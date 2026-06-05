Uma em cada quatro pessoas não percebe o sabor dos alimentos da mesma forma que as outras.

Alguns sabores podem parecer muito intensos para algumas pessoas, enquanto outras os acham amargos demais ou, ao contrário, muito doces. Essa diferença não se resume apenas aos hábitos alimentares. Ela também se explica pela forma como o corpo percebe os sabores. Estima-se que cerca de uma em cada quatro pessoas experimenta uma sensação gustativa particularmente intensa.

Por que os gostos variam tanto?

Se o brócolis tem um sabor delicioso para você, enquanto um ente querido o acha amargo demais, vocês não estão apenas tendo um simples debate culinário. Estão explorando duas realidades sensoriais diferentes. O paladar não é uma verdade única e imutável: depende da sensibilidade de cada indivíduo, de seus receptores e também de sua constituição biológica. Assim, diante do mesmo alimento, seu cérebro pode receber uma mensagem completamente diferente da pessoa sentada ao seu lado.

O fenômeno dos "superdegustadores"

Na década de 1990, a pesquisadora Linda Bartoshuk popularizou o termo "superdegustador". De acordo com seu trabalho, a população seria dividida em três perfis: aproximadamente 25% de pessoas muito sensíveis aos sabores, 50% com sensibilidade média e 25% com baixa sensibilidade.

Os superdegustadores percebem certos sabores, particularmente o amargor, com uma intensidade muito maior do que a média. Enquanto um café pode parecer agradável e equilibrado para alguns, para outros pode ser percebido como extremamente forte, até mesmo difícil de apreciar. Isso não é um defeito nem uma vantagem absoluta, mas sim uma variação natural na percepção.

Papilas gustativas e herança genética

Essa sensibilidade aguçada é parcialmente explicada por dois fatores. Primeiro, a densidade das papilas gustativas: acredita-se que essas pequenas estruturas na língua sejam mais numerosas em pessoas com paladar apurado, tornando as sensações mais intensas.

Em seguida, a genética desempenha um papel fundamental. O gene TAS2R38 influencia a percepção de certas moléculas amargas, como o PTC e o PROP. Dependendo da versão herdada desse gene, o amargor pode ser percebido como leve, moderado ou muito pronunciado. Pesquisas também indicam que as mulheres são, em média, ligeiramente mais afetadas por essa hipersensibilidade gustativa.

preferências alimentares muito pessoais

Essa sensibilidade tem efeitos concretos no seu dia a dia. Pessoas com essa sensibilidade costumam evitar alimentos considerados muito amargos: alguns vegetais verdes, café forte ou até mesmo certas frutas cítricas podem parecer intensos demais para elas.

Por outro lado, indivíduos menos sensíveis percebem esses mesmos alimentos de uma forma mais suave e neutra. Essas diferenças podem, por vezes, dar a impressão de preferências alimentares opostas, quando, na verdade, são simplesmente percepções distintas. Em todos os casos, trata-se de uma variação normal no funcionamento humano, comparável às diferenças na percepção visual ou auditiva.

Uma ciência ainda em movimento

Embora o conceito de "superdegustador" seja amplamente utilizado, as pesquisas continuam a refinar essa classificação. O número de papilas gustativas, por si só, nem sempre é suficiente para explicar a percepção real do paladar, sendo necessários outros fatores, como o olfato e outros receptores gustativos. O paladar, portanto, se apresenta como uma experiência complexa, construída por diversos mecanismos biológicos que ainda estão sendo explorados. Os cientistas concordam em um ponto: não existe apenas uma maneira de degustar, mas sim uma grande diversidade de percepções.

Em conclusão, sua percepção da comida é única, moldada tanto pela sua biologia quanto pelas suas experiências. Embora aproximadamente uma em cada quatro pessoas experimente sabores com uma intensidade particular, isso nos lembra de uma verdade simples e positiva: à mesa, cada um descobre o mesmo prato à sua maneira, e todas essas maneiras são perfeitamente válidas.