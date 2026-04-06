Segundo um estudo, esse queijo está associado a uma melhor memória.

E se a sua tábua de queijos desse um pequeno impulso ao seu cérebro? Um estudo recente examinou o Camembert e seus potenciais efeitos na memória. Resultados intrigantes, mas que devem ser encarados com cautela.

Um queijo no centro da pesquisa

Os alimentos fermentados estão atraindo cada vez mais a atenção dos cientistas devido aos seus potenciais efeitos na saúde, inclusive na função cognitiva. Nesse contexto, o queijo Camembert foi recentemente objeto de um estudo que explorou sua influência na memória.

Pesquisadores têm estudado certos compostos produzidos durante a fermentação do queijo, particularmente moléculas chamadas amidas de ácidos graxos. Entre elas, a miristamida pode estar associada a um melhor desempenho cognitivo… pelo menos em camundongos. Esses resultados foram observados em um modelo animal alimentado com uma dieta rica em gordura, permitindo aos pesquisadores explorar certos mecanismos relacionados à função cerebral.

O segredo está na fermentação.

O que torna o queijo Camembert interessante é o seu método de produção. Sua textura e sabor provêm de um fungo microscópico, o Penicillium camemberti, que desempenha um papel fundamental na fermentação. Esse processo produz compostos bioativos específicos, incluindo as conhecidas amidas de ácidos graxos. Essas moléculas podem atuar em certos mecanismos biológicos envolvidos na memória.

O estudo menciona, em particular, um aumento no BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro), uma proteína essencial para o bom funcionamento dos neurônios. Ela desempenha um papel no crescimento, na sobrevivência e na capacidade de comunicação entre os neurônios — elementos fundamentais para o aprendizado e a memória. Dito isso, os pesquisadores permanecem cautelosos: esses mecanismos ainda precisam ser confirmados, especialmente em humanos.

Testes realizados… em ratos

Para medir o impacto do queijo Camembert na memória, os cientistas utilizaram testes comportamentais em ratos. Um dos mais comuns envolve observar a capacidade do animal de reconhecer um objeto visto anteriormente em comparação com um novo.

Os resultados mostram que os ratos que consumiram queijo Camembert ou miristamida apresentaram melhor desempenho do que aqueles que seguiram apenas uma dieta rica em gordura. Essas observações sugerem que certos compostos produzidos pela fermentação podem auxiliar a função cerebral, por exemplo, promovendo a comunicação entre os neurônios.

Resultados promissores, mas com algumas ressalvas.

Embora essas descobertas sejam interessantes, elas ainda são limitadas. O estudo foi conduzido exclusivamente em animais, o que significa que os efeitos observados não podem ser extrapolados diretamente para humanos. Em nutrição, é raro que um único alimento faça toda a diferença. A saúde cerebral depende de uma combinação de fatores: dieta geral, sono, atividade física, controle do estresse e outros. Portanto, o queijo Camembert não se torna um "superalimento" milagroso para a memória. Ele simplesmente se encaixa em uma linha de pesquisa mais ampla que explora alimentos fermentados.

E se você não come queijo?

É fundamental lembrar também que você não tem obrigação nenhuma de consumir queijo ou, de forma mais ampla, laticínios de origem animal para cuidar da sua saúde. Seu corpo, com toda a sua diversidade e necessidades únicas, pode, sim, prosperar com outras opções alimentares.

Hoje em dia, existem muitas alternativas à base de plantas — feitas de nozes, soja ou amêndoas — que também oferecem valiosos benefícios nutricionais. Algumas são fermentadas e podem conter compostos benéficos. O importante é criar uma dieta que seja adequada para você, respeite seus valores e faça você se sentir bem.

Em resumo, este estudo abre uma interessante linha de pesquisa: certos compostos presentes no queijo Camembert podem influenciar mecanismos relacionados à memória. No entanto, a pesquisa ainda está em seus estágios iniciais. Enquanto isso, lembrar de algo simples continua sendo essencial: uma dieta variada e equilibrada, adaptada às suas necessidades individuais, é uma das melhores maneiras de cuidar da sua saúde em geral.