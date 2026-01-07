Pele seca no inverno? Descubra a técnica que faz maravilhas.

No auge do inverno, o frio ataca a pele e deixa marcas visíveis na epiderme. Com as temperaturas atuais, você pode ter dobrado a quantidade de hidratante que usa. No entanto, existe um protetor de pele ainda melhor, e seu nome certamente lhe é familiar: vaselina, o ingrediente principal do slugging, uma prática de beleza bastante popular.

O que exatamente é "slugging"?

Desde a chegada do frio e a queda repentina das temperaturas, você sem dúvida otimizou sua rotina de beleza e intensificou os cuidados com a pele em frente ao espelho. Sua pele é a primeira vítima do clima de inverno, e você não precisa de uma lupa para ver os danos. Vermelhidão, ressecamento visível, descamação — os sinais são inconfundíveis. Sua pele está em estado crítico, e nem mesmo os cremes mais nutritivos do mercado parecem ser suficientes para salvá-la.

E não se desespere, o "slugging" pode ser a solução para os seus problemas de pele e trazer conforto duradouro. Esse termo do jargão da beleza, que vem depois de "skin flooding" e "blush draping" e só é compreendido por quem fala dois idiomas, deriva da palavra "slug" (lesma). Fique tranquila, a ideia não é colocar essas criaturas viscosas no rosto e deixar que criem uma máscara pegajosa. O "slugging" utiliza um ingrediente bem conhecido, típico de remédios caseiros antigos.

Esta é a vaselina, um creme versátil que tem a vantagem de ser rico em vitaminas A e E, as principais fontes de conforto para a pele. É um excelente remédio para pele ressecada e desidratada. Com sua textura naturalmente rica, também é frequentemente usada para queimaduras ou lesões por irritação.

Um gesto de beleza da Coreia

A técnica de "sluggling" (lavagem de pele) teve origem na Coreia, território considerado um El Dorado da cosmética e fonte de inspiração para entusiastas da beleza em todo o mundo. Essa parte do globo, ainda relativamente desconhecida há alguns anos, tornou-se o foco de todas as discussões estéticas. As mulheres coreanas são consideradas exemplos perfeitos, com sua pele impecável sendo um testemunho de sua expertise e conhecimento inesgotável sobre cuidados com a pele. Depois de popularizar a técnica de camadas, as máscaras faciais e a dupla limpeza, agora elas estão nos convertendo à prática de "sluggling".

Enquanto na Europa a vaselina é usada principalmente de forma ocasional, na terra da beleza coreana (K-Beauty) ela é onipresente. Vídeos demonstrativos no TikTok comprovam isso. Viciados em beleza se besuntam com vaselina e compartilham dicas de como usá-la. Usada como cataplasma para iluminar a pele, como tratamento noturno para uma pele radiante ao acordar ou como creme para os olhos para um olhar fresco, a vaselina é uma poção subestimada.

O que pensam os dermatologistas

A vaselina, também conhecida pelo apelido pouco lisonjeiro de "geleia de petróleo original", soa imediatamente menos atraente. No entanto, mesmo que o produto não seja tão natural e autêntico quanto a babosa ou a manteiga de karité , ele passa por um rigoroso processo de purificação antes de chegar à sua nécessaire. Fique tranquilo, não tem nada a ver com combustível de carro. Dermatologistas até a elogiam.

Em entrevista ao veículo de comunicação Byrdie , a Dra. Landriscina explica os benefícios da vaselina: "Ela age como um sinal que indica à pele para produzir mais lipídios intercelulares. Cria uma barreira protetora que impede a perda de umidade."

A vaselina, ingrediente principal do slugging, não substitui sua rotina de cuidados com a pele. Ela não substitui seu hidratante básico. É mais um reforço bem-vindo durante o inverno, uma estação particularmente agressiva para a pele. E essa técnica coreana não é adequada para todos os tipos de pele. A vaselina não leva em consideração as necessidades específicas de cada tipo de pele. Seu efeito oclusivo e consistência oleosa podem causar mais danos do que benefícios à pele acneica.