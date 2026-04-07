No espaço, as refeições dos astronautas do programa Artemis são muito diferentes das refeições na Terra.

Nutrição
Anaëlle G.
« What do Artemis II astronauts eat in space? » - Reuters / YouTube

O que se come quando se viaja para a Lua? A bordo da missão Artemis II, os astronautas precisam adaptar seus hábitos alimentares a um ambiente onde a gravidade é praticamente inexistente. Na cápsula Orion, é impossível cozinhar ou servir uma refeição como se faz na Terra. As refeições são especialmente elaboradas para evitar que migalhas ou líquidos flutuem pela cabine, o que poderia danificar equipamentos ou ser inalado pela tripulação.

Alimentos liofilizados e reidratados antes do consumo.

Durante uma conversa com estudantes canadenses, transmitida pela Reuters no YouTube , a astronauta americana Christina Koch descreveu como as refeições são preparadas no espaço. No cardápio: coquetel de camarão, vagem e macarrão com queijo. Pratos familiares, mas embalados em sacos herméticos que permitem o consumo seguro em microgravidade.

Grande parte dos alimentos consumidos pelos astronautas é liofilizada. Esse processo envolve a remoção da água dos alimentos em temperaturas muito baixas para preservar suas qualidades nutricionais e facilitar seu armazenamento. Antes de comer, os astronautas usam um dispensador de água integrado à cápsula Orion para reidratar suas refeições.

Christina Koch citou o exemplo do coquetel de camarão escolhido por seu colega Jeremy Hansen. Basta adicionar a quantidade recomendada de água para que o camarão recupere uma textura semelhante à do camarão fresco. Os pacotes podem então ser consumidos diretamente com utensílios especiais. Alguns pratos também podem ser reaquecidos usando um aquecedor de alimentos compacto a bordo. No entanto, os métodos tradicionais de cozimento continuam impossíveis, pois líquidos e gorduras não se comportam da mesma maneira em microgravidade.

Cardápios elaborados para a saúde dos astronautas

As refeições a bordo da missão Artemis II são preparadas por equipes científicas especializadas em nutrição espacial. O objetivo é garantir uma ingestão equilibrada de proteínas, vitaminas e minerais para manter a saúde dos astronautas durante a missão.

No espaço, o corpo humano pode sofrer diversas alterações, incluindo a diminuição da massa muscular e da densidade óssea. Uma dieta adequada ajuda a mitigar esses efeitos e fornece a energia necessária para realizar as tarefas diárias. Os cardápios também são elaborados para serem variados, pois o prazer de comer contribui para o bem-estar psicológico durante missões longas e isoladas. Segundo Christina Koch, as refeições oferecidas são "muito boas", apesar de sua aparência, por vezes, incomum.

Uma questão fundamental para as futuras missões espaciais.

A alimentação é um elemento fundamental da exploração espacial. À medida que as missões se tornam mais longas, especialmente no âmbito do programa Artemis, as agências espaciais precisam desenvolver soluções capazes de garantir refeições nutritivas, limitando o peso transportado da Terra.

Estão em andamento pesquisas para melhorar a qualidade dos alimentos espaciais e explorar a possibilidade de produzir alimentos diretamente no espaço. Essas inovações podem desempenhar um papel crucial em futuras missões tripuladas à Lua ou a Marte.

As refeições servidas aos astronautas do programa Artemis demonstram o quanto a vida no espaço exige adaptações até mesmo nas tarefas mais simples. Por trás das refeições liofilizadas, existe um trabalho científico essencial para garantir a saúde, a energia e o conforto da tripulação. Comer no espaço não é mais apenas uma limitação técnica; é também um passo fundamental para o futuro das missões tripuladas à Lua e além.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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