Este truque japonês pouco conhecido remove 80% dos pesticidas de frutas e vegetais.

Com a atual onda de calor, você pode estar vivendo só de saladas. Da entrada ao prato principal e à sobremesa, frutas e vegetais crus pontuam suas refeições do começo ao fim. Para preparar suas receitas refrescantes, você vasculha as prateleiras do supermercado e lava meticulosamente os ingredientes, que não são tão naturais quanto parecem. Para um cardápio livre de agrotóxicos, os japoneses têm uma técnica promissora.

Frutas e verduras, manchadas por pesticidas.

Organizações de saúde recomendam que comamos cinco porções de frutas e vegetais por dia para nos mantermos saudáveis. No entanto, esses tesouros da terra estão contaminados por pesticidas. Os agricultores não usam apenas um simples regador para cultivar suas plantações. A agricultura atual está longe de se assemelhar a uma releitura de "A Casa na Pradaria". Segundo as estatísticas , mais de 6 em cada 10 frutas e vegetais não orgânicos contêm pelo menos um resíduo detectável de pesticida. Entre os mais contaminados estão cerejas , uvas, morangos e maçãs. A menos que você tenha um Jardim do Éden à sua disposição ou seja autossuficiente, é difícil escapar dessa triste realidade.

Por isso, lavamos esses ingredientes melhor do que a nós mesmos. Apesar de uma limpeza profunda, inúmeras lavagens na torneira e uma massagem vigorosa que deixaria nosso parceiro com inveja, os pesticidas persistem. De acordo com outro estudo publicado no periódico Nano Letters da Sociedade Americana de Química, lavar frutas e verduras apenas com água não tem efeito sobre os pesticidas.

"Em vez de causar apreensão desnecessária, pesquisas sugerem que descascar a fruta pode remover quase todos os resíduos de pesticidas, ao contrário da prática frequentemente recomendada de lavá-la", diz o texto. Acontece que nem todas as frutas são compatíveis com o descascador que temos na gaveta. Se você decidir descascar um mirtilo, não sobra muita coisa para comer.

A técnica japonesa que promete eliminar 80% dos pesticidas.

Essa dica viralizou. Não se trata de deixar frutas e verduras de molho na pia com vinagre, mas sim de purificar esses produtos, cultivados em meio a uma nuvem de químicos, com uma mistura que já provou sua eficácia com nossas avós. Ela usa ingredientes que todos nós temos na despensa: sal e bicarbonato de sódio. E o método é simples.

Basta adicionar duas colheres de sopa de sal a uma tigela com oito xícaras de água morna.

Em seguida, adicionamos uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, um pó versátil com propriedades adstringentes.

As frutas e os vegetais devem permanecer em repouso nessa mistura antisséptica por 5 a 10 minutos, conforme recomendado pelo veículo de comunicação Top Santé .

Recomenda-se também mexer bem todos os ingredientes para evitar que o pó se deposite no fundo da tigela.

Por fim, basta passar as frutas e os legumes pelo escorredor e enxaguá-los. Isso deve ser feito pouco antes de consumir.

Outras boas práticas para evitar pesticidas nos seus alimentos

Embora esse método japonês seja intrigante em sua simplicidade, ele não elimina a necessidade de adotar certos hábitos diários para limitar a exposição a resíduos químicos. Isso porque, entre os tratamentos aplicados às plantações, o transporte e o armazenamento, frutas e verduras acumulam muito mais do que apenas um pouco de terra.

A primeira coisa a fazer é variar a sua alimentação. Comer sempre as mesmas frutas e verduras pode significar expor-se repetidamente às mesmas substâncias. Alternar produtos, origens e épocas do ano permite diversificar as refeições e também reduzir esse risco de acúmulo invisível.

Priorizar produtos sazonais e fornecedores locais também pode fazer a diferença. Frutas colhidas mais perto de casa geralmente exigem menos processamento para se conservarem durante longas viagens ou semanas de armazenamento. Sem se tornar obcecado pela "alimentação perfeita", escolher produtos locais sempre que possível continua sendo uma abordagem válida.

Os produtos orgânicos, frequentemente criticados pelos seus preços mais elevados, também podem ser uma opção para os alimentos mais expostos. Nem todas as frutas e verduras contêm os mesmos níveis de pesticidas. Optar por versões orgânicas de morangos, maçãs, uvas ou espinafre pode ser um meio-termo mais realista do que uma cesta 100% orgânica.

Comer frutas e verduras é um hábito saudável, desde que não estejam contaminadas por pesticidas. A ideia não é ficar obcecado com a alimentação, mas simplesmente limitar os riscos sem deixar que a preguiça nos domine.