Após o roubo no Louvre, a coroa de Eugénie aparece irreconhecível em fotos nunca antes vistas.

Fotos inéditas divulgadas pelo Museu do Louvre mostram o estado da coroa da Imperatriz Eugênia, que foi encontrada deformada após ter sido abandonada por ladrões durante o roubo em 19 de outubro de 2025. O museu confirma que ela pode ser restaurada "sem recorrer à reconstrução".

Uma joia histórica quase intacta, apesar dos danos.

A coroa de Eugénie, adornada com diamantes e esmeraldas e criada para a esposa de Napoleão III em 1855, estava em exposição na Galeria de Apolo do Louvre antes do roubo. Durante a fuga, os ladrões a contrabandearam por uma estreita abertura na vitrine, causando seu esmagamento e grave deformação. As imagens divulgadas mostram um objeto amassado, mas cuja "integridade quase completa" foi preservada, segundo comunicado do museu, possibilitando uma restauração total sem a necessidade de reconstruir ou substituir quaisquer elementos faltantes.

Detalhes dos danos observados

Segundo informações confirmadas pelo Louvre, quase todas as partes da coroa ainda estão presentes, com exceção de um pequeno elemento decorativo em ouro. As 56 esmeraldas que adornam a joia e a grande maioria dos 1.354 diamantes permaneceram intactos, apesar do impacto. A coroa foi recuperada aos pés da Galeria de Apolo no mesmo dia do roubo. Inicialmente, serviu como prova para os investigadores, antes de ser entregue ao Departamento de Artes Decorativas do museu para análise especializada e conservação.

Uma restauração supervisionada por um comitê de especialistas.

Para realizar o trabalho de restauração, o Louvre decidiu contratar um conservador credenciado após um processo de licitação competitivo. Um comitê de especialistas, presidido pela diretora do museu, Laurence des Cars, e composto por especialistas, apoiará e aconselhará sobre as escolhas técnicas para esta delicada operação. O comitê contará, em particular, com representantes das principais joalherias históricas francesas, que contribuirão com sua experiência no manuseio e aprimoramento de gemas e metais preciosos.

O contexto do assalto e as peças ainda desaparecidas

Durante o roubo no Louvre, em outubro de 2025, oito obras de arte avaliadas em dezenas de milhões de euros foram roubadas da Galeria Apollo, incluindo tiaras, colares e joias históricas. A coroa de Eugénie, embora encontrada danificada, é a única peça recuperada até o momento. As outras joias roubadas continuam desaparecidas e ainda são objeto de investigação pelas autoridades francesas, que já efetuaram diversas prisões desde o roubo.

A restauração da coroa de Eugénie representa, portanto, um poderoso símbolo da resiliência do patrimônio francês diante do vandalismo e do roubo. Enquanto as outras joias desaparecidas permanecem sem serem encontradas, o Louvre pretende restaurar esta peça histórica ao seu esplendor original, lembrando-nos que, apesar das adversidades, a história e a arte podem ser preservadas e transmitidas às gerações futuras.