Por trás de uma dieta "saudável", esses distúrbios invisíveis afetam cada vez mais mulheres.

Comer "limpo", escolher os alimentos "certos", evitar qualquer ingrediente "suspeito"... a chamada alimentação saudável tornou-se um ideal quase indispensável. Quando essa busca pela perfeição toma conta de tudo, no entanto, pode se transformar em algo mais sério: um transtorno alimentar sutil e muitas vezes invisível chamado ortorexia.

Ortorexia, quando "alimentação saudável" se torna uma obsessão.

A ortorexia refere-se a uma obsessão excessiva por uma dieta considerada "perfeita". A palavra vem do grego ortho (reto) e orexis (apetite). O médico Steven Bratman propôs a primeira definição no final da década de 1990, descrevendo um conjunto de comportamentos característicos.

Entre os sintomas: passar várias horas por dia pensando em comida, priorizar a "pureza" dos alimentos em detrimento do prazer ou sentir intensa culpa assim que ocorre um desvio. Não é a quantidade de comida que é o problema, mas a rigidez em torno da sua qualidade. E é justamente isso que torna esse transtorno difícil de detectar: tudo parece, superficialmente, muito "saudável".

Um fenômeno que está longe de ser marginal.

Dados científicos começam a revelar uma descoberta surpreendente: esse transtorno parece ser muito mais comum do que se pensava anteriormente. Uma meta-análise com mais de 30.000 pessoas em 18 países estima que mais de um quarto dos participantes apresenta sinais de ortorexia.

Certos grupos populacionais parecem mais expostos: estudantes da área da saúde, atletas de elite ou pessoas muito ativas nas redes sociais. Paradoxalmente, aqueles que possuem o melhor conhecimento sobre nutrição às vezes parecem ser os mais vulneráveis, porque a informação pode alimentar demandas... em excesso.

Por que as mulheres são mais afetadas?

Estudos também mostram uma maior prevalência entre mulheres, particularmente em ambientes acadêmicos ou médicos. Uma pesquisa realizada com mais de 1.500 mulheres francesas distingue duas formas de relação com os chamados alimentos "saudáveis".

Por um lado, existe uma abordagem equilibrada, focada no bem-estar. Por outro, existe uma forma chamada de "nervosa", marcada por ansiedade, medo de ganhar peso e uma necessidade muito rígida de controle. É essa segunda forma que se enquadra no espectro dos transtornos alimentares (TA). Nesse caso, a comida não responde mais simplesmente a necessidades corporais ou de saúde, mas a uma forte pressão interna, frequentemente ligada à imagem corporal e ao autocontrole.

Redes sociais: um espelho amplificador

É impossível ignorar o papel das redes sociais. Entre conteúdos com as hashtags #comidasaudável, #alimentaçãolimpa e #bemestar, a dieta perfeita está onipresente, é esteticamente agradável e altamente valorizada. Esse fluxo constante de "bons exemplos" pode se tornar uma armadilha para algumas pessoas. Sem necessariamente perceber, elas podem começar a comparar, restringir e controlar ainda mais suas dietas. Pesquisas recentes mostram que a exposição repetida a esse conteúdo pode reforçar comportamentos ortoréxicos em pessoas já sensíveis a essas questões.

Quando a fronteira se torna difusa

A principal dificuldade com a ortorexia reside na sua zona cinzenta. Em que ponto uma dieta considerada saudável se torna um problema? Na sua forma não patológica, baseia-se em motivações de saúde e equilíbrio. Na sua forma neurótica, é impulsionada pelo medo, pela ansiedade e por uma obsessão pelo controlo. A mudança é muitas vezes gradual, quase impercetível. De fora, tudo pode parecer exemplar. De dentro, pode tornar-se uma fonte de pressão constante.

Consequências muito reais

Quando o transtorno alimentar se instala, os efeitos podem ser tangíveis. Fisicamente, a eliminação de certos alimentos pode levar a deficiências nutricionais ou perda de peso não intencional. Psicologicamente, a ansiedade em relação à comida pode se tornar avassaladora. A vida social também pode ser afetada: dificuldade para comer fora, isolamento progressivo e estresse relacionado a refeições improvisadas. A comida, em vez de conectar as pessoas, pode acabar afastando-as.

Em última análise, alimentar-se de forma saudável continua sendo uma intenção positiva e legítima. No entanto, quando se torna rígida, gera ansiedade e consome toda a atenção, pode perder o equilíbrio. O objetivo não é abandonar a "alimentação saudável", mas manter uma relação flexível e tranquila com a comida — uma dieta que nutra o corpo sem aprisionar a mente.