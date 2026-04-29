O que os especialistas estão revelando sobre o cádmio nos alimentos e como agir de forma concreta.

Invisível, inodoro e insípido, o cádmio está presente nos seus alimentos todos os dias. Este metal pesado, classificado como cancerígeno, acumula-se lentamente no organismo ao longo de anos. Um relatório recente da ANSES , publicado em 2026, alerta para uma exposição mais disseminada em França do que se pensava anteriormente.

Um contaminante discreto, mas disseminado.

Segundo os resultados da ANSES, quase metade dos adultos apresenta níveis de cádmio acima dos valores de referência toxicológicos. Os especialistas sugerem que a exposição começa na infância, o que levanta questões sobre a exposição contínua ao longo da vida.

O ponto preocupante é que essa substância não provém de um único alimento, mas sim da contaminação generalizada da cadeia alimentar. Em outras palavras, o cádmio está em toda parte, em pequenas doses, mas repetidamente.

De onde vem esse metal pesado?

O cádmio ocorre naturalmente no solo, mas as atividades humanas aumentaram sua concentração, principalmente por meio da agricultura intensiva. Os fertilizantes fosfatados usados na adubação de plantações são uma das principais fontes de contaminação.

Esses fertilizantes provêm, em parte, de rochas importadas ricas em cádmio. Uma vez no solo, o metal é absorvido pelas plantas e acaba chegando aos alimentos consumidos pelos humanos. É um fenômeno gradual, invisível, mas persistente.

Os alimentos mais afetados

Ao contrário do que se possa pensar, não são os alimentos "extremos" que representam o maior problema, mas sim aqueles consumidos diariamente. Batatas, pão, cereais matinais, arroz, massas e doces são responsáveis por grande parte da exposição. O denominador comum entre eles é simples: estão presentes com muita frequência nas refeições, o que multiplica as pequenas doses ingeridas.

Um ponto de preocupação para os mais jovens.

Em crianças, a exposição é ainda mais acentuada porque seu peso corporal é menor e suas dietas geralmente dependem mais de produtos à base de cereais. Os dados mostram que uma parcela significativa de crianças excede a ingestão diária tolerável. Isso não significa perigo imediato, mas sim um acúmulo que precisa ser monitorado a longo prazo. Fórmulas infantis e cereais comercializados para crianças pequenas também podem contribuir para essa exposição, tornando a questão particularmente delicada para as famílias.

Será que podemos realmente evitar o cádmio?

A realidade é clara: é impossível eliminar completamente o cádmio dos nossos alimentos. Trata-se de um poluente ubíquo, presente em níveis muito baixos em quase todos os alimentos produzidos no mundo. O desafio, portanto, não é a eliminação total, mas sim a redução da exposição global. Em outras palavras, trata-se de limitar a exposição cumulativa.

Formas concretas de reduzir a exposição

Especialistas recomendam diversas ações simples e realistas.

Em primeiro lugar, varie sua dieta. Evitar consumir sempre os mesmos tipos de alimentos ajuda a reduzir a exposição repetida às mesmas fontes de contaminação.

Em seguida, limite o consumo de produtos à base de grãos e incorpore mais leguminosas, como lentilhas, grão-de-bico ou feijões secos. Esses alimentos contribuem menos para a exposição geral e oferecem uma valiosa diversidade nutricional.

A escolha dos produtos também pode influenciar. Alimentos provenientes da agricultura orgânica ou de cadeias de abastecimento locais podem, dependendo das condições de produção, apresentar diferentes níveis de contaminação, principalmente relacionada ao solo.

No caso do arroz, escolher certas variedades, como o basmati ou o arroz branco, pode reduzir a exposição em comparação com o arroz integral, onde o farelo concentra mais metais pesados.

O chocolate amargo, muitas vezes apontado como o único culpado, não precisa ser eliminado: consumido com moderação, ele se encaixa facilmente em uma dieta equilibrada.

Tabaco, um fator importante frequentemente negligenciado

Um fator emerge consistentemente nos estudos: o tabaco. Fumar aumenta significativamente os níveis de cádmio no organismo, de acordo com a ANSES (Agência Francesa de Segurança Alimentar, Ambiental e do Trabalho). O cigarro é uma fonte direta de exposição, além daquela proveniente dos alimentos.

Em última análise, o cádmio não é um contaminante novo, mas os alertas de saúde estão aumentando e se tornando mais específicos. Especialistas enfatizam a necessidade de ação coletiva, principalmente no que diz respeito à redução de sua presença em fertilizantes e alimentos. Até que mudanças em larga escala sejam implementadas, a abordagem mais realista continua sendo a individual: diversificar, equilibrar e reduzir a frequência de refeições repetidas.