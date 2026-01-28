Uma sequência do filme "Dirty Dancing" está supostamente em produção, e os internautas estão em polvorosa.

Após anos de espera, a empresa canadense-americana Lionsgate finalmente anunciou a sequência de "Dirty Dancing", o filme cult de 1987. A atriz americana Jennifer Grey reprisará seu icônico papel de "Baby", e os internautas estão em êxtase com o anúncio do projeto, que vem ganhando cada vez mais força.

Uma equipe de prestígio para homenagear o clássico.

O estúdio teria contratado os produtores de "Jogos Vorazes" e "Podres de Ricos", Nina Jacobson e Brad Simpson, para supervisionar esta sequência tão aguardada, com estreia prevista para 2022. Jennifer Grey, indicada ao Globo de Ouro por sua interpretação de Frances "Baby" Houseman, também será produtora executiva. As filmagens estão programadas para começar ainda este ano, em 2026, com roteiro de Kim Rosenstock, vencedora do Prêmio Humanitas em 2025.

As comoventes palavras de Jennifer Grey

Em entrevista , a atriz Jennifer Grey disse estar profundamente emocionada: "O papel de Baby ocupa um lugar especial no meu coração, assim como no coração de tantos fãs. Há muito tempo imaginei o que ela se tornaria anos depois, mas era preciso a equipe certa para respeitar o legado do filme original. A espera está quase no fim!" Ela já havia mencionado anteriormente, no programa The Drew Barrymore Show, a presença de dança, música e emoção nesta sequência.

Um projeto fiel ao espírito original.

Adam Fogelson, presidente do Lionsgate Motion Picture Group, elogiou essa "super equipe" por trazer a magia de Kellerman's de volta às telonas. A ausência do ator americano Patrick Swayze, que interpretou Johnny Castle (e que faleceu em 2009), deixa uma lacuna, mas o filme promete capturar a emoção, a música e o romance que fizeram do primeiro filme um sucesso. O elenco permanece um segredo por enquanto.

Este anúncio reacende a empolgação em torno de "Dirty Dancing", um filme atemporal que continua a cativar gerações. Com Jennifer Grey no comando e uma produção ambiciosa, os fãs podem sonhar com um retorno triunfal às telonas – o momento de suas vidas está chegando!