ao calor do verão, é melhor não abusar da sorte.

E quando você não está na rua, tende a guardá-lo de forma meio desorganizada pela casa, sem pensar muito nisso. Talvez seu protetor solar fique junto com outros itens essenciais no armário do banheiro, ou talvez esteja em cima da bancada , entre o hidratante e a escova de dentes. No entanto, essa disposição aparentemente lógica não é a mais adequada, segundo um médico britânico que dirige uma clínica de cirurgia estética.

Embora seja recomendável guardar perfumes longe da luz para preservar o aroma e evitar que estraguem, com o protetor solar a situação é um pouco diferente. O banheiro é um ambiente úmido devido ao vapor do chuveiro. O nível de umidade neste cômodo alarmaria profissionais da construção civil. "Isso significa que o produto pode não ser mais eficaz na proteção contra danos à pele", alertam eles no Daily Mail.

Recomendações médicas para armazená-lo corretamente.

Segundo o especialista, se você guardar o protetor solar no banheiro, exposto à luz do dia, ele será menos eficaz e não conseguirá proteger a pele adequadamente. Em outras palavras, suas aplicações de protetor solar podem ser ineficazes. Para que o protetor solar atue como um escudo protetor para a pele, o ideal é armazená-lo em um local fresco e seco, longe do calor e da luz solar direta.

A Dra. Isabelle Gallay, dermatologista que conversou com o Doctissimo , tem uma opinião menos definitiva sobre o assunto. Ela pondera os comentários do colega e ressalta que os protetores solares são, por natureza, formulados para resistir a tardes escaldantes na praia, excursões em climas desérticos e banhos de sol sem guarda-sol. "Para mim, não há problema nenhum em guardar o protetor solar no banheiro. São produtos desenvolvidos para resistir ao calor e para serem usados ao ar livre!", explica. No entanto, isso não significa que você não deva seguir algumas boas práticas, como guardar o tubo em uma bolsa na sombra ou até mesmo em uma caixa térmica.

As outras regras de boas práticas, muitas vezes minimizadas

A dermatologista, por sua vez, enfatiza a importância de verificar a data de validade do protetor solar. Segundo ela, o ideal é renovar o protetor solar a cada estação, mesmo que o tubo do ano passado ainda esteja pela metade. "Um tubo ou spray aberto foi exposto ao oxigênio, à luz e ao calor, o que degrada as moléculas protetoras. Portanto, não é uma boa ideia. Na melhor das hipóteses, o creme terá perdido a eficácia; na pior, pode até se tornar tóxico", explicou. Para lembrar a data em que você o abriu pela primeira vez, sinta-se à vontade para escrevê-la na embalagem com uma caneta permanente.

Além do armazenamento adequado, o dermatologista também nos lembra de uma regra crucial e frequentemente negligenciada: a quantidade aplicada. Muitas pessoas usam o protetor solar como um sérum precioso, aplicando algumas gotas simbólicas no rosto ou nos ombros. No entanto, um protetor solar FPS 50 aplicado com parcimônia já não oferece a verdadeira proteção que merece. Para atingir o nível de proteção anunciado na embalagem, é preciso ser generoso com a quantidade e cobrir uniformemente todas as áreas expostas, incluindo aquelas que muitas vezes esquecemos.

Outro passo essencial: reaplicar o protetor solar. Aplicá-lo cuidadosamente às 9h da manhã, antes de sair de casa, não garante proteção até o pôr do sol. Entre a transpiração, a natação, o atrito com a toalha e as horas passadas ao ar livre, a eficácia do protetor solar diminui. Os especialistas geralmente recomendam reaplicá-lo a cada duas horas e após cada mergulho, mesmo com uma fórmula considerada "resistente à água".

O protetor solar é um aliado valioso, não um escudo invencível. É essencial seguir as instruções e recomendações médicas para obter um bronzeado suave e evitar competir com os espetinhos tostados na churrasqueira.