Por que guardar amostras de produtos de beleza por muito tempo não é uma boa ideia.

Necessaires transbordando, gavetas do banheiro abarrotadas, amostras grátis de perfumarias cuidadosamente guardadas "para depois"... as amostras de beleza tendem a se acumular mais rápido do que os produtos em tamanho normal. Guardamos para uma viagem futura, uma ocasião especial ou simplesmente porque são "bonitas demais para jogar fora". No entanto, essa coleção de miniaturas não é tão inofensiva quanto parece.

Esses pequenos formatos que armazenamos sem nunca usar.

As amostras estão por toda parte. São incluídas em pedidos online, acompanham as compras em perfumarias e recheiam calendários do advento de beleza. Seu principal atrativo é simples: permitem descobrir um produto sem investir na versão em tamanho normal.

O problema é que elas se acumulam rapidamente. Muitas acabam esquecidas no fundo de um armário por meses, até anos. Um sérum testado apenas uma vez, um perfume em miniatura reservado para uma hipotética viagem, ou um hidratante guardado "para o caso de precisar": esses pequenos produtos muitas vezes se tornam objetos que acumulamos mais do que usamos. Colecionamos como outros colecionam selos ou as pequenas lembrancinhas encontradas em galettes des rois (bolos-rei).

Produtos que não duram para sempre

Por serem pequenas, às vezes tendemos a acreditar que as amostras estão isentas das regras usuais de cosméticos. No entanto, elas contêm os mesmos ingredientes ativos que os produtos regulares e estão sujeitas aos mesmos requisitos de armazenamento.

Com o tempo, as fórmulas podem perder a eficácia. Agentes antioxidantes, vitamina C e certos ingredientes considerados benéficos para a saúde da pele são particularmente sensíveis ao ar, ao calor e à luz. As fragrâncias também podem sofrer alterações e desenvolver um aroma diferente do original.

Uma vez abertas, as amostras ficam ainda mais vulneráveis. Seu tamanho reduzido geralmente significa menos embalagem protetora e maior exposição ao oxigênio a cada uso.

O problema das embalagens em miniatura

Ao contrário das garrafas maiores, os formatos pequenos são frequentemente difíceis de reciclar. Seu tamanho reduzido complica o trabalho dos centros de triagem, que às vezes têm dificuldade em identificá-los corretamente. "Basicamente, todos os recipientes pequenos, como amostras e tamanhos de viagem, são completamente não recicláveis. Mesmo que sejam feitos dos plásticos mais recicláveis, quase nunca são reciclados", acrescenta Mark Falinski, cientista especializado em desenvolvimento sustentável, em entrevista à revista POPSUGAR .

O resultado: mesmo quando feitos de materiais teoricamente recicláveis, muitos itens escapam dos canais de reciclagem e acabam no lixo comum. Essa realidade se aplica a pequenos tubos, frascos de perfume em miniatura, potes de creme e sachês descartáveis.

Os reflexos corretos a adotar

Não é preciso banir completamente as amostras de beleza. Elas continuam sendo úteis para testar uma fórmula antes de comprar ou para viajar com pouca bagagem. Para evitar que se acumulem desnecessariamente:

Use-os logo após recebê-los;

Guarde-os longe do calor e da umidade;

Verifique a data de validade ou o prazo de utilização após a abertura;

Leve-os consigo nos fins de semana ou em viagens;

Doe aqueles que não lhe servem a um familiar antes que expirem;

Opte por recipientes de viagem reutilizáveis para transportar seus produtos habituais.

Nas páginas da POPSUGAR, a especialista cita uma alternativa lógica para viajar com pouca bagagem: embalagens reutilizáveis. Afinal, é impossível nutrir a pele por uma semana com uma amostra minúscula de hidratante. É praticamente uma dose para uso único.

É melhor usá-las do que colecioná-las.

Amostras são feitas para serem testadas, não para ficarem acumulando poeira em uma gaveta. Por mais convenientes que sejam, elas não melhoram em qualidade ou valor com o tempo. Pelo contrário, quanto mais você espera, maior a probabilidade de perderem a eficácia e, sem querer, contribuir para o desperdício. Da próxima vez que um creme ou perfume em miniatura cair na sua bolsa, considere-o um produto para usar imediatamente, em vez de um tesouro para guardar.

Além disso, desde um decreto emitido em 2024, as lojas de cosméticos não são mais obrigadas a oferecer amostras grátis em todos os caixas. Se você quiser amostras, precisa solicitá-las. Uma medida simbólica para reduzir o desperdício.