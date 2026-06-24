Pele escura: os critérios que realmente importam na hora de escolher um protetor solar.

"Você tem pele escura, não precisa de protetor solar." "Você é negro(a), não vai se queimar de sol." Esses inúmeros equívocos que ressurgem todo verão dão a entender que pessoas de pele escura podem dispensar o sempre presente protetor solar. No entanto, Bob Marley tinha pele cor de caramelo, e isso não o impediu de morrer de melanoma. Pessoas com pele escura podem não conhecer a sensação de queimação na pele, mesmo à noite, mas precisam se proteger como qualquer outra pessoa, com algumas pequenas diferenças.

Pele escura, durante muito tempo excluída do mercado.

No imaginário coletivo, a pele escura possui uma proteção divina contra o sol, como se tivesse um superpoder intrínseco. Enquanto a pele clara ou porcelana desenvolve manchas vermelhas no corpo com a menor exposição desprotegida, a pele morena parece imune aos raios escaldantes. Não demonstra sinais de desconforto após longas caminhadas na sombra ou dias relaxando em uma espreguiçadeira. Contudo, mesmo que não apresente manchas visíveis e não precise de um remédio caseiro à base de iogurte para aliviar a queimação, o sol não é totalmente inofensivo.

É menos agressivo, mas ainda pode causar danos. Tons de pele mais escuros possuem uma espécie de escudo UV natural e estão mais bem equipados para suportar temperaturas insuportáveis de verão e sessões de banho de sol na areia quente. A razão para essa resistência dermatológica é principalmente científica. Os melanócitos, células que determinam a pigmentação da pele, absorvem entre 50% e 70% menos radiação ultravioleta.

"Embora os mecanismos de defesa intrínsecos da pele escura contra o sol sejam melhores do que os da pele clara, isso não é motivo para não se proteger", alerta a dermatologista Dra. Marina Alexandre em entrevista à revista Femme Actuelle . O problema: durante muitos anos, os protetores solares foram desenvolvidos com base na pele branca. Portanto, eram completamente ineficazes em peles escuras, e cada aplicação era inútil. Essa situação foi lamentada pelo dermatologista Adewole Adamson, também professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Texas em Austin. Ele apontou o problema da abordagem "tamanho único" para protetores solares. Felizmente, os raios solares evoluíram e os protetores solares avançaram em direção a formulações mais inclusivas.

Sim, há mais proteção contra o sol, mas também riscos.

Apresentado como uma bênção, o símbolo visual de férias bem-sucedidas e também um atrativo estético, o bronzeado é, na verdade, um mecanismo de defesa da pele. Herança das férias à beira-mar e dos mergulhos prolongados no azul profundo do oceano, o bronzeado permanece um ideal de beleza persistente, sinônimo de "boa saúde". E as pessoas de pele escura, que não precisam se expor ao sol ou usar óleo de monoi em excesso para obter uma tez bronzeada, inspiram admiração coletiva.

No entanto, esses tons de pele, que ultrapassam o marrom no espectro de cores, são enganosos. Mesmo que não sintam a sensação de formigamento que silenciosamente diz "fique na sombra", ainda assim sofrem as consequências. "Melanomas podem aparecer em certas áreas, como as palmas das mãos e as solas dos pés, que são menos pigmentadas", explica a especialista. Ela também lembra que a pele escura é sensível aos raios UVA, que também são responsáveis por uma despigmentação significativa. Daí a importância da conscientização, independentemente do tipo de pele.

As regras de ouro para escolher um protetor solar adequado.

Se você tem pele escura, não compre o primeiro protetor solar que vir no supermercado nem se deixe levar por embalagens tropicais dignas de Instagram. Para ter um verão sem preocupações e aproveitar a exposição solar com segurança, aqui está o perfil ideal de protetor solar:

Um índice entre 15 e 30. Não é suficientemente potente para peles claras, mas é bastante eficaz em fototipos de pele 4, 5 e 6.

A versão em spray ou gel é preferível ao clássico creme esbranquiçado, que deixa marcas ainda mais visíveis devido ao contraste com a pele. Além disso, é mais adequada às necessidades da pele oleosa.

Fórmulas não comedogênicas que não aumentam a produção de sebo.

De preferência, cremes enriquecidos com vitamina C para prevenir problemas de pigmentação e o aparecimento de manchas.

Embora muitos jovens estejam dispensando o protetor solar para conseguir um bronzeado e passar de uma pele clara para uma pele morena, é urgente tornar o protetor solar um item essencial em suas rotinas. Pessoas com pele escura, que raramente são o público-alvo das campanhas de conscientização, também precisam dessa proteção.