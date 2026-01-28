Aumento da ingestão de fibras: essa tendência de consumir cada vez mais fibras é uma falsa boa ideia, segundo especialistas.

Você ouve por toda parte que a fibra é a sua melhor aliada para a saúde, então por que não consumir ainda mais? Nas redes sociais, uma tendência chamada "fibremaxxing" promete um microbioma intestinal saudável e energia máxima. Essa busca por "cada vez mais" também esconde algumas armadilhas que os especialistas preferem minimizar.

Uma tendência que nasceu de boas intenções.

Há algum tempo, a fibra alimentar está na moda. E por um bom motivo: é essencial para uma digestão tranquila, uma microbiota intestinal equilibrada e um metabolismo saudável. No entanto, uma nova tendência está levando essa boa intenção ao extremo. O "fibremaxxing" consiste em exceder em muito a ingestão diária recomendada, que gira em torno de 25 a 30 gramas de fibra, chegando, às vezes, a 50 ou até 60 gramas. Na teoria, a ideia parece atraente. Na prática, é mais complexa.

Uma verdadeira deficiência de fibras na dieta moderna.

Essa obsessão por fibras surge de uma observação muito real: a maioria dos adultos não consome a quantidade suficiente de alimentos ricos em fibras. Entre alimentos processados, produtos refinados e refeições rápidas, vegetais, frutas, leguminosas e grãos integrais são frequentemente relegados a segundo plano. No entanto, esses alimentos desempenham um papel fundamental no bom funcionamento do organismo. Eles promovem a regularidade intestinal, nutrem as bactérias benéficas do intestino, estabilizam os níveis de açúcar no sangue e ajudam a prevenir certas doenças, incluindo o câncer colorretal. Em outras palavras, querer aumentar a ingestão de fibras é um excelente objetivo.

Quando o excesso de fibras se torna contraproducente

O problema surge quando esse aumento se torna repentino e excessivo. Seu sistema digestivo, acostumado a uma dieta pobre em fibras, não consegue se adaptar da noite para o dia a uma entrada maciça de matéria vegetal. O resultado: inchaço, cólicas abdominais, gases, fezes amolecidas ou até diarreia. Esse excesso pode causar fermentação excessiva no cólon, levando a desconforto e fadiga digestiva. Em algumas pessoas, principalmente aquelas com intestino sensível ou microbiota intestinal desequilibrada, esses sintomas podem ser especialmente acentuados.

Nem todas as fibras são criadas iguais.

Outro ponto frequentemente negligenciado: nem todas as fibras são iguais.

Existem fibras solúveis, encontradas, por exemplo, na aveia, nas maçãs ou nas leguminosas, que formam um gel no intestino e nutrem as bactérias benéficas.

E existem fibras insolúveis, presentes no farelo, em vegetais crus ou em certos grãos integrais, que estimulam mecanicamente o trânsito intestinal.

Ambos são importantes, mas em proporções equilibradas. No entanto, numa abordagem que prioriza a ingestão máxima de fibras, alimentos muito ricos em fibras insolúveis são frequentemente privilegiados, por vezes em detrimento de fibras mais suaves para o intestino. Este desequilíbrio pode agravar o desconforto digestivo, particularmente em pessoas sensíveis a açúcares fermentáveis.

Foque no progresso em vez do desempenho.

Em vez de focar no desempenho nutricional, os profissionais de saúde recomendam priorizar o progresso gradual. Adicionar fibras progressivamente, variar as fontes e prestar atenção às reações do seu corpo permite alcançar benefícios duradouros sem desconforto. O objetivo não é bater um recorde, mas nutrir o corpo regularmente, com variedade e cuidado. Uma tigela de vegetais cozidos, uma porção de leguminosas, uma fruta fresca e grãos integrais costumam ser suficientes para atingir a ingestão recomendada, respeitando o equilíbrio digestivo.

A armadilha das tendências "purificadoras"

O Fibremaxxing se enquadra em uma categoria bem conhecida: as tendências de "desintoxicação" ou "purificação" que prometem transformação rápida por meio de práticas extremas. No entanto, seu corpo não precisa de excessos para funcionar de forma otimizada. Ele precisa de consistência, delicadeza e respeito.

Resumindo, aumentar a ingestão de fibras é um passo saudável e positivo para o corpo, a digestão e a vitalidade. No entanto, tentar compensar anos de deficiência em apenas alguns dias pode causar mais problemas do que benefícios. A verdadeira chave para o bem-estar digestivo reside no equilíbrio, na variedade e em ouvir o próprio corpo — valores muito mais duradouros do que qualquer tendência viral.