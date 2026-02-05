Search here...

"Bridgerton": As temporadas 5 e 6 apresentarão duas mulheres.

Cultura
Léa Michel
Extrait de la série « La Chronique des Bridgerton »

Enquanto a quarta temporada de "Bridgerton" bate recordes na Netflix com o romance entre Benedict e Sophie, os fãs mais dedicados já se perguntam o que vem a seguir. Graças a novas revelações, o mistério está se desfazendo: as temporadas 5 e 6 se concentrarão em duas heroínas muito aguardadas, Francesca e Eloise Bridgerton. Uma explorará os tormentos do amor após uma perda, a outra, o desafio da independência feroz em um mundo restritivo.

Eloïse e Francesca: as próximas a se apaixonarem… cada uma à sua maneira.

Foi durante uma exibição prévia recente da série que a showrunner Jess Brownell deu uma prévia das próximas temporadas. Em entrevista ao site americano Collider , ela revelou que as próximas temporadas se concentrariam em duas personagens femininas, acrescentando maliciosamente: "As iniciais nos meus arquivos são E e F". Em outras palavras, depois de Daphne (1ª temporada), Anthony (2ª temporada), Colin (3ª temporada) e Benedict (4ª temporada), os holofotes se voltarão para duas de suas irmãs: Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jessie, e Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd.

Um romance queer para Francesca?

Essa revelação encanta os fãs dos romances de Julia Quinn, nos quais a série é vagamente baseada. Nos livros, Francesca vive um comovente romance com Michael Stirling, primo de seu falecido marido, John. A série, no entanto, parece estar tomando um rumo completamente diferente, fiel ao seu desejo de reinventar o gênero.

De fato, a personagem Michael foi transformada em Michaela Stirling, sugerindo um romance queer entre Francesca e outra mulher. Este é um ponto de virada significativo para uma série popular como "Bridgerton", que poderia, assim, retratar uma história de amor entre duas mulheres em um mundo tipicamente heteronormativo. Para uma produção da Netflix pela Shondaland, essa evolução parece coerente e esperada.

Eloise, a intelectual inconformista

Quanto a Eloise, uma personagem já conhecida por sua natureza rebelde, seu flagrante desrespeito às convenções e sua sagacidade, vê-la no centro de uma temporada inteira promete uma trama envolvente. Nos romances, ela se apaixona por Sir Phillip Crane, viúvo de uma amiga falecida. Resta saber se a série seguirá essa história ou oferecerá uma nova reviravolta, como já fez no passado.

Os fãs esperam que esta temporada explore o dilema de uma mulher independente que luta contra o desejo romântico em uma sociedade que espera submissão e docilidade. A personagem Eloise é há muito tempo uma das favoritas entre aqueles que se identificam com seu desejo de se libertar das normas sociais.

Uma série cada vez mais inclusiva

Desde sua concepção, "Bridgerton" optou por reinventar o romance histórico com ousadia, diversidade e sensualidade. Ao destacar duas mulheres com origens contrastantes, porém igualmente profundas, as temporadas 5 e 6 prometem ampliar ainda mais a representatividade na tela.

Em resumo, com Francesca e Eloise, a série poderia muito bem renovar sua fórmula, mantendo-se fiel ao que a torna bem-sucedida: tramas românticas cuidadosamente elaboradas, personagens complexos, uma estética extravagante e uma releitura inclusiva das tradições sociais do século XIX.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Este grupo musical formado exclusivamente por mulheres foi alvo de críticas "sexistas" após uma apresentação.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Este grupo musical formado exclusivamente por mulheres foi alvo de críticas "sexistas" após uma apresentação.

O grupo feminino americano Katseye, composto por seis integrantes, está no centro de uma nova controvérsia após sua...

Estas fotos fascinantes mostram que, às vezes, o acaso funciona muito bem.

Por vezes, a cidade apresenta cenas tão perfeitamente compostas que parecem encenadas. No entanto, tudo é espontâneo. No...

Uma sequência do filme "Dirty Dancing" está supostamente em produção, e os internautas estão em polvorosa.

Após anos de espera, a empresa canadense-americana Lionsgate finalmente anunciou a sequência de "Dirty Dancing", o filme cult...

3 milhões de ouvintes para uma cantora que não existe: quem é Sienna Rose de verdade?

Três milhões de ouvintes mensais no Spotify, várias faixas no Top 50 Viral… e, no entanto, tudo indica...

Um recorde histórico no Oscar: este filme se torna o mais indicado de todos os tempos.

O thriller sobrenatural "Pecadores", de Ryan Coogler, fez história recentemente no Oscar ao se tornar o filme com...

Oscar 2026: Esta nova categoria surpreende ao nomear predominantemente mulheres.

Pela primeira vez em sua história, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reconhece o trabalho de diretores...

© 2025 The Body Optimist