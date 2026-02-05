"Bridgerton": As temporadas 5 e 6 apresentarão duas mulheres.

Enquanto a quarta temporada de "Bridgerton" bate recordes na Netflix com o romance entre Benedict e Sophie, os fãs mais dedicados já se perguntam o que vem a seguir. Graças a novas revelações, o mistério está se desfazendo: as temporadas 5 e 6 se concentrarão em duas heroínas muito aguardadas, Francesca e Eloise Bridgerton. Uma explorará os tormentos do amor após uma perda, a outra, o desafio da independência feroz em um mundo restritivo.

Eloïse e Francesca: as próximas a se apaixonarem… cada uma à sua maneira.

Foi durante uma exibição prévia recente da série que a showrunner Jess Brownell deu uma prévia das próximas temporadas. Em entrevista ao site americano Collider , ela revelou que as próximas temporadas se concentrariam em duas personagens femininas, acrescentando maliciosamente: "As iniciais nos meus arquivos são E e F". Em outras palavras, depois de Daphne (1ª temporada), Anthony (2ª temporada), Colin (3ª temporada) e Benedict (4ª temporada), os holofotes se voltarão para duas de suas irmãs: Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jessie, e Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Pandora (@theofficialpandora)

Um romance queer para Francesca?

Essa revelação encanta os fãs dos romances de Julia Quinn, nos quais a série é vagamente baseada. Nos livros, Francesca vive um comovente romance com Michael Stirling, primo de seu falecido marido, John. A série, no entanto, parece estar tomando um rumo completamente diferente, fiel ao seu desejo de reinventar o gênero.

De fato, a personagem Michael foi transformada em Michaela Stirling, sugerindo um romance queer entre Francesca e outra mulher. Este é um ponto de virada significativo para uma série popular como "Bridgerton", que poderia, assim, retratar uma história de amor entre duas mulheres em um mundo tipicamente heteronormativo. Para uma produção da Netflix pela Shondaland, essa evolução parece coerente e esperada.

Eloise, a intelectual inconformista

Quanto a Eloise, uma personagem já conhecida por sua natureza rebelde, seu flagrante desrespeito às convenções e sua sagacidade, vê-la no centro de uma temporada inteira promete uma trama envolvente. Nos romances, ela se apaixona por Sir Phillip Crane, viúvo de uma amiga falecida. Resta saber se a série seguirá essa história ou oferecerá uma nova reviravolta, como já fez no passado.

Os fãs esperam que esta temporada explore o dilema de uma mulher independente que luta contra o desejo romântico em uma sociedade que espera submissão e docilidade. A personagem Eloise é há muito tempo uma das favoritas entre aqueles que se identificam com seu desejo de se libertar das normas sociais.

Uma série cada vez mais inclusiva

Desde sua concepção, "Bridgerton" optou por reinventar o romance histórico com ousadia, diversidade e sensualidade. Ao destacar duas mulheres com origens contrastantes, porém igualmente profundas, as temporadas 5 e 6 prometem ampliar ainda mais a representatividade na tela.

Em resumo, com Francesca e Eloise, a série poderia muito bem renovar sua fórmula, mantendo-se fiel ao que a torna bem-sucedida: tramas românticas cuidadosamente elaboradas, personagens complexos, uma estética extravagante e uma releitura inclusiva das tradições sociais do século XIX.