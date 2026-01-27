3 milhões de ouvintes para uma cantora que não existe: quem é Sienna Rose de verdade?

Três milhões de ouvintes mensais no Spotify, várias faixas no Top 50 Viral… e, no entanto, tudo indica que Sienna Rose não é uma cantora de verdade, mas um projeto musical criado com inteligência artificial. Essa misteriosa voz neo-soul, que cativa tanto o público em geral quanto as celebridades, está se tornando, sem querer, um símbolo da crescente indistinção entre artistas humanos e algoritmos.

Uma "descoberta" do Spotify que nunca pisou num palco.

Sienna Rose surgiu nas plataformas de streaming no outono de 2025 com algumas faixas intimistas de jazz-soul, incluindo "Into the Blue", "Safe With You" e "Where Your Warmth Begins". Em poucas semanas, três dessas faixas entraram para a lista Viral 50 do Spotify, e seu single principal ultrapassou 5 milhões de reproduções, enquanto ela alcançou ou ultrapassou a marca de 3 milhões de ouvintes mensais.

Em teoria, tudo parece a trajetória de uma nova sensação: uma biografia impecável no Spotify, uma estética neo-soul, comparações com cantoras consagradas como a britânica Olivia Dean. Só que nenhum show, nenhum videoclipe, nenhuma entrevista e nenhuma turnê promocional confirmam a existência de uma pessoa por trás desse nome.

Indícios perturbadores: um artista sem rosto ou contatos.

As primeiras dúvidas surgiram entre fãs e amantes da música que notaram um detalhe incomum: era impossível encontrar Sienna Rose nas redes sociais ou por meio de uma simples busca no Google, exceto nas plataformas de streaming. Para uma "estrela em ascensão" de tanto sucesso, essa completa ausência de presença online era mais do que surpreendente. Desde então, surgiu uma conta no Instagram, acompanhada de vídeos que supostamente mostram a artista. No entanto, isso não é suficiente para dissipar as suspeitas de alguns: em uma época em que a inteligência artificial é capaz de produzir vídeos ultrarrealistas de personagens "humanos", as dúvidas ainda persistem.

Outro elemento suspeito: entre o final de setembro e o início de dezembro, Sienna Rose lançou pelo menos 45 faixas em serviços de streaming, um ritmo de produção praticamente impossível para um único artista humano manter. Vários ouvintes também descreveram "letras um tanto genéricas", "estruturas muito formulaicas" e até mesmo "um chiado ou textura sonora" típico de algumas músicas geradas por IA.

