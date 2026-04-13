Segundo a ciência, uma bebida pode oferecer uma estimulação "mais gradual" do que o café.

Nutrição
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Antes reservado para cerimônias tradicionais japonesas, o matcha se tornou uma bebida da moda. Seu sabor vegetal, cor intensa e imagem "zen" são cada vez mais atraentes. Além da estética, uma questão permanece: será que ele realmente oferece um aumento de energia "mais gradual" do que o café?

Um tipo diferente de energia na sua xícara.

O café é frequentemente associado a um efeito rápido, quase imediato. O matcha, por outro lado, é geralmente descrito como mais estável, com uma sensação de energia que se acumula gradualmente. Essa diferença pode ser explicada por sua composição natural.

O matcha contém cafeína, como o café, mas também um aminoácido específico: a L-teanina. É essa combinação que atrai a atenção dos pesquisadores quando estudam os efeitos do chá na concentração e no estado de alerta. Em outras palavras, você não está apenas bebendo cafeína, mas uma dupla natural que atua em conjunto.

Uma combinação que interessa à pesquisa

Em um estudo publicado na revista Nutritional Neuroscience , pesquisadores investigaram a combinação de cafeína e L-teanina em adultos jovens. Eles observaram os efeitos de uma dose que combinava aproximadamente 97 mg de L-teanina e 40 mg de cafeína.

Os resultados mostram uma melhora em certas funções atencionais, bem como um aumento na percepção de alerta dos participantes. Simultaneamente, a sensação de fadiga diminuiu. Sem comparar diretamente uma xícara de matcha com uma xícara de café, esta pesquisa destaca um ponto importante: quando a cafeína é combinada com L-teanina, os efeitos sobre a atenção podem ser diferentes dos da cafeína isoladamente.

Por que o matcha é percebido como "mais progressista"

É aqui que o matcha conquista sua reputação como um energizante suave. A L-teanina está sendo estudada por sua influência na atenção e em um estado de vigília tranquila. Combinada com a cafeína, pode contribuir para uma sensação de alerta mais equilibrada.

Em vez de um pico repentino de energia seguido por uma queda, algumas pessoas descrevem uma concentração mais linear, confortável e quase envolvente. Uma energia que acompanha em vez de interromper. Essa sensação explica por que o matcha é frequentemente escolhido para períodos de trabalho focado, estudo ou tarefas que exigem atenção prolongada.

Matcha ou café: duas experiências diferentes

Não se trata de declarar um vencedor entre as duas bebidas. O café continua popular por seu efeito estimulante rápido e intenso. O matcha, por outro lado, atrai por sua abordagem mais gradual, frequentemente associada a uma sensação de clareza mental.

Os pesquisadores, no entanto, permanecem cautelosos. Estudos não demonstram que o matcha seja "melhor" que o café, nem que produza exatamente os mesmos efeitos em todas as pessoas. As reações podem variar dependendo da sensibilidade à cafeína, do estilo de vida e do contexto de consumo. Na verdade, não se trata de comparar os dois, mas de compreender que eles não agem exatamente da mesma maneira.

Em última análise, o que esta pesquisa sugere é que existem diferentes maneiras de estimular a atenção. Algumas são mais intensas, outras mais graduais. O matcha ilustra essa ideia de uma energia mais suave, onde o corpo e a mente parecem se mover no mesmo ritmo. Essa sensação pode ser adequada para quem busca foco sem estimulação excessiva. No fim das contas, seja café ou matcha, o importante é encontrar o que melhor respeita seu ritmo, seu corpo e sua forma de funcionar.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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