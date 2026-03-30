Esses hábitos alimentares podem estar relacionados ao amarelamento dos dentes.

Mesmo com uma boa higiene oral, certos hábitos alimentares diários podem influenciar a cor dos seus dentes. Nada alarmante, mas aqui estão algumas informações úteis para entender melhor o que está acontecendo.

Por que alguns alimentos deixam marcas nos dentes?

O esmalte, aquela fina camada que protege os dentes, não é completamente liso. Com o tempo, ele se torna ligeiramente poroso, permitindo a absorção de certos pigmentos dos alimentos.

Entre os principais culpados estão os taninos, compostos encontrados em bebidas como café e chá. Eles facilitam a adesão de pigmentos à superfície dos dentes. Soma-se a isso a acidez de certos alimentos e bebidas, que pode enfraquecer temporariamente o esmalte e tornar os dentes mais suscetíveis a manchas. Como resultado, com o tempo, podem surgir tons ligeiramente mais amarelados ou opacos, mesmo mantendo uma boa higiene bucal.

Bebidas frequentemente destacadas

Certas bebidas são particularmente estudadas por seu impacto na cor dos dentes. Café e chá, amplamente consumidos diariamente, contêm taninos que promovem o escurecimento. O vinho tinto, rico em pigmentos escuros, também é frequentemente mencionado. Já os refrigerantes escuros apresentam dois efeitos combinados: sua cor intensa e sua acidez, que podem tornar o esmalte mais vulnerável. Isso não significa que você deva evitá-los completamente, mas sim que seu consumo regular pode desempenhar um papel na evolução natural da cor dos seus dentes.

Alimentos com corantes fortes também são afetados.

Quando se trata de alimentos, aqueles com cores intensas não são exceção. Molho de tomate, curry, frutas vermelhas e beterraba contêm pigmentos fortes que podem, com o tempo, deixar marcas. A boa notícia é que esses alimentos costumam ser nutricionalmente valiosos. Portanto, não se trata de evitá-los, mas simplesmente de estar ciente do seu potencial efeito no seu sorriso.

Acidez, um fator sutil, mas importante.

Alimentos ácidos, como frutas cítricas ou molhos para salada, podem enfraquecer temporariamente o esmalte dos dentes. Nesse estado, os dentes ficam mais suscetíveis à absorção de pigmentos. Uma dica útil: evite escovar os dentes imediatamente após consumir algo ácido. É melhor esperar um pouco para evitar maior enfraquecimento.

Outros fatores também entram em jogo.

A alimentação não explica tudo. Com a idade, o esmalte dos dentes naturalmente se torna mais fino, revelando a dentina, uma camada mais amarelada por baixo. O tabagismo também é uma causa conhecida de descoloração dos dentes. Outros fatores incluem genética, certos tratamentos médicos e a qualidade da higiene bucal. Em outras palavras, cada sorriso é único, assim como sua evolução.

Passos simples para preservar o brilho

Sem buscar a perfeição, alguns hábitos podem ajudar a limitar a coloração capilar:

Beber água após consumir uma bebida pigmentada pode ajudar a reduzir os depósitos.

Manter uma rotina regular de escovação continua sendo essencial.

Consultar um dentista permite que você obtenha aconselhamento personalizado para a sua situação.

Mastigar alimentos como maçãs ou cenouras pode ajudar a limpar mecanicamente a superfície dos dentes.

Seus dentes já são normais.

É fundamental lembrar: dentes naturalmente brancos são praticamente inexistentes. Os sorrisos deslumbrantes que você vê em anúncios, programas de TV ou em algumas celebridades são, muitas vezes, resultado de tratamentos estéticos, como facetas. Na realidade, os dentes têm nuances, mudam com o tempo e refletem a sua história. Sua boca está viva, e seus dentes também. Um sorriso branco ou creme é perfeitamente normal. Não há motivo para vergonha, nem existe um padrão único a ser alcançado.

Em última análise, o objetivo não é alcançar um sorriso branco irrealista, mas sim cuidar da sua saúde bucal respeitando o seu corpo como ele é. Seu sorriso não precisa ser perfeito para ser bonito.