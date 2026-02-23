É seguro comer alimentos que caíram no chão? A opinião definitiva de um médico.

Quando a comida escapa do prato e cai no chão, acaba ou na nossa boca ou no aspirador de pó. Quem está certo e quem está errado? Esse pedaço de comida perdido, essa aventura inesperada, é impróprio para consumo ou ainda pode ser comido sem risco? Um médico dá sua opinião.

A regra dos 5 segundos, uma crença falsa

Você está no meio de uma refeição quando seu croquete de batata escapa do prato e cai no chão recém-lavado. Enquanto fanáticos por higiene e hipocondríacos não arriscariam e simplesmente descartariam o pedaço perdido como lixo, você não desperdiça uma única mordida. Você o leva à boca e se tranquiliza, pensando: "Não é nada demais, vai fortalecer meus anticorpos". Afinal, nossos ancestrais usavam a mesma faca para tudo e não lavavam as mãos antes de um banquete.

Você confia na "regra dos cinco segundos", ensinada por seus pais, e pega aquele pedaço de comida imediatamente antes que os germes possam se instalar. Mas não faz diferença se a comida ficou no chão por três segundos ou dez minutos. É um mito. O Dr. Jimmy Mohamed foi muito claro no programa matinal da RTL . Você nunca deve comer alimentos que estiveram em contato com o chão, mesmo que por pouco tempo. O chão pode parecer perfeitamente limpo, mas contém milhares de micróbios invisíveis a olho nu, mas definitivamente sentidos pelo corpo. Escherichia coli, salmonela, estafilococos... todas essas bactérias estão proliferando sob seus pés.

Comer comida que caiu no chão pode facilmente levar a uma gastroenterite desagradável. Prevenir é melhor que remediar, então evite desafiar a sorte agindo como uma lixeira. O médico mais seguido na internet é categórico: "Comida que cai no chão deve ir para o lixo." E não para o seu estômago.

As condições do solo aumentam o risco de contaminação.

Obviamente, quando a comida cai no chão engordurado e pegajoso de um restaurante de fast-food, você não vai tocá-la. No entanto, quando ela cai em um chão que você limpou com esmero, você dá uma chance e faz um pequeno gesto para reduzir o desperdício de alimentos. E isso é um pouco mais "tolerado" nessa situação. Um lugar onde você anda de chinelo é mais limpo do que um lugar pisoteado por sapatos sujos, isso é óbvio.

O tipo de alimento também é importante. Quanto mais "úmido", mais facilmente atrai bactérias. Portanto, um pedaço de frango cozido ou um morango têm maior probabilidade de causar problemas do que um bolo seco ou um biscoito. No entanto, não existe risco zero. Você não necessariamente passará o dia seguinte no banheiro, mas ainda é uma possibilidade. Essa pequena escolha alimentar, que certamente alarmaria nosso querido Monge, também terá um impacto maior ou menor dependendo do seu sistema imunológico .

Soprar na comida é um reflexo inútil.

Quando a comida cai no chão, você tem um pequeno hábito quase inconsciente: sopra nela como se seu hálito tivesse propriedades antissépticas. Um hábito herdado dos seus pais, sem dúvida. No entanto, esse reflexo, que você pensa ser benéfico, é contraproducente. Só piora a situação.

Um mililitro de saliva pode conter até 750 milhões de bactérias, então soprar na comida adiciona mais uma camada de contaminação. Os pais, ao soprarem no tortellini dos filhos, transmitem indiretamente seus germes. Em vez disso, você pode enxaguar a comida com água limpa, como recomenda o Dr. Jimmy Mohamed. No entanto, essa técnica tem suas limitações. Não é uma boa ideia "lavar" uma fatia de pão torrado ou um pedaço de boeuf bourguignon.

Resumindo, comer comida que caiu no chão não é um erro fatal, mas é um mau hábito. E não adianta chamar seu cachorro ou gato para limpar a sujeira que você fez na mesa. Isso seria extremamente prejudicial ao sistema digestivo deles.