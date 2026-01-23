Um recorde histórico no Oscar: este filme se torna o mais indicado de todos os tempos.

O thriller sobrenatural "Pecadores", de Ryan Coogler, fez história recentemente no Oscar ao se tornar o filme com o maior número de indicações de todos os tempos, superando "Titanic" e "La La Land". Um triunfo simbólico, inesperado — quase surreal — para um cineasta (Ryan Coogler) que, filme após filme, redefine os contornos do cinema americano.

Um recorde histórico para "Pecadores"

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista de indicados ao Oscar de 2026 em 22 de janeiro de 2026, e uma página foi imediatamente escrita na história da sétima arte: "Pecadores", o longa-metragem de Ryan Coogler, recebeu 16 indicações, um recorde absoluto.

O filme aclamado pela crítica, estrelado por Michael B. Jordan como irmãos gêmeos, conta a história da criação de um clube de blues no Mississippi da década de 1930, tendo como pano de fundo o racismo, a segregação e o vampirismo. Essa ousada mistura de gêneros cativou o público mundial — arrecadando mais de US$ 368 milhões nas bilheterias globais — e conquistou a indústria cinematográfica.

Além das categorias principais (melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor ator e melhor atriz coadjuvantes), "Pecadores" também se destaca com uma indicação na nova categoria de melhor elenco, inaugurada este ano.

nomeações simbólicas e históricas

Além do registro digital, Sinners marca diversos marcos simbólicos.

A figurinista afro-americana Ruth E. Carter, já vencedora do Oscar por "Pantera Negra", torna-se a mulher negra com o maior número de indicações na história do Oscar, com 5 indicações graças ao seu trabalho de figurino no filme.

Na área da cinematografia, a cineasta americana Autumn Durald Arkapaw está entre as poucas mulheres já indicadas nesta categoria – apenas a quarta em 97 edições.

O diretor, produtor e roteirista americano Ryan Coogler contou ao Deadline que achou que tinha se enganado quando seu pai lhe disse em quantas categorias seu filme havia sido indicado: "Meu pai estava contando ao meu lado. Quando ele disse dezesseis, eu respondi: 'Impossível, você se enganou'. E quando os artigos confirmaram, ele fez questão de me lembrar que estava certo."

Uma competição acirrada

O sucesso de "Pecadores" coloca Ryan Coogler diante de uma forte concorrência. "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, uma sátira sobre a contracultura americana, recebeu 13 indicações e continua sendo o favorito para melhor filme e melhor diretor, segundo diversas previsões.

Em seguida, vêm "Marty Supreme", "Sentimental Value" e "Frankenstein", cada um com 9 indicações. Entre as surpresas notáveis na seleção: as ausências notáveis do ator irlandês Paul Mescal, do ator, diretor, roteirista e produtor de cinema americano George Clooney, da atriz e cantora americana Gwyneth Paltrow e até mesmo do muito aguardado "Wicked" nas principais categorias.

"Pecadores", um símbolo de uma nova Hollywood

Com este trabalho, Ryan Coogler se consolida como um dos cineastas mais influentes de sua geração. Combinando narrativa social, estética arrojada e códigos de gênero reinventados, ele entrega um filme que mescla entretenimento popular com uma perspectiva política sobre a história afro-americana.

Resta saber, no dia 15 de março, quantas das suas 16 nomeações se traduzirão em estatuetas. Uma coisa já é certa: "Pecadores" terá marcado um ponto de virada histórico na história do Oscar e na história do cinema mundial.