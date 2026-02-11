A apresentação de Bad Bunny no Super Bowl teve um efeito inesperado… chegando até aos esgotos de Nova Iorque.

A apresentação do rapper e cantor porto-riquenho Bad Bunny no show do intervalo do Super Bowl LX foi assistida por uma enorme audiência, mas também teve um impacto muito real na cidade de Nova York. Durante os minutos em que o artista esteve no palco, a vida cotidiana literalmente parou – até que a cidade voltou à vida assim que o show terminou.

Uma queda drástica no consumo de água

De acordo com dados divulgados pela New York City Water (NYC Water), o consumo de água caiu significativamente durante o show do Bad Bunny. Nos cinco principais distritos da cidade — Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island — o consumo doméstico de água despencou, indicando que milhões de pessoas permaneceram sentadas, vidradas em suas telas.

Nova York registrou uma redução significativa no consumo de água em todos os cinco distritos durante o show do intervalo do Super Bowl com o #BadBunny ontem, mas nos 15 minutos seguintes ao término do show, houve um pico de consumo equivalente a 761.719 descargas em toda a cidade. #SBLX — NYC Water (@NYCWater) 9 de fevereiro de 2026

O fenômeno do "superflush" em destaque

Ao final da apresentação de Bad Bunny (com participação de Lady Gaga), a cidade experimentou um aumento repentino na atividade: nos 15 minutos seguintes, a NYC Water registrou um aumento drástico na demanda de água, equivalente a quase 762.000 descargas de vaso sanitário simultâneas. Esse tipo de pico, apelidado de "superdescarga", é observado há décadas durante grandes eventos televisionados, do Super Bowl às Olimpíadas, quando milhões de pessoas retomam repentinamente suas rotinas normais.

Uma sincronização que diz muito sobre a atenção coletiva.

Esse fenômeno não representa perigo para o sistema de esgoto, que foi projetado para absorver essas variações extremas. No entanto, ele ilustra de forma impressionante a sincronização de comportamentos em toda uma megacidade. Enquanto Bad Bunny cativava a atenção da cidade, as rotinas diárias foram suspensas; assim que o show terminou, todos retomaram suas atividades simultaneamente.

Um impacto que vai além dos canos

O impacto da apresentação não se limitou aos medidores de água. As plataformas de streaming registraram picos de visualizações minutos após o intervalo, um sinal de que o show de Bad Bunny (com participação de Lady Gaga) gerou interesse imediato e intenso muito além do estádio onde aconteceu. Com mais de 135 milhões de espectadores no mundo todo, este show do intervalo quebrou recordes de audiência, contribuindo para este fenômeno cultural e comportamental único.

Em última análise, o show de Bad Bunny (com Lady Gaga) no Super Bowl LX não foi apenas um momento musical histórico: também serviu como um revelador social, mostrando como um evento cultural pode sincronizar os comportamentos de toda uma metrópole - até os gestos mais humildes do dia a dia.